Mikä neuvoksi, jos kesätyöt eivät tärppää? Tällaisia yrityksiä 13–17-vuotiaat nuoret ovat perustaneet ja työllistäneet kesäksi itse itsensä

Kesäkuu lähestyy, mutta kesätöistä ei ole vieläkään kuulunut. Kaupunkien kesätyösetelit on jaettu jo alkukeväästä eivätkä huvipuistojen tai seurakuntienkaan kesätyöhaut tärpänneet, vaikka ne paljon nuoria työllistävätkin. Edes lastenhoitokeikkaa tuttavaperheessä ei tänä kesänä irronnut.

Jos kesätöitä ei aktiivisesta hakemisesta huolimatta vielä tähän mennessä ole löytynyt, kannattaako jo heittää pyyhe kehään?

Ei kannata, sanovat Olivia ja Henna, Adrian, Veikka ja Otto sekä Alisa. He ovat 13–17-vuotiaita nuoria, jotka ovat perustaneet omat yritykset 4H-yhdistyksen tuella, kun kesätyöt eivät tärpänneet.

Kysyimme heiltä, millaista on työllistää itse itsensä.

13-vuotiaan Olivia Kanervan ja 14-vuotiaan Henna Nieppolan yritys Marenki pitää kokkauskursseja lapsille. Heille ajatus itsensä työllistämisestä syntyi, kun kesätyöt eivät lukuisista hakemuksista huolimatta tärpänneet.

– Hain varmaan kaikkiin mahdollisiin kauppoihin töihin, mutta en päässyt minnekään. Alle 15-vuotiaan on tosi vaikeaa saada töitä, vaikka hakisikin moneen paikkaan, Kanerva sanoo.

Idea kokkauskursseista lähti omasta kiinnostuksesta ja havainnosta, että kaverusten asuinalueella Vantaan Ylästössä voisi olla tarvetta lasten kerholle.

– Tykkäämme molemmat laittaa ruokaa ja leipoa, ja Ylästössä on tosi vähän toimintaa lapsille. Siitä keksittiin, että voitaisiin alkaa pitää kokkauskursseja ala-asteikäisille, Kanerva kertoo.

Kesätyö saattaa jatkua syksyllä

Kanerva ja Nieppola ovat tehneet yritykselleen nettisivut ja mainostaneet kursseja sosiaalisessa mediassa. Monelle tyttöjen kursseista on enää pari paikkaa vapaana.

– Kesän ensimmäiset kolme viikkoa pidetään joka päivä kursseja, joissa tehdään aina alkuruoka ja pääruoka. Syksyllä ajattelimme jatkaa vähän harvemmin, esimerkiksi Halloween- tai joulu-teemakursseilla, Nieppola kertoo.

Kun yrittäminen on pienimuotoista ja harrastusluontoista, verottaja katsoo sen olevan niin sanottua itsenäistä tulonhankkimistoimintaa. Kanervan ja Nieppolan yritystä ei esimerkiksi ole tarvinnut ilmoittaa yritystään kaupparekisteriin eikä heillä ole y-tunnusta.

Käytännössä Kanerva ja Nieppola laskuttavat asiakkaitaan ja ilmoittavat tulot itse ansiotulona veroilmoituksessaan.

Adrian Vuohela, 13, tekee kamerakopterikuvauksia. Oman yrityksen kautta tekemällään työllä hän kerää rahaa auton ostamiseen. Pekka Tynell / Yle

Mitä jos asiakas ei ole tyytyväinen?

Omasta harrastuksestaan pienimuotoisen työn on tehnyt myös Adrian Vuohela, 13, joka tekee ilmakuvausta kamerakopterilla. Vuohelalla on työnteolleen selvä motivaattori: hän haluaa ostaa auton. Marraskuussa voimaan tulevan lain myötä 15-vuotiaat pääsevät kevytauton rattiin.

– Haluan ostaa 15-vuotiaana auton, ja siihen pitää saada rahaa. Siitä tämä tuli mieleen. Aion kyllä 14-vuotiaana mennä myös kesätöihin, mutta sitä ennen teen tätä, Vuohela kertoo.

Itsensä työllistämisessä on varauduttava myös hankaliin tilanteisiin.

– Pari kertaa on käynyt niin, että asiakkaat ovat antaneet aika vapaat kädet tehdä, ja sitten kun olen vienyt työn heille näytille, he eivät ole pitäneet siitä. Silloin täytyy vähän haastatella heitä uudestaan siitä, mitä he haluavat ja tehdä työ uudestaan.

