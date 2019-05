Ruotsissa joka viides kerrostalo on puinen, Suomessa niitä on alle sata: "Joka kymmenes uusi kerrostalo on pian puuta hiilinielun vuoksi"

Tampereen Vuoreksen puukerrostalot on rakennettu suomalaisesta puusta. Aiemmin samanlaisissa puurakennushankkeissa puu on tuotu Itävallasta saakka.

Tampereen Vuoreksen puukerrostalot on rakennettu suomalaisesta puusta. Aiemmin samanlaisissa puurakennushankkeissa puu on tuotu Itävallasta saakka. Marko Melto / Yle

Perinteisen rakennusteollisuuden on hankalaa siirtyä betonista puukerrostalorakentamiseen.

Punavalkoisen, nelikerroksisen puukerrostalon sisällä tuoksuu pihka. Asukkaiden askeleet käytävillä kuuluvat, mutta eivät kaiu tai tömise. Asiantuntijoiden mukaan se johtuu puun akustiikasta.

– Puukerrostalo sopii suomalaiseen maisemaan. Myös talon ekologisuus oli yksi syy, miksi halusin muuttaa tänne, vuoreslainen Anneli Jukkola kertoo puukerrostalon pihalla.

Suomessa on tällä hetkellä vasta noin 80 puukerrostaloa, mutta niitä rakennetaan pitkin maata jatkuvasti lisää. Nyt myös Pirkanmaa tahtoo kiivaasti mukaan puukerrostalorakentamisen buumiin.

Tällä hetkellä Tampereen ainoat suuret puukerrostalot sijaitsevat Vuoreksessa Koukkurannan alueella, mutta lisää on tulossa ja nopeasti.

Anneli Jukkola asuu Vuoreksessa puukerrostalon ylimmässä kerroksessa. Jukkolan mukaan puutalo on betonista hiljaisempi eivätkä naapureiden äänet kuulu seinien läpi. Marko Melto / Yle

Pirkanmaalla on nyt käynnistynyt usean toimijan kolmivuotinen hanke, jonka tavoitteet ovat kovat.

– Tähtäimenä on, että joka kymmenes uusista kerrostaloista on pian puuta, jo hiilinielun vuoksi. Valtakunnallisesti tämä on varmasti mahdollista ja Pirkanmaallakin tätä haetaan vuoteen 2025 mennessä, projektiasiantuntija Pertti Tamminen sanoo.

Tällä hetkellä vasta noin viisi prosenttia Suomen uusista kerrostaloista on puuta, mutta ala kehittyy ja kysyntä kasvaa.

Yksi tärkeimmistä syistä puukerrostalorakentamiselle on ekologisuus. Kuten metsät kasvaessaan toimivat hiilinieluina, puutuotteet ovat hiilivarastoja.

Tammisen mukaan puukerrostalojen kysyntään vaikuttaa jo kaupunkilaisten ekologinen ajattelu.

– Puukerrostalo on yhtä kestävä kuin betoninen. Kun se voidaan vielä rakentaa suomalaisesta puusta, se on entistä järkevämpää ja auttaa hillitsemään kasvihuonepäästöjä, Tamminen toteaa.

Suomen metsäkeskuksen projektiasiantuntija Pertti Tamminen on yksi puukerrostalorakentamisen pioneereistä Suomessa. Hän uskoo, että puukerrostalojen määrä kasvaa valtakunnallisesti nopeasti. Marko Melto / Yle

Vuorekseen yksi suurimmista alueista

Tamminen työskenteli pitkään Tampereen kaupungin Vuores-projektin projektijohtajana. Nyt hän toimii Suomen metsäkeskuksen projektiasiantuntijana samalla, kun Metsäkeskus on mukana Pirkanmaan puukerrostalohankkeessa.

Hankkeen takana on 13 Pirkanmaan kuntaa, 11 yritystä ja muun muassa Tampereen yliopisto. Puukerrostalorakentamisen lisäämiseksi hankkeessa muun muassa kehitetään teollisen puukerrostalorakentamisen yritystoimintaa, edistetään pilottikohteiden tukemista sekä puurakentamisen osaamista.

Tavoitteena on myös, että neljäsosa omassa maakunnassa tuotetusta sahatavarasta käytettäisiin Pirkanmaan maakunnan omaan puurakentamiseen.

Juuri Vuores on tamperelaisittan puukerrostalorakentamisen luvattua aluetta. Vuorekseen on rakentumassa Isokuusen asuinalue, josta povataan Suomen suurinta puukerrostalokeskittymää.

Suunnitelmissa on seitsemän korttelin verran puurakentamista. Alueelle rakennetaan myös muun muassa puinen päiväkoti ja koulu.

– Monissa kunnissa koulujen sisäilmaongelmiin on puututtu puurakentamisen avulla. Näin tekee nyt myös Tampere, Tamminen kertoo.

Tampereen ensimmäiset puukerrostalot Vuoreksessa ovat nelikerroksisia. Esimerkiksi Joensuuhun rakennetaan nyt Pohjoismaiden korkeinta kokonaan puista kerrostaloa, josta tulee 50-metrinen ja 14-kerroksinen. Marko Melto / Yle

Rakennusmääräykset estivät

Suomen metsäkeskuksen projektipäällikkö Eveliina Oinas kertoo, että puukerrostalorakentamisessa Ruotsi on Suomea edellä. Ruotsissa jo 20 prosenttia kerrostaloista rakennetaan puusta.

–Vasta nyt, kun rakennusmääräyksiä on helpotettu niin, että puukerrostalorakentaminen on mahdollista, meilläkin siihen voidaan panostaa aivan eri tavalla, Oinas toteaa.

Nyt Suomeen alkaa nousta yli kahdeksankerroksisisa puukerrostaloja, mutta osaajia tarvitaan maahan lisää.

Kaikki perinteiseen elementtirakentamiseen tottuneet ammattilaiset eivät suhtaudu puurakentamiseen innokkaasti. Totuttu ja tuttu tapa rakentaa kerrostaloja betonista on tällä hetkellä halvempaa kuin uusi, pilottimainen puukerrostalorakentaminen.

– Perinteinen rakennusteollisuus osaa betonirakentamisen. Vaihtaminen siitä uuteen tekniikkaan ei käy aivan helposti, Pertti Tamminen kertoo.

Esimerkiksi Vuoreksen Koukkurannan ensimmäiset puukerrostalot rakennettiin moduulirakentamistekniikalla. Kerrostalosta valmistettiin tehtaalla valmiiksi saakka esimerkiksi kokonainen yksiö, joka sitten kuljetettiin kaikkine yksityiskohtineen rakennustyömaalle.

Heti ensimmäisen kerroksen päälle asennettiin työmaalla katto, jota korotettiin kerros kerrokselta.

– Kuivaketju on rikkumaton. Jos sataa, mitään ei rakenneta tai asenneta. Ja sitten kun rakennetaan, talo valmistuu nopeasti valmiista moduuleista, Tamminen kertoo.

Tamminen uskoo, että puukerrostalorakentamisesta voi tulla suomalaisille myös vientituote.

– Yksi Pirkanmaan puukerrostalo-hankkeen tavoitteista on lisätä osaamista. Sitä kautta voimme saada myös vientitoimintaa lisättyä.

