Heterokin voi rakastua omaa sukupuolta olevaan – Seksuaalisten mieltymysten muuttuminen aikuisena on normaalia

Mitä tapahtuu, kun heterosuhteessa elävä havahtuu olevansa seksuaalisesti kiinnostunut samaa sukupuolta olevista? Pohdinnoista käynnistyy oman identiteetin uudelleenmäärittely, joka saattaa olla hyvinkin hämmentävää.

”Elämä oli täydellistä kaikilla näkyvillä mittapuilla. Riidaton avioliitto, hieno koti, ihanat lapset, kesähuvila, taloudellista vaurautta, perheonnea neljän seinän sisällä 24/7. Silti kaikki mitä olin avioliitossa saanut, oli salaa sisimmässäni tuntunut varastetulta. Aavistin että olin petoksella siinä elämässä.” (Mies, 49v.)

Täysin tavatonta ei seksuaalisen kiinnostuksen kohteiden vaihtuminen kuitenkaan ole. Kliininen seksologi ja Suomen seksologisen seuran puheenjohtaja Tiina Vilponen muistuttaa, että ihmisen seksuaalisuus on hyvin joustavaa.

– Osa ihmisistä herää ajattelemaan omaa seksuaalisuuttaan myöhemmin aikuisena, kun elämään tulee väljyyttä esimerkiksi lasten kasvettua. Tai jos totutussa elämässä yksikin asia muuttuu, se voi laukaista huomaamaan itsessä jotain uutta, Vilponen sanoo.

Psykiatriaan ja kliiniseen seksologiaan erikoistuva lääkäri Jaakko Ollila arvioi, että ikävuodet voivat tuoda rentoutta seksuaalisen identiteetin pohtimiseen.

– Jos on aikaisemmin toteuttanut seksuaalisuuttaan vähän kuin robottimoodilla, niin vanhetessa tähän voi havahtua. Iän myötä myös itsetietoisuus lisääntyy ja se vahvistaa oman elämän päärooliutta.

Todellinen seksuaalinen suuntautuminen voi yllättää ihmisen itsensäkin

Moni keski-iässä todelliseen seksuaaliseen identiteettiinsä herännyt voi kokea olevansa yksin jopa sateenkaariyhteisöissä. Ikään kuin heteromenneisyys jättäisi leiman ja epäilyksen siitä, ovatko he nyt oikeasti homoja tai lesboja.

Tällaisista ajatuksista sai alkunsa historioitsija Rose-Marie Peaken ja erityistason seksuaaliterapeutti Outi Santavuoren toimittama kirja Entiset heterot. He keräsivät kirjaa varten kertomuksia homoseksuaaliseen identiteettiinsä aikuisuudessa heränneiltä entisiltä heteroilta.

”Muutamasta surkeasta, tilapäisestä miessuhteestani huolimatta ihastuin jo nuorena säännöllisesti naisiin, mutta sisäinen defenssini oli niin kova, etten koskaan tietoisesti ajatellut olevani ihastunut.” (Nainen, 44v.)

Seksuaaliterapeuttina työskentelevän Outi Santavuoren omista "myöhäisheränneistä" asiakkaista suuri osa on jollain tasolla aina tiennyt, ettei täysin istu heteromuottiin. Kirjan kertomuksissa kuuluu myös toisenlainen ääni.

– Kirjassa on monta kuvausta siitä, miten ihminen on yhtäkkiä ja itselleenkin yllätyksenä havahtunut todelliseen seksuaalisuuteensa.

”Oman seksuaalisuuden löytäminen keski-iän kynnyksellä on valtava kriisi. Ei ole kyse pikkuasiasta, etenkin kun ihmisellä on vakiintunut parisuhde ja lapsia, joiden hyvinvointi määrittää useimpia elämän valintoja. Tuntuu pohjattoman itsekkäältä kaivella omaa napaansa ja miettiä, kuka oikeastaan on, kun on niin paljon tärkeämpääkin tehtävää. Sitten kuitenkin: onko lapselle mitään tärkeämpää kuin vanhempi, joka on tasapainossa itsensä kanssa?” (Nainen, 40v.)

Heteroelämä voi tuntua helpommalta valinnalta

Vaikka moni on tiedostanut olevansa jotain muuta kuin täysin hetero, he kirjoittavat valinneensa heterosuhteen, koska se on ollut jollain tavalla helpompaa ja hyväksytympää.

– He kuvaavat, että ovat menneet heteropolkua, koska niin ihmisten oletetaan tekevän. Moni kokee, että olisi liian rohkeaa tai riskialtista tarkastella ihan puhtaalta pöydältä mitä itse pohjimmiltaan haluaa, kuvailee Santavuori.

Omien tunteiden ja arvojen vastaisesti eläminen on raskasta ja huonontaa elämänlaatua.

– Paljon pahoinvointia liittyy siihen, että ihmisen ulkopuolelta tulee vaatimuksia, jotka on sisäistänyt. Silloin ehkä huomaamattaan elää jonkun toisen kertoman tarinan mukaan, eikä ole itse suurin äänessä olija omassa elämässään, sanoo kliininen seksologi Tiina Vilponen.

Santavuori painottaa voimakkaasti, että seksuaalisen identiteetin ja suuntautumisen muuttaminen ei ole mahdollista tahdonvoimalla. Kirjoittajat tuomitsevat kaikenlaiset ”eheyttämishoidot”, joiden avulla yritetään saada ihminen luopumaan hlbtiq-identiteetistään (siirryt toiseen palveluun) ja muuttumaan heteroksi. Tällainen toiminta on henkistä väkivaltaa.

Seksuaali-identiteetti rakentuu vauvasta vaariin

Seksuaali-identiteetti alkaa yleensä vähitellen vakiintua varhaisaikuisuudessa. Sekä Ollila että Santavuori muistuttavat, että varsin harva ihminen on täysin hetero tai täysin homoseksuaali. Suurin osa meistä sijoittuu jonnekin näiden kahden ääripään välille, ja oma sijainti tällä seksuaalisuuden janalla voi muuttua.

Lääkäri Jaakko Ollila kuvailee seksuaalisuutta hyvinkin dynaamiseksi ominaisuudeksi.

– Se lähtee kehittymään syntymästä asti. Seksuaalisuuden muotoutumiseen ja sen ilmaisemiseen vaikuttavat lukuiset tekijät aina vauvan koskettamistavoista yhteisön asenteisiin.

Seksuaalisen identiteetin myöhäisheräämisessä on Peaken ja Santavuoren mukaan yleensä kyse torjutun ja piilossa olleen identiteetin löytymisestä ja pintaan pääsystä. Muutos tapahtuu kuitenkin tahdosta riippumatta ihmisessä sisäisesti, ei tietoisesti eikä ulkopuolelta painostaen.

– Se voi olla myös sattumasta kiinni. Jos olet heterohko ja yhteiskunta vielä ohjaa siihen suuntaan, niin enemmistö päätyy heterosuhteisiin. Sitten yksi kaunis päivä vastaan tuleekin viehättävä ihminen, joka on samaa sukupuolta ja silloin muut puolet seksuaalisesta kiinnostuksesta tulevat näkyviin, Outi Santavuori sanoo.

”Eräänä päivänä edessäni seisoi nainen, tv-ruudulla vieläpä, ja lävitseni valahti hämmentävä tunne, kuin iso saavillinen lämmintä vettä. En tajunnut, mitä tapahtui, ja samalla tajusin kaiken. Annoin itseni ymmärtää ja hyväksyä, että vetovoimani kohdistui tuohon naiseen, naisiin, kehen vain naiseen, kaikkiin naisiin.” (Nainen, 40v.)

Kumppanin muuttuminen on kriisi myös puolisolle

Heterosuhteessa olevan kaapistatulo vaikuttaa suuresti myös kumppaniin. Tunteet voivat vaihdella epäuskosta suuttumukseen ja pelkoon. Toisaalta kumppani voi tuntea helpotusta siitä, että toinen on löytänyt vastauksen ehkä vuosia hiertäneeseen asiaan.

Seksuaaliterapeutti Outi Santavuori kehottaa pariskuntia avoimesti miettimään, mitä uudessa tilanteessa voidaan tehdä. Vaihtoehtoja on.

– Kannattaa rauhassa keskustella, mitä toisen muutos juuri meille tarkoittaa. Tarkoittaako se avointa liittoa vai eroa vai jotain muuta? Ihmiset päätyvät hyvin erilaisiin ratkaisuihin. Olisi hyvä, jos myös puolisot hakisivat tukea itselleen.

Jaakko Ollila kannustaa näkemään kumppanin muutoksessa myös upean mahdollisuuden.

– Voisi ehkä ajatella, että kumppanissa onkin paljon enemmän mielenkiintoista kuin aiemmin ajattelin. Hän on yhä sama ihminen, johon rakastuin, mutta hänestä on kuoriutunut uusi särmä.

”Kaikesta huolimatta koko ajan on ollut läsnä se tunne, että tämä nainen on minun elämäni suuri rakkaus. Se oikea, joka on vain ollut hukassa kaikki nämä vuodet.” (Nainen, 33v.)

