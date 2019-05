NYT: Valkoisessa talossa esiteltiin suunnitelma lähettää 120 000 sotilasta Lähi-itään

US Navy / EPA

USS Abraham Lincoln Suezin kanavassa 9. toukokuuta. US Navy / EPA

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi viime viikon torstaina Valkoisessa talossa tärkeimpiä turvallisuusneuvonantajiaan.

Tapaamisessa vt. puolustusministeri Patrick Shanahan esitteli suunnitelman, jonka mukaan Lähi-itään lähetettäisiin 120 000 sotilaan sotavoima, jos Iran alkaisi vakavasti uhata yhdysvaltalaisia sotilaita tai kiihdyttäisi ydinaseiden valmistamista. Kokouksesta kertoo The New York Times -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Kyseessä on jo vuosia vanha suunnitelma, jonka ministeri toi nyt päivitettynä versiona kokoukseen turvallisuusneuvonantaja John Boltonin käskystä.

Lehden mukaan Bolton on jo vuosia vaatinut kovempaa suhtautumista Iraniin. Republikaanipresidentti George W. Bush jätti lehden mukaan aikanaan Boltonin vaatimukset huomiotta, mutta nyt kovempaa linjaa ajavan presidentti Trumpin aikana Bolton on saanut äänensä paremmin kuuluville.

The New York Times -lehden mukaan on hyvin epätodennäköistä, että Boltonin suunnitelmaa lähdettäisiin toteuttamaan. 120 000 sotilasta olisi samaa tasoa kuin vuonna 2003, jolloin Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin ja valtasi sen. Iran olisi paljon vaikeammin voitettava vastustaja.

Yhdysvaltain ulkopoliittinen johto on tällä hetkellä jakautunut sen suhteen, miten Iraniin pitäisi suhtautua. Osa vaatii kovempaa linjaa, osa katsoo, että neuvottelut yhdistettynä sopiviin uhkauskiin olisi riittävä toiminnan taso.

Yhdysvallat on jo lähettänyt Persianlahdelle lentotukialus Abraham Lincolnin, B-52-pommikoneita ja ilmatorjuntaohjusjärjestelmän.

Arabiemiraattien laivahyökkäys tutkinnassa

Eilen maanantaina tuli tietoon Arabiemiraattien rannikolla tapahtunut sabotaasi-isku, joka kohdistui neljään kauppalaivaan.

Alueelta saatujen vahvistamattomien tietojen mukaan alusten kylkiin, vesirajan yläpuolelle oli tehty aukkoja. Arabiemiraattien viranomaiset eivät kerro, miten aukot oli tehty. Toimittajat eivät pääse katsomaan niitä.

Aluksista kaksi oli saudiarabialaisia säiliöaluksia ja yksi liputettu Norjaan.

Yhdysvaltalaiset tiedusteluvirkamiehet kertovat nimettöminä, että heidän tietojensa mukaan teon takana on Iran tai sitä tukevat puolisotilaalliset ryhmät. Mitään todisteita asiasta ei ole esitetty.

Yhdysvaltain asevoimien esikuntapäällikön, kenraali Frank McKenzien mukaan Yhdysvallat ei hae konfliktia Iranin kanssa, mutta mahdollisiin hyökkäyksiin Yhdysvaltain etuja vastaan suhtaudutaan ankarasti, kertoo NBC News (siirryt toiseen palveluun).

