Tuhannen vuoden ikäisestä nyssykästä löytyi viittä huumekasvia ja välineitä niiden käyttämiseen

Bolivian Andien kuivaa ilmastoa on kiittäminen erikoisesta löydöstä, jolla on ikää tuhat vuotta. Kolmen ketun kuononahoista tuhat vuotta sitten ommellusta pussista paljastui merkkejä viidestä psykoaktiivisesta aineesta.

Villalangalla tiukkaan sidottu käärö ketunnahkapusseineen ja muine esineineen löytyi kymmenen vuotta sitten Cueva del Chilanon luolasta, tiwanakuheimon mailta. Nahasta raavitut näytteet ja kasvit analysoitiin tuoreessa kansanvälisessä tutkimuksessa.

Tiwanakut olivat inkoja edeltänyt valtakulttuuri Andien eteläpään ylängöillä. Ketunnahan radiohiilitutkimus osoitti käärön olevan peräisin vuosiväliltä 905–1170. Ne olivat tiwanakujen valtakunnan lopun aikoja.

Kolmen ketun kuonot ommeltiin huumepussiksi. Samassa käärössä oli myös muun muassa koristeellinen päänauha. Juan Albarracin-Jordan & José M. Capriles

Analyysit paljastivat jälkiä kokaiinista, bentsoyyliekgoniinista, bufoteniinista, harmiinista ja dimetyylitryptamiinista, DMT:stä. Niistä syntyy voimakkaan hallusinogeenisiä yhdistelmiä. Tutkijat arvelevat ne keinoksi, joilla päästiin riiteissä yhteyteen esivanhempien ja jumalien kanssa.

Ajahuaskaliaanista saatavaa harmiinia ja kahvikista saatavaa DMT:tä käytetään edelleen eteläamerikkalaisessa seremoniajuomassa ayahuascassa, "kuoleman köynnöksessä". Nykymuotia se on muun muassa Kalifornian piilaaksossa ja Hollywoodissa.

DMT aiheuttaa vahvoja hallusinaatioita. Yhdistettynä harmiiniin ihminen voi joutua pitkäksi aikaa tilaan, jossa hänen käsityksestä ajasta ja itsestään on muuttunut, tutkimusartikkelin kirjoittanut uusiseelantilaisen Otagon yliopiston (siirryt toiseen palveluun) bioarkelogi Melanie Miller kuvailee.

Jonkun on täytynyt tuoda kasvit kaukaa. Andeilla niitä ei kasva.

Löytö on ensimmäinen todiste siitä, että muinaiset eteläamerikkalaiset yhdistelivät erilaisia lääkekasveja ayahuascan kaltaiseksi aineeksi, kertovat Miller ja hänen tutkijatoverinsa apulaisprofessori José Capriles yhdysvaltalaisesta Pennsylvanian osavaltioyliopistosta (siirryt toiseen palveluun). Miller teki oman työnsä väitöskirjatutkimuksena yhdysvaltalaisessa Berkelyn yliopistossa (siirryt toiseen palveluun).

Tutkijat arvelevat, että tiwanakut nuuskasivat aineet juomisen sijasta. Siitä todistavat käärössä olleet kaksi taidokkaasti kaiverrettua puulaattaa ja -putki ja kaksi laamanluista lusikkaa.

Ne, kuten myös värikäs kudottu päänauha, olivat säilyneet erittäin hyvässä kunnossa luolassa, jota tutkijat pitävät hautapaikkana. Vainajien jäänteitä kaivauksissa ei kuitenkaan löytynyt.

Kaiverrettu ja kivin koristeltu puulaatta oli tarkoitettu nuuskaamiseen, arvelevat tutkijat. Juan Albarracin-Jordan & José M. Capriles

Cueva del Chilanon luola sijaitsee Lipez Altiplanossa Lounais-Boliviassa, miltei neljän kilometrin korkeudessa. Löydetyille kasveille alue on aivan liian korkealla.

Jonkun on täytynyt käydä noutamassa ne kaukaa, tai ehkä ne toi paikasta paikkaan liikkunut šhamaani tai lääkekasvien kauppias, tutkijat tuumivat.

– Monet näistä kasveista ovat väärin annosteltuina erittäin myrkyllisiä. Niiden kokoajalla on täytynyt olla paljon tietoa ja kokemusta niiden käytöstä, Miller sanoo.

Löydöt tehtiin Cueva del Chilanon luolasta. Juan Albarracin-Jordan & José M. Capriles

Ketunkuonopussukasta Miller on aivan erityisen innostunut. Hänen mukaansa se on hämmästyttävin esine, jota hänellä on ollut kunnia tutkia.

– Joissakin kulttuureissa uskotaan, että tietyt psykoaktiiviset aineet auttavat muuttumaan juuri tietyksi eläimeksi ja pääsemään yliluonnolliseen maailmaan. Ehkä kettu oli sellainen eläin, Miller puntaroi.

Tutkimus on julkaistu PNAS-lehdessä. (siirryt toiseen palveluun)