Vanhuksia huijataan ostamaan turhia ja ylihintaisia remontteja – asiantuntija kieltäisi lailla remonttien kaupustelun yli 65-vuotiaille

Lappeenrantalainen 84-vuotias Matti Kalpa kertoo, miten hän joutui huijatuksi teetettyään talossaan lämmönvaihtimen remontin.

Remonttia kaupannut myyjä oli kyllä soittanut ja sopinut tapaamisesta etukäteen. Myös itse remontti sujui hyvin ja uusi laite toimi moitteettomasti. Remontin hinta oli kuitenkin järkytys. Kokonaishinta nousi noin 9 000 euroon, mikä on yli kaksinkertainen naapurin teettämään vastaavanlaiseen remonttiin verrattuna.

– Ihmeelliseltä tuntuu kaupanteko näin jälkikäteen. Hinnasta ei puhuttu missään vaiheessa, se selvisi vasta jälkikäteen, kertoo Matti Kalpa Radio Suomen Päivän haastattelussa.

Vanhukset luottavat remonttimyyjään

Remonttimyynnin kohteeksi joutunut lappeenrantalainen eläkeläinen Riitta Kokko sanoo ovelta ovelle kiertävien myyjien olevan tehokkaita ja vakuuttavia.

Kokko kertoo saaneensa ovelleen ilmestyneeltä myyjältä tarjouksen noin 20 000 euron viemäriremontista. Naapurin kehotuksesta hän päätti pyytää tarjouksen myös paikalliselta yritykseltä, joka teki remontin lopulta 10 000 eurolla.

Moni muu ikäihminen on kuitenkin päätynyt teettämään ylihintaisen viemäriremontin, koska ei ole tiennyt tai osannut kysyä muita tarjouksia, tietää Kokko.

"Kuvataan viemäri ja väitetään sen tarvitsevan remonttia"

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonnan päällikkö Jukka Laakso on kuullut vastaavanlaisia tarinoita eri puolilta maata. Ovelta ovelle tapahtuva remonttimyynti on yleistynyt koko maassa, ja joukkoon mahtuu myös huijareita, sanoo Laakso.

– Remonttimyynti on laajentunut kaikenlaisiin remontteihin, kaikkea myydään mihin kotona voisi olla tarvetta.

Yleisimpiä huijauksia on ylihintaisen remontin myyminen vanhukselle, joka ei osaa kilpailuttaa remonttia, sanoo Laakso.

– On epäeettistä, mutta ei lain vastaista myydä liian kallista remonttia. Menee kuitenkin rikoksen puolelle, jos myydään sellaista remonttia, jota ei edes tarvita.

Tarpeettomia remontteja on vanhuksille myyty esimerkiksi tarjoamalla ensin ilmaista viemärin tai hormien kuvausta. Remontti on sitten myyty vetoamalla siihen, että kuvauksessa paljastui tarve remontille.

Monesti vanhuksen luona on myös istuttu niin pitkään, että kaupat syntyvät, kertoo Jukka Laakso.

"Remonttien kaupustelu yli 65-vuotiaille kiellettävä"

Vanhustyön keskusliitolla on 14 alueellista korjausneuvojaa, jotka voivat avustaa remonttia suunnittelevia ikäihmisiä. Palvelu on ilmainen, mutta remontin asiakkaat maksavat itse.

Vanhuksiin kohdistuvat huijaukset ja aggressiivinen myyntityö on kuitenkin lisääntynyt sitä vauhtia, että apua tarvittaisiin myös lainsäätäjiltä, sanoo Jukka Laakso.

– Tästähän päästäisiin jos uusi eduskunta kieltäisi remonttien kotimyynnin yli 65-vuotiaille. Se on ainoa keino saada tämä ongelma kokonaan kuriin, sanoo Laakso.

Energiayhtiö kitkee huijauksia

Vanhuksiin kohdistuvat huijaukset on huomattu myös Lappeenrannassa. Paikallinen energiayhtiö on päättänyt siirtyä käytäntöön, jossa se hyväksyy lämmönsiirtolaitteiden korjaajiksi vain itse kouluttamiaan urakoitsijoita.

Uusi kaukolämpöasiakas valitsee haluamansa korjaajan energiayhtiön listalta jo liittymisvaiheessa. Näin pyritään kitkemään ovelta ovelle remontteja kauppaavat myyjät, kertoo Lappeenrannan Energiaverkkojen verkostomestari Matti Soljasalo.

Usein remonttikauppiaat kuitenkin esittelevät vanhuksille virallisen näköisiä henkilötunnuksia, ja antavat ymmärtää olevansa virallisella asialla, harmittelee Soljasalo.

"Remonttikauppiailla ei pitäisi olla asiaa kenenkään kotiin"

Lappeenrannan Energiaverkkojen tietoon on kahden viime vuoden aikana tullut useita kymmeniä tapauksia, joissa remonttimyyjä on harhauttanut tai huijannut vanhusta.

– Olen itse henkilökohtaisesti tavannut vanhuksia, jotka ovat joutuneet tälläiseen ansaan. Se on surullista. En ole uskaltanut kaikille edes sanoa, että heitä on huijattu, kun he ovat kertoneet näistä ylihintaa maksaneista remonteista.

Remonttikauppiailla ei pitäisi olla mitään asiaa kenenkään kotiin pyytämättä, painottaa Soljasalo.

