Ulvilalaiselle Cimcorpille jättitilaus Espanjan suurimmalta vähittäiskauppaketjulta

Ulvilassa toimiva automaatioalan yritys Cimcorp on saanut merkittävän tilauksen Espanjasta. Espanjan suurin vähittäiskauppaketju Mercadona on tilannut Cimcorpilta tuoretuotteiden käsittelyautomaation. Kaupan arvo on yli 120 miljoonaa euroa.

Rakennettavat neljä jakelukeskusta toimittavat ruokaa yli 600 vähittäismyymälään, jotka vastaavat reilusta kolmanneksesta koko Mercadonan Espanjan myynnistä.

Merkittävä päänavaus

Cimcorpin myyntijohtaja Kai Tuomisaaren mukaan kaupalla on merkittäviä työllistäviä vaikutuksia.

– Työllistävä vaikutus on kaiken kaikkiaan tuhat henkilötyövuotta, josta noin puolet kohdistuu Cimcorpin omaan organisaatioon ja puolet alihankintaverkostoomme Suomessa ja maailmalla.

Kauppa on Cimcorpille myös tärkeä päänavaus tuoretuotepuolella.

– Pääsemme rengasteollisuuden ohella mukaan tuoretuotemarkkinoille. Tämä kauppa avaa meille markkinoita muuallakin Euroopassa. Neuvotteluja on jo käynnissä.