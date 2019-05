Yle seuraa hallitusneuvotteluja: Antti Rinteen mukaan maailman taloudessa ei vielä näkyvissä mustia pilviä

Viiden puolueen hallitusneuvotteluissa on löytynyt yhteinen tilannekuva Suomen tilanteesta.

Hallitusneuvotteluja vetävän Antti Rinteen (sd.) mukaan maailman taloudessa ei ole näkyvissä mitään erityistä mustaa pilveä, joka vaikuttaisi viiden puolueen hallitusneuvottelujen ilmapiiriin.

Yhdysvaltain ja Kiinan välinen tullinokittelu on Säätytalon neuvotteluissa kuitenkin huomattu.

– Suomi on avoin, pieni kansantalous, jossa viennillä on erittäin iso merkitys, ja aina kun sääntöpohjainen vapaakauppa on vaarassa, niin se tarkoittaa meille isoja riskejä tulevaisuuteen. Tämä pitää tietenkin ottaa huomioon näissä neuvotteluissa, Rinne huomauttaa.

Rinteen mukaan Suomi ei ole irti muusta maailmasta.

– En nyt tällä hetkellä mitään erityistä suurempaa mustaa pilveä näe, joka vaikuttaisi ilmapiiriin täällä neuvotteluissa. Tietenkin kaikki huolet, mitkä ihmisten toimeentulossa, ilmastossa, maailmankaupassa, sääntöpohjaisessa maailmassa ja sen toimintakyvyssä tulevaisuudessa, kansainvälisten instituutioiden toiminnassa, vaikuttavat täällä neuvottelujen kohteena oleviin asioihin, Rinne arvioi.

Hallitusneuvotteluissa on Rinteen mukaan löytynyt yhteinen tilannekuva.

– Neuvotteluihin osallistuvilla viidellä puolueella näyttäisi olevan nyt yhteinen tilannekuva, josta lähtee sitten määrittymään tavoitteet ja keinot asioiden eteenpäin viemiseksi., Rinne kertoi aamun tunnelmista.

Rinne uskoo, että hallitusneuvotteluissa mukana olevat puolueet jakavat valtiovarainministeriön näkemyksen siitä, mitä globaalissa maailmassa, Euroopassa ja Suomessa tapahtuu.

Talouden reunaehdot tulevat mukaan hallitusneuvotteluihin torstaina tai perjantaina.