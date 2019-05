Monsanto joutuu maksamaan avioparille kaksi miljardia dollaria korvauksena Roundupin aiheuttamasta syövästä – tuhansia hakemuksia jonossa

Oaklandissa, Kaliforniassa toimiva oikeusistuin on määrännyt Monsanto-yhtiön maksamaan yli kaksi miljardia dollaria korvausta avioparille, jonka on todettu sairastuneen imusolmukesyöpään yhtiön tuotteiden takia.

Aviopari on käyttänyt Monsanton tuottamaa Roundup-kasvimyrkkyä ja heille molemmille on kehittynyt sama sairaus.

Kyseessä oli jo kolmas tapaus, jossa Monsanto on määrätty maksamaan suuret korvaukset Yhdysvalloissa tapahtuneista sairastumisista. Elokussa San Franciscossa määrättiin samaiseen syöpään sairastuneelle 78 miljoonan dollarin korvaus ja maaliskuussa toiselle henkilölle 80 miljoonan korvaussumma.

Jättikorvauksen saaman avioparin asianajaja sanoi The New York Times -lehdelle. ettei "Monsanto ollut koskaan kiinnostunut Monsanton turvallisuudesta".

Pienemmän korvauksen saaneen henkilön asianajaja totesi puolestaan, että tavalliset kotipuutarhurit olivat kaikkein suurimmassa vaarassa saada Roundupin aiheuttama sairaus, koska heille ei koskaan ole annettu ohjeita suojavaatteiden, kuten käsineiden käyttöön.

Monsanton emoyhtiö, saksalainen lääkejätti Bayer sanoo olevansa tyytymätön korvauspäätökseen ja valittavansa asiasta. Yhtiön mukaan ei ole mitään tieteellistä näyttöä siitä, että kasvimyrkky olisi taudinaiheuttaja.

The New York Timesin mukaan Yhdysvaltain oikeuslaitokseen on tullut tuhansia vastaavia korvausvaatimuksia syöpään sairastuneilta ihmisiltä.

Bayer osti Monsanton viime vuonna 63 miljardilla dollarilla. Bayerin osakekurssi on sen jälkeen laskenut 40 prosenttia. Uusimman korvausuutisen jälkeen kurssilasku on jyrkentynyt. Tänään tiistaina Bayerin kurssi oli Frankfurtin pörssissä laskenut yli kuusi prosenttia.

Yhtiön tilannetta vaikeuttaa ranskalaisen le Monde -lehden viime viikolla tekemä paljastus. Lehti on saanut tietoonsa, että Bayerin amerikkalainen tytäryhtiö on laatinut 200 nimen "mustan listan" henkilöistä, joiden epäillään pyrkivän haittaamaan yhtiön toimia. Listalla on mm. poliitikkoja ja toimittajia.

🔴 Révélations France 2 - Elus, hauts fonctionnaires, journalistes... Ils auraient été fichés et notés en fonction de leur degré de soutien à #Monsanto. Même Ségolène Royal, alors ministre de l'Environnement. Elle est dite "à marginaliser". pic.twitter.com/LXZ5LbaCWo — Le 20Heures France2 (@20hFrance2) 9. toukokuuta 2019

Bayer pyysi sunnuntaina anteeksi listan laatimista, kertoo Deutsche Welle (siirryt toiseen palveluun).

Lähteet: AFP, Reuters