Aaron Heino nappasi Suomen taideakatemian palkinnon: 25 000 euroa ja oma näyttely EMMAan

Palkinto on rahallisesti yksi suurimmista kuvataiteelle myönnettävistä palkinnoista Suomessa.

Suomen taideakatemian palkinto on myönnetty kuvanveistäjä Aaron Heinolle.

Palkintoon kuuluu 25 000 euron palkintosumma, näyttely Espoon modernin taiteen museossa EMMAssa ja taiteilijajulkaisu.

Joka toinen vuosi jaettava palkinto jaettiin nyt neljättä kertaa. Se myönnetään hyvässä luomisvireessä olevalle suomalaiselle taiteilijalle, jonka tuotanto ansaitsee laajempaa näkyvyyttä ja tunnettuutta. Tärkeänä kriteerinä palkintolautakunta pitää myös palkittavan taiteilijan kansainvälistä kiinnostavuutta.

Suomen taideakatemian palkinnonsaaja Aaron Heino. Ella Tommila / EMMA

Raadin perusteluiden mukaan Aaron Heino (s.1977) on monipuolinen taiteilija, jonka tuotannossa klassisten materiaalien käyttö yhdistyy kiinnostavasti arkisten asioiden kuvaukseen.

Muut palkintoehdokkaat olivat kuvataiteilijat Alma Heikkilä ja Kim Simonsson.

Edellisen palkinnon sai kuvataiteilija Outi Pieski. Vuonna 2015 palkittiin Camilla Vuorenmaa ja ensimmäisen palkinnon laatuaan vuonna 2013 sai Tuomas A. Laitinen.

Palkinto on rahallisesti yksi suurimmista kuvataiteelle myönnettävistä palkinnoista Suomessa. Tämän hetken suurin suomalainen kuvataidepalkinto Ars Fennica on suuruudeltaan 40 000 euroa Kuvataiteilijat voivat saada myös Suomen Kulttuurirahaston palkinnon, joka on suuruudeltaan 30 000 euroa.

Lue myös:

Yle Kultakuume: Sienet puhuvat kuvataiteilija Alma Heikkilän taiteessa

Kun perheeseen syntyi erityislapsi, Kim Simonsson tajusi olevansa itsekeskeinen

"Minun taidettani katsellaan vielä 1 800 miljoonan vuoden päästä" – kivenveistäjille materiaalivalinta on olennainen kysymys