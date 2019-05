Mies elvytti kimalaiskuningattaren kekseliäällä kikalla – katso videolta, miten hyönteinen ahmii makeaa herkkua

Ihmisten luontokappaleille tarjoama apu on korvaamatonta varsinkin takatalven jäljiltä.

Kajaanilainen Tapani Hyvönen teki viikonloppuna arvokkaan työn pelastaessaan hyönteisen. Hyvönen elvytti kimalaiskuningattaren, joka taisteli elämästään ravinnon puutteen tai kylmyyden seurauksena.

– Se makasi voipuneena olohuoneen lattialla. Siirsin sen ulos portaille, ja laitoin sille evääksi hienoa sokeria ja sylkeä lusikkaan. Se aterioi hetken ja lähti lentämään kohti uusia seikkailuja.

– Kotoa ei löytynyt hunajaa ja arvelin, että se ei syö sokeria murusina, joten tein sille tahnaa. Lähikuvasta oikein näkee, miten se ahmii sitä, Hyvönen jatkaa.

"Nyt heräävät on tärkeä pelastaa"

Kainuun Ely-keskuksen hyönteistutkija Reima Leinonen on pidemmän aikaa pelännyt, miten kimalaisille on käynyt Kainuussa koetun takatalven jäljiltä. Hyvöselle hän antaisi jopa pesänpelastusmitalin, sillä vain kuningatarkimalaiset talvehtivat ja muodostavat uuden yhdyskunnan.

– Tällä elvytyksellä on pelastettu kymmenien kimalaisten yhdyskunta. Toki kimalainen on pohjoinen laji, joten se selviää, mutta jos on liian kauan kylmää ja se joutuu elämään ilman ravintoa, ei se kestä, sanoo Leinonen.

Hyvönen kuvaa hyönteisiä aika ajoittain. Pelastaessaan kimalaista hän ennätti kiinnittää puhelimeensa lähilinssin, jonka avulla kohmeinen hyönteinen oli helppo kuvata.

– Sattumoisin tämä sattui kohdalle, olen aikasemminkin koittanut kuvata niitä. Tiedän, että nyt heräävät on tärkeä pelastaa, koska ne tekevät uuden pesueen. Meillä on pihalla omenapuita, joita nämä pölyttävät. Niitä pitää koittaa suojella, Hyvönen kertoo.