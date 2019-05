Toimittajalta: Suomelle tekee tiukkaa päästä Euroviisujen finaaliin – tippui vedonlyöntitilastoissa häntäpäähän

Maanantaina Tel Avivissa käytiin Euroviisujen ensimmäisen semifinaalin kenraaliharjoitukset. Tiistain semifinaalissa esiintyvät 17 maan edustajat, joista kymmenen pääsee jatkoon.

Daruden ja Sebastian Rejmanin Look away -kappaleen esitystä on muutettu siitä, minkälaisena se nähtiin Uuden Musiikin Kilpailussa. Suuri laatikkomainen rakenne, jonka sisällä Darude oli ja jonka päällä tanssija tanssi, on poissa.

Darude esiintyy lavan sivulla omassa kopissaan ja tanssija on keskellä lavaa pienellä korokkeella. Sebastian Rejman liikkuu etuosassa catwalkilla ja eri puolilla lavaa. Taustalla nähdään biisin ilmastonmuutosteemaan liittyen muun muassa hajoavia jäälauttoja. Tanssija tavallaan tipahtaa veteen ja hänet nähdään veden alla taustascreenillä.

Maanantain harjoitukset sujuivat hyvin Rejmanin laulua myöten. Visuaalisesti esitys näyttää isolla viisulavalla toimivalta.

Suomi saa tiistaina kamppailla kunnolla pääsystä lauantain finaaliin. Maa on pudonnut vedonlyöntitilastoissa (siirryt toiseen palveluun) koko ajan ja on nyt aivan häntäpäässä kolmanneksi viimeisenä eli sijalla 39. Tel Avivissa on sanottu, että Daruden ja Sebastian Rejmanin kappale on jopa aliarvostettu.

Suomen menestymismahdollisuuksia parantaa se, ettei ensimmäinen semifinaali ole niin kovatasoinen kuin toinen. Torstaina esiintyy suurin osa kisan ennakkosuosikeista.

Sunnuntaina pidettiin Euroviisujen avajaiset, joka on suuri mediatapahtuma. Darude ja Sebastian Rejman antoivat oranssilla matolla haastatteluja kahden tunnin ajan, mikä kertoo kiinnostuksesta suomalaisesiintyjiä kohtaan. Kaksikkoa on haastateltu erityisesti brittiläisiin ja australialaisiin lehtiin. Darude on keikkaillut paljon juuri Australiassa, mikä selittää suurta kiinnostusta.

Mikäli Suomi ei pääse lauantain finaaliin, voi ainakin sanoa, että suomalaiset ovat edustaneet viisuissa erittäin ammattimaisesti ja positiivisella energialla. Siitä voi olla ylpeä.