"Ei se ole niin vaikeaa"

Monelle nuorelle yritystoiminta on pienimuotoista kokeilua ja osittain harrastus, mutta veljekset Otto Määttä, 15, ja Veikka Määttä, 17, ovat onnistuneet tekemään VeljeksetAvuksi-yrityksestään ympärivuotisen työn. Pihatöitä ja kodinapua tarjoava VeljeksetAvuksi perustettiin jo kaksi vuotta sitten.

– Viime viikko on ollut koko ajan täysi. Oma kesälomani alkoi jo viime viikolla, niin olen aamuisin tehnyt hommia yksin ja sitten iltapäivällä Oton kanssa. Kesällä tehdään vähän enemmän, ja sitten talvisin koulun ohella, Veikka Määttä sanoo.

Määtän veljeksillä on myös y-tunnukset, sillä he tekevät töitä kotitalouksille. Silloin heidän asiakkaansa ovat oikeutettuja kotitalousvähennykseen, eli voivat vähentää ostamansa työn verotuksessa.

Y-tunnus ei maksa mitään, mutta se tekee yrityksestä verottajankin silmissä virallisen yrityksen. Siksi Määtän veljesten on täytettävä vuosittain erillinen elinkeinotoiminnan veroilmoitus. Alaikäisinä he myös tarvitsivat vanhemman suostumuksen.

– Mutta ei se yrittäminen ole niin vaikeaa kuin kaikki sanovat, sanoo Otto Määttä.

Sana hyvästä työstä kiertää

Asiakkaita on riittänyt niin paljon, että myös kolmas veli ja serkku on houkuteltu mukaan perustamaan omat 4H-yrityksensä. Mutta mistä aloittelevan yrittäjän asiakkaat löytyvät?

– Olemme jakaneet mainoksia postilaatikkoihin, laittaneet kuvia töistämme instagramiin ja myös 4h-yhdistyksen kautta asiakkaita on tullut jonkin verran, Veikka Määttä sanoo.

– Ja tietysti sana kiertää, kun hommat tekee hyvin, Otto Määttä täydentää.

Nuorten itsensä työllistävien vinkit 1. Mieti, missä olet hyvä: Oma yritysidea voi syntyä vaikka harrastuksen kautta tai miettimällä, millainen tuote tai palvelu omasta lähipiiristä puuttuu. 2. Mainosta omaa osaamistasi: Asiakkaita voi hankkia perustamalla omat netti- tai facebook-sivut sekä kertomalla omasta yrityksestään mahdollisimman monelle. Myös mainoksia jakamalla voi löytää asiakkaita. 3. Ole rohkea: Pienimuotoinen yrittäminen ei vaadi paljon osaamista tai byrokratiaa. 4. Kysy apua: Harrastusluonteista yritystoimintaa voi pyörittää itsenäisesti, kunhan muistaa ilmoittaa tulot veroilmoituksessa. 4h-yhdistysten kautta yrittäjäksi haluavan on oltava 13–28-vuotias yhdistyksen jäsen. Silloin yhdistys auttaa käytännön asioissa.

Tänäkin kesänä ehtii yrittäjäksi

4H-yhdistyksen pääkaupunkiseudun yrittäjyyskoordinaattori Joni Nissilä sanoo, että omaa yritystoimintaa ehtii aloitella vielä vaikka tänä kesänä.

– Viikossakin pääsee jo hyvään alkuun, jos on vain idea valmiina. 4h-yritykset perustetaan yleensä kaksipäiväisen yrittäjyyskurssin kautta, mutta voi ottaa suoraankin yhteyttä, jos itsensä työllistäminen kiinnostaa, Nissilä sanoo.

Nissilän mukaan pienimuotoinen yrittäminen ei ole niin monimutkaista kuin voisi kuvitella.

– Tässä on yrittäjyyden reunaehtoja mietitty niin, että perustaminen olisi mahdollisimman helppoa. Tarkoitus on ennen kaikkea päästä kokeilemaan yrittäjyyttä.

Nissilän mukaan moni nuori kiinnostuu yrittäjyydestä juuri siksi, että kesätyöt eivät tärppää muualta.

4H-yrittäjät ovat keskimäärin 14–19-vuotiaita, ja 4H-yritysten liikevaihto saa olla enintään 7000 euroa vuodessa. Sen jälkeen yrittäjän maksettavaksi alkaa tulla yrittäjän lakisääteisiä maksuja ja veroja.

– Jos yrittäjyys innostaa ja onnistuu, on luonnollista siirtyä sitten vaikka osakeyhtiön perustamiseen. Sanoisin, että kokeilemalla voi oppia luomaan itse työtä, tarttumaan toimeen ja ratkomaan ongelmia. Ne taidot ovat työelämässä tosi tärkeitä kenelle tahansa.

