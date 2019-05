Dragon Mining pani yllättäen kohutun kultakaivoksen tauolle Suomessa – uutinen paljastui Hongkongin pörssin kautta

Oriveden kultakaivoksen sisältä on löytynyt kaatopaikka, jota puhdistetaan parhaillaan.

Oriveden kaivos perustettiin vuonna 1990, eli se on toiminut vajaat 30 vuotta. Kaivoksesta löytynyttä kaatopaikkaa siivotaan parhaillaan.

Oriveden kaivoksen tuotanto on tauolla. Kaivosyhtiö Dragon Mining kertoo Hongkongin pörssissä, että tuotanto on kaavailtu keskeytettäväksi tässä toukokuussa.

Pörssitiedote on lähetetty asiasta huhtikuussa (siirryt toiseen palveluun).

Oriveden kaivos perustettiin jo vuonna 1990 eli se on ollut vajaat 30 vuotta toiminnassa. Yhtiö siirtyy pörssitiedotteen mukaan ylläpitämään kaivosta ja tutkii, kannattaako kultaa etsiä sieltä lisää.

Kaivosyhtiö kertoi nettisivuillaan (siirryt toiseen palveluun) huhtikuussa, että Oriveden kaivoksen tiedossa olevat malmivarat on lähes tyhjennetty.

Yle on pyytänyt kaivosyhtiö Dragon Miningilta kommenttia asiaan.

Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Tuija Sievi-Korte sanoo, että heille tulleen tiedon mukaan tuotanto on tauolla, mutta kaivosta ylläpidetään.

Sievi-Korte kertoo, että kaivoskuiluja pumpataan kuivaksi normaalisti ja jätevesien tarkkailua jatketaan.

Viime kesänä yhtiö ei kiirehtinyt tuotannon lopettamista ja arvioi, että kullan etsintä Orivedellä jatkuu vielä useita vuosia.

Geologian tutkimuskeskuksen mukaan kaivos tuotti kultaa viime vuonna 150 kiloa, mikä on selvästi vähemmän kuin aiempina vuosina. Yhteensä kaivos on tuottanut 17 tonnia kultaa.

Oriveden kultakaivos on ollut otsikoissa sieltä löytyneen salaisen kaatopaikan takia. Laiton kaatopaikka löytyi viime syksynä.

Kaivostunnelissa oli ensimmäisten kuvausten mukaan öljytynnyreitä, räjähdelaatikoita, muovia ja metallia.

Poliisin mukaan yhtiötä epäillään törkeästä ympäristön turmelemisesta. Tutkinnanjohtaja Joni Länsipuro kertoo, että esitutkinta on vielä kesken.

Poliisi odottaa yhtiön uutta lausuntoa ELY-keskukselle. Kuulusteluja on jo tehty, ja ne jatkuvat.

Kaivoksen sisällä läjittäin jätettä

Kaatopaikan ensimmäinen siivous valmistui huhtikuussa. Pirkanmaan ELY-keskus kertoi, että jätettä saatiin yrityksen ilmoituksen mukaan 28 460 kiloa.

Oriveden kaivos on toiminut vanhalla luvalla, ja uusi lupahakemus on hylätty. Dragon Mining on hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta lupaa valittaa lupapäätöksestä.

Dragon Mining kaivaa kultaa myös muun muassa Valkeakoskella, mikä on herättänyt aktivistien ja lähiasukkaiden vastustusta.

Oriveden kultakaivoksessa olevaa luvatonta kaatopaikkaa ei ehkä koskaan saada kokonaan puhtaaksi, kerrottiin tammikuussa. 85 metrin syvyydessä kaivos on osin täyttynyt liejusta ja vedestä, eikä sinne ole pääsyä. Puhdistaminen on yhtiön mukaan vaarallista.

Jätteiden laittaminen on aloitettu ELY-keskuksen mukaan jo 1990-luvulla. Jätteiden laiton varastointi kaivostunneliin on poliisin arvion mukaan alkanut jo kaivoksen edellisen omistajan, Outokumpu Oy:n aikana.

Outokumpu toimi Orivedellä vuoteen 2003 saakka. Australialaisomistuksessa oleva Dragon Mining aloitti kullan louhinnan Oriveden kaivoksella vuonna 2007.

Poliisin mukaan kaivoksen nykyinen johto on lopettanut väärän käytännön vuonna 2016.

