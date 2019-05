Kriittinen lakana vei poliisiasemalle – Romanialaiset pettyivät EU:n lupauksiin, mutta maansa hallitukseen sitäkin enemmän

SibiuRomanian poliisi vei pari viikkoa sitten Cristian Diden ja kymmenen muuta mielenosoittajaa poliisiasemalle odottamaan sitä, että EU-maiden johtajat ehtivät poistua huippukokouksestaan Sibiun kaupungissa.

Diden joukkio oli yrittänyt levittää kokouspaikalle johtavan reitin varrelle banderollia, joka vastusti Romanian hallitsevaa PSD-puoluetta.

Diden mukaan poliisiasemareissun syy oli kuitenkin se, että lakanassa ehdotettiin myös Romanian santarmin purkamista tavalliseksi poliisilaitokseksi. Santarmit ottivat sen loukkauksena.

– Korruptiota on kaikkialla. Mutta muiden maiden johtajat taistelevat maansa puolesta. Romaniassa johtajamme eivät taistele maansa vaan itsensä puolesta, Dide sanoo

Cristian Dide joutui poliisiasemalle yritettyään osoittaa mieltään Sibiun EU-huippukokouksen yhteydessä. Petri Raivio / Yle

Dide pistää toivonsa presidentti Klaus Johanniksen määräämään kansanäänestykseen, joka järjestetään samaan aikaan eurovaalien kanssa. Kansalta kysytään, pitäisikö korruptiosta tuomittujen armahdukset kieltää.

Hallitus on kaavaillut merkittäviä armahduksia. Jos armahduskielto ei mene läpi, Dide aikoo muuttaa ystävineen ulkomaille.

– Sitten tämä ei ole enää hyvä maa meille, Dide sanoo.

Poliisiasemalle päätyneen banderollin kolmas viesti kehotti äänestämään eurovaaleissa. Diden mielestä vaalit ovat Romaniassa eräänlainen luottamuksen mittaus istuvalle hallitukselle.

– Meidän pitäisi lähettää Brysseliin päteviä ihmisiä, jotka osaavat ja haluavat auttaa Romaniaa. Uskon, että he pystyvät tekemään sen sieltä käsin, Dide sanoo.

Romanian väkiluku laskee

Yksi Brysseliin pyrkijöistä on ensikertalainen eurovaaliehdokas Nicolae Stefănută, 37. Hän on ehdolla EU-myönteisen USR-puolueen listalla.

Stefănută on kiertänyt maakuntia jo useamman kuukauden, sillä Romaniassa koko maa on Suomen tapaan yhtä vaalipiiriä. Hänelle on muodostunut käsitys siitä, mikä romanialaista äänestäjää liikuttaa.

– Koulut, sairaalat ja tiet ovat Romanian pyhä kolminaisuus, Stefănută sanoo.

Romaniassa nämä ovat eurovaalikysymyksiä siksi, että kaikkia kolmea voi parantaa EU-rahalla. Stefănutăn mukaan nykyinen hallitus ei vain ole onnistunut siinä: Rakennerahaa olisi tarjolla enemmänkin, jos valtio vain hakisi sitä. Mutta rahan mukana tulee tiukka kontrolli, jota valtio ei Stefănutăn mukaan halua.

Romania on saanut 12 jäsenyysvuotensa aikana 46 miljardia euroa EU-tukia. Valtio ei ole siitä huolimatta toteuttanut jäsenyyden alkuaikojen lupauksia rakentaa esimerkiksi moottoriteitä, jotka parantaisivat liikenneturvallisuutta. Stefănută menetti ystävänsä auto-onnettomuudessa keväällä.

Eurovaaliehdokas Nicolae Stefănută kampanjoi Sibiun kaupungissa Romaniassa. Rikhard Husu / Yle

Rahoituspulma pahentaa Romanian pahinta ongelmaa: Maastamuutto jatkuu talouskasvusta huolimatta, ja väkiluku hupenee. Ihmiset eivät jää odottamaan esimerkiksi terveydenhuollon kohentumista.

– Jos he jäävät tänne asumaan ja joutuvat tuomaan lapsensa sairaalaan, lapsi saattaa olla sairaampi tullessaan sairaalasta pois kuin mennessään sinne, Stefănută kertoo.

Hän tukee Sibiun liepeillä koulua, josta puuttuvat valot, lämmitys ja koulutarvikkeet.

Harva luottaa maan hallitukseen

Turhautumista aiheuttaa sekin, että muut jäsenmaat eivät ole päästäneet Romaniaa vapaan liikkuvuuden Schengen-alueeseen, vaikka maa täyttää kaikki liittymisen kriteerit. Alankomaat on blokannut liittymisen, mutta vuosien varrella myös Suomi on vastustanut sitä.

Stefănutăn havaitsema pettymys näkyy myös mielipidemittauksissa. Vuonna 2008 eli heti jäsenyyden alettua romanialaisilla oli eurobarometri-kyselyn mukaan koko EU:n myönteisin käsitys unionista. Tänä keväänä romanialaiset olivat enää seitsemännellä sijalla.

Kymmenen