Mediat: Urkkimisohjelma pääsi leviämään Whatsappin kautta – Taustalla tiedusteluviranomaisia auttava israelilaisyritys

Hakkerit ovat onnistuneet levittämään urkkimisohjelmaa puhelimiin ja muihin laitteisiin viestisovellus Whatsappin kautta, kirjoittaa BBC (siirryt toiseen palveluun). Financial Timesin mukaan (siirryt toiseen palveluun) urkkimisohjelman on tehnyt israelilainen yritys NSO Group, jonka asiakkaita ovat valtioiden tiedusteluviranomaiset.

– Hyökkäys täyttää kaikki merkit yksityisestä yrityksestä, joka toimittaa valtiovalloille vakoiluohjelmia, jotka ottavat puhelimen käyttöjärjestelmän hallintaansa, sanoo Whatsapp tiedotteessaan.

Whatsapp huomasi toukokuun alussa sovelluksessaan haavoittuvuuden, jonka avulla hyökkääjät pystyivät asentamaan urkkimisohjelman sekä iphoneihin että Android-puhelimiin soittamalla Whatsappiin.

Urkkimisohjelma levisi, vaikka käyttäjä ei vastannut puheluun. Moni kohteeksi joutunut käyttäjä ei todennäköisesti edes huomannut mitään epäilyttävää, sillä tieto vastaamattomasta puhelusta katosi puhelulogista.

Haavoittuvuus saatiin korjattua perjantaina, ja Whatsapp kehottaa kaikkia 1,5 miljardia käyttäjäänsä päivittämään sovelluksen.

Kohteena ihmisoikeusjärjestöt?

Whatsappin mukaan hyökkäyksen kohteena oli hyvin rajattu määrä käyttäjiä. Tapauksessa on merkkejä siitä, että kohteena olisivat ihmisoikeusaktivistit ja kansalaisjärjestöt: Financial Timesin mukaan yksi urkinnan kohteeksi joutuneista on Britanniassa asuva ihmisoikeusasianajaja.

Haavoittuvuuden paljastumisen jälkeen yrityksen turvallisuusosasto ilmoitti asiasta kansalaisjärjestöille, tietyille turvallisuusyrityksille ja Yhdysvaltain oikeusministeriölle.

Financial Timesin mukaan urkkimisohjelman taustalla olevan israelilaisyritys NSO:n lippulaivatuote on Pegasus-ohjelma, joka pystyy laittamaan puhelimen mikin ja kameran päälle, käymään läpi sähköposteja ja viestejä sekä kerätä sijaintitietoja.

NSO kauppaa ohjelmaa länsimaiden ja Lähi-idän tiedusteluviranomaisille terrorismin ja rikollisuuden torjuntaan. Pegasus-urkkimisohjelmaa on käytetty aiemmin ainakin Lähi-idän kansalaisaktivistien seuraamiseen.

NSO kertoo tutkivansa asiaa. Yrityksen mukaan sen tuotteita myydään vain valtion viranomaisille rikollisuuden ja terrorismin torjuntaan.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty käy tänään oikeutta Tel Avivissa Israelissa, jossa se yrittää saada NSO:n vientiluvan peruttua.