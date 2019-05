Ilkivallantekijät käpälöivät koululaisten polkupyöriä vaarallisesti – Rovaniemellä rehtorinkin pyörästä löysättiin eturengas

Kouluilla on kevään tullen törmätty vaaralliseen ilkivaltaan koululaisten pyöriä kohtaan. Pyöristä saatetaan esimerkiksi irrottaa renkaiden kiinnitys tai tyhjentää pyöränkumeista ilmat.

Yksi tällaisen ilkivallan kohteeksi joutunut on rovaniemeläisen Elisa Uutelan Ylikylän koulua käyvä poika.

– Meidän pojalta oli tuossa alkuviikosta irrotettu rengas pyörästä koulupäivän aikana. Poika soitti, että "äiti pyörän rengas on irti, en voi pyöräillä". Mies sitten korjasi pyörää illalla ja totesi, että kyllä se oli aivan tahallaan irrotettu, eikä irronnut omia aikojaan, Uutela sanoo.

Uutela ja Ylikylän koulun rehtori Petri Mäkelä muistuttavat, että pyörän renkaiden irrottamisella voi pahimmillaan olla todella vakavat seuraukset. Jos rengas irtoaa ajossa, pyörä voi pysähtyä äkillisesti etuhaarukan tökätessä ajorataan.

Tangon yli pää edellä suistuminen voi johtaa erittäin vaaralliseen onnettomuuteen, varsinkin jos pyöräilijä ei käytä kypärää.

Pekka Alamommo Lapin poliisista kertoo, että toistaiseksi poliisin tietoon ei kuitenkaan ole tullut ilkivaltatapauksia, joissa pyörän renkaan kiinnitys olisi irrotettu. Sen sijaan pyörävarkauksia poliisille ilmoitetaan vuosittain Lapissa noin 500.

Esimerkiksi Oulun poliisille vastaavista ilkivallanteoista tehtiin viime syksynä useita rikosilmoituksia. Oulun seudulla keppostelu johti Kalevan mukaan (siirryt toiseen palveluun) ainakin kahden ihmisen loukkaantumiseen. Viime kesänä Iltalehti kertoi (siirryt toiseen palveluun), että samanlainen ilmiö on ollut vitsauksena myös Helsingissä.

Lapissa ilmiötä on havaittu muun muassa Kemissä Sauvosaaren koululla ja myös Rovaniemen kouluilla siihen on törmätty tämänkin kevään aikana.

Varkaudesta tai ilkivallasta seuraa rikosilmoitus

Sekä Rovaniemellä että Kemissä ja Torniossa pyöräilkivaltaa ja -varkauksia on pyritty ehkäisemään sillä, että oleskelu pyöräparkeissa on kielletty välituntien aikana.

Kemin Syväkankaan ja Sauvosaaren koulujen rehtorit Susanne Nyman ja Heli Veijola kertovat, että välituntivalvojat pyrkivät mahdollisuuksien mukaan pitämään huolen siitä, ettei pyörien luona maleksita turhaa.

Ilkivallan lisäksi ongelmana on pyöräkausina esiin pompahtava pyörien lukitsematta jättäminen ja siitä seuraava varastelu.

Rehtori Petri Mäkelän pyörä joutui ilkivallan kohteeksi Rovaniemen keskustassa. Annu Passoja / Yle

– Jos varkauksia ilmenee, kouluilla on mahdollisuus tarkistaa tilanne valvontakamerasta. Varkaus- ja ilkivaltatapauksissa suosittelemme heti tehtäväksi rikosilmoitusta, sanoo Tornion Putaan koulun rehtori Tarja Forsström.

Nyt olen kiinnittänyt pikalukot nippusiteillä. Se on helppo tarkistaa – jos nippuside on paikallaan, akseli on kiinni. Petri Mäkelä

Kemin kouluillakin linja on tiukka: ilkivalta tai varkaus, olipa kohteena pyörä tai muu toisen omaisuus, johtaa rikosilmoituksen tekemiseen ja siitä menee myös ilmoitus lastensuojeluun.

– Näin suositellaan. Tiedämme, että poliisin aika on rajallinen tällaisia juttuja tutkimaan, mutta mielestäni on tärkeää että tällaisiin asioihin päästään kiinni mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, perustelee Sauvosaaren koulun rehtori Heli Veijola.

Polkupyörät alttiina ilkivallalle koulujen pihalla Polkupyöriin ja mopoihin kohdistuva ilkivalta on yleisintä kouluilla keväisin ja syksyisin.

Koulujen mukaan pyöristä on esimerkiksi tyhjennetty kumeja ja irrotettu renkaiden kiinnityksiä.

Esimerkiksi eturenkaan irtoaminen ajon aikana voi johtaa vaaralliseen onnettomuuteen.

Nippuside pikalinkussa voi ehkäistä onnettomuuden

Rovaniemen Ylikylän koulun rehtori Petri Mäkelä on joutunut renkaanirrotustempun kohteeksi kaupungilla. Hänen pyöränsä etuakselin kiinnitys oli löysätty Sampo-keskuksen pihalta. Hän on keksinyt vinkin, jolla onnettomuuksia ja ilkivaltaa voi ehkäistä.

– Nyt olen kiinnittänyt pikalukot nippusiteillä. Se on helppo tarkistaa – jos nippuside on paikallaan, akseli on kiinni. Huollon ajaksi, kun rengas pitää käyttää pois, nippuside on helppo irrottaa, Mäkelä vinkkaa.

Kaikissa pyörissä renkaiden kiinnitys ei ole pikalukitustyyppinen. Pikalukkoja tai -linkkuja käytetään ennen kaikkea maastopyörissä.

