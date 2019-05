Vedettömät pisuaarit säästävät miesten vessoissa vettä jopa 50 prosenttia – Oulussa ne ratkaisivat nuuskaongelman

Oulussa ja Jyväskylässä on siirrytty monissa miesten wc-tiloissa vedettömiin pisuaareihin. Uutta wc-tekniikkaa tuli Ouluun jo puolikymmentä vuotta sitten ja kaupungissa on siirrytty kuivapisuaareihin noin 30:ssä liikuntapuolen kohteessa. Vedettömät pisuaarit löytyvät muun muassa Ouluhallista, Heinäpään jalkapallohallista, Raksilan jäähallista ja Linnanmaan harjoitusjäähallista.

– Veden säästön lisäksi uudet pisuaarit ovat poistaneet myös nuuskaongelman. Nuuska tukkii helposti vettä käyttävät pisuaarit, muttei vedettömiä, iloitsee Oulun kiinteistöpäällikkö Veijo Kotilainen.

Puolestaan Jyväskylän kaupungilla on noin 300 omaa kiinteistöä ja lisäksi vuokratiloja, joista löytyy yhteensä monta tuhatta wc:tä.

Wc-tilat ovat kaupungille merkittävä kuluerä. Petteri Kontro

Kiinteistöpäällikkö Petteri Kontro kertoo, että wc-tilat ovat kaupungille merkittävä kuluerä vedenkulutuksen ja huoltotarpeen vuoksi.

– Käynnistimme vuoden 2017 vuoden alussa vedettömien pisuaarien hankinnan korvaamaan vedellisiä. Niitä on hankittu nyt noin 40 isoon kiinteistöön. Reiluista kymmenestä vielä puuttuu.

Vedentuhlaus putoaa jopa puoleen

Kahdessa vuodessa Jyväskylä on päässyt 40–50 prosentin vedensäästöön uudistetuissa vessoissa vedettömien pisuaarien ansiosta. Yhden vesipisuaarin vesi maksaa vuodessa 300–400 euroa riippuen veden kuutiohinnasta.

Vedettömiä pisuaareja on ilmestynyt messukeskuksen ja teatterin lisäksi kirjastoihin, kouluihin, päiväkoteihin sekä urheilu- ja liikuntatiloihin. Yksityisellä puolella niitä löytyy ravintoloista, hotelleista, huoltoasemilta ja elokuvateattereista.

Oulu ja Jyväskylä ovat kunnostautuneet tällaisten vesipisuaarien uusimisella vedettömillä. Kimmo Hiltunen / Yle

Jyväskylän Paviljongista löytyy sekä vedellisiä että uudempia vedettömiä urinaaleja. Paviljongin messuilla, kokouksissa ja konserteissa vierailee vuodessa noin 350 000 kävijää ja wc:t ovat kovassa käytössä.

– Jos jokainen käy 3–4 kertaa tapahtuman aikana vessassa, olemme liki 1,5 miljoonassa wc-käyntikerrassa, laskee Jyväskylän Kongressikeskuksen toimitusjohtaja Pietari Sorri.

Vedetön pisuaari erottuu parhaiten hajuttomuudella. Petteri Kontro

Karkean arvion mukaan Paviljongin wc:t käyttävät vettä vuodessa noin neljä miljoonaa litraa.

Kiinteistöpäällikkö Petteri Kontro ei löydy huonoja puolia vedettömistä urinaaleista lainkaan.

– Käyttäjien palautteet ovat olleet erittäin hyviä. Arjessa vedetön pisuaari erottuu parhaiten hajuttomuudella. Siivoustoimi on arvostanut helppoa siivousta ja huollettavuutta.

Tiede-lehden mukaan hajuongelmia voi toki syntyä, jos vedetöntä pisuaaria ei ole liitetty hyväkuntoiseen ja puhtaaseen viemäriputkeen (siirryt toiseen palveluun), sillä virtsa väkevänä nesteenä liikkuu hitaammin ilman vettä. Ongelmia saattaa syntyä myös, jos pisuaareihin lorotetaan esimerkiksi kahvia virtsan sijasta.

