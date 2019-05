Toinen tuomio laajasta seksuaalirikosvyyhdistä: kaksi vuotta vankeutta lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Oulun käräjäoikeus on tuominnut tänään parikymppisen miehen kahden vuoden ehdottomaan vankeuteen lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Nyt annettu tuomio liittyy laajaan seksuaalirikosvyyhtiin, jossa kahdeksan ulkomaalaistaustaisen miehen epäillään muun muassa käyttäneen törkeästi hyväksi alaikäistä tyttöä kuukausien ajan. Uhri oli tapahtumien aikaan 13-vuotias.

Kukin juttu käsitellään erikseen. Tähän mennessä yhdestä tapauksesta on annettu tuomio.

Ensimmäisessä tuomiossa todettiin, että uhrin toiminta- ja käsityskyvyssä on ollut puutteita, mikä oikeuden mukaan tekijän olisi pitänyt huomata.

Vyyhti alkoi paljastua poliisille viime kesänä

Juttu kerrallaan käräjille siirtyvä seksuaalirikostapaus alkoi paljastua poliisille loppukesästä 2018.

Laajassa seksuaalirikosvyyhdissä erikoista on epäiltyjen määrä ja se, että tapauksessa on yksi uhri. Lapsen hyväksikäyttöä kesti miltei viisi kuukautta yksityisasunnoissa, kesäkuun alusta lokakuun loppuun viime vuonna. Myös fyysisen pahoinpitelyn epäillään jatkuneen yhtä kauan.

Hyväksikäytöt ovat kuitenkin olleet erillisiä tapauksia. Kihlakunnansyyttäjä Pia Mäenpää kertoi aikaisemmin Ylelle, että ei ole näyttöä siitä, että epäillyt olisivat käyttäneet lasta yhtä aikaa ja samassa tilanteessa seksuaalisesti hyväkseen.

Mäenpään mukaan kaikki syytetyt eivät ole tunteneet toisiaan. Ylen tietojen mukaan ainakin kolme epäiltyä miestä on asunut samassa vastaanottokeskuksessa.

Poliisin on kertonut, että kaikki epäillyt tekijät ovat tulleet Suomeen pakolaisina tai turvapaikanhakijoina. Osa on pakolaisia, osalla on turvapaikkaprosessi kesken, ja osa on Suomen kansalaisia.

Tutkinnassa useita muita tapauksia

Poliisi kertoi pian laajan vyyhdin jälkeen myös monista muista alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikosepäilyistä. Tähän mennessä tuomioita on annettu kolmesta tapauksesta.