Vedettömään pisuaariin ei ole kytketty vesijohtoa - pelkkä viemäriyhteys riittää. Arvo Vuorela / Yle

Fysiikkaa ja hyödyllisiä bakteereja

Vedettömään pisuaarin ei ole vedetty vesijohtoa. Pelkkä viemäriliittymä riittää. Pisuaarin allas ohjaa virtsanesteen alas viemäriin fysiikalla toimivan, ilmatiiviin hajulukkojärjestelmän läpi. Järjestelmä estää viemärikaasujen leviämisen wc-tilaan.

Pisuaarin pohjalla hajulukon pinnassa olevasta saniteettikivestä liukenee likaa syöviä bakteereita. Ne estävät myös hajun muodostumista. Hajulukko on vaihdettava noin 7 500 käyttökerran jälkeen.

Eri valmistajilta löytyy useita versioita hajulukoista. Pisuaareista löytyy hajulukkoja nestelukkotekniikalla tai suodattavalla membraanitekniikalla.

Helpoimman vedettömän pisuaariratkaisun tarjoaa Saneco Oy. Siinä ei hankita uutta pisuaaria, vaan katkaistaan veden tulo pisuaariin ja asetetaan kapseli sen pohjalle. Kapseli on vaihdettava 3 000 käyttökerran jälkeen.

Idea Suomeen Saksasta

Vedettömien pisuaarien markkinoilla on jonkin verran kilpailua Suomessa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana markkinoille on tullut ja myös poistunut useita toimijoita.

Vedettömien pisuaarien rantautuminen Suomeen alkoi vuonna 2009. Saksasta Suomeen paluumuuttanut Hanno Airas ihmetteli helsinkiläisen ravintolan vessassa vedellä toimivia pisuaareja. Saksassa ne olivat jo historiaa.

Airas perusti Novosan Oy:n tuomaan pisuaareja Suomeen ja kehittämään wc-ratkaisuja, vaikka ensi alkuun hänelle naurettiin hassusta liikeideasta. Novosanin markkinaosuus on tällä hetkellä noin 90 prosenttia.

– Alkuun myynti oli hyvin hidasta ja sitä piti perustella. Tänä päivänä ei tarvitse juurikaan perustella ja trendi on se, että entistä enemmän valitaan wc-tiloihin vedetön vaihtoehto.

Hanno Airas aloitti vedettömien pisuaarien maahantuonnin vuonna 2009. Novosan Oy

USA:n armeijalta vetoapua

Yhdysvalloissa kuivat pisuaarit löivät läpi viimeistään vuonna 2006, kun Yhdysvaltain armeija testien jälkeen päätti siirtyä vedettömiin vessoihin.

Koko Euroopan saniteettiteollisuudessa sveitsiläinen Geberit -konserni on markkinajohtaja. Geberit on kasvanut ostamalla useita eurooppalaisia saniteettikalusteiden valmistajia, muun muassa Sanitecin ja IDOn Suomesta ja Ifön Ruotsista. Konsernilla on myös tarjolla vedettömiä pisuaareja.

Maailman mittakaavassa johtava vedettömien pisuaarien valmistaja on yhdysvaltalainen Falcon Waterfree Technologies. Falconin kuivapisuaarit löytyvät muun muassa Taj Mahalista, Pekingin kansainväliseltä lentokentältä ja World Of Coca Colasta Atlantasta.

Jäämässä miesten etuoikeudeksi

Veden heittäminen vedettömään urinaaliin onnistuu toistaiseksi vain miesten vessoissa.

– Pisuaarien uusiminen on ollut kyllä ainoastaan miesten aluetta tähän saakka, myöntää Petteri Kontro.

Hanno Airas Novosanilta muistelee, että yhtiön alkuaikoina vuonna 2009 markkinoille tuli naisille tarkoitettu vedetön pisuaari. Se ei kuitenkaan lyönyt läpi.

– Siinä on tietyt anatomiset rajoitteet. Miesten wc:ssä miehet seisovat rivissä pisuaarien äärellä. On kaukaa haettu ajatus, että naiset istuisivat pissalla samalla lailla rivissä housut kintuissa.

Airas ei näe naisten pisuaarien yleistyvän, mutta arvioi uusien ja innovatiivisten wc-ratkaisujen tulevan myöskin naisten wc-tiloihin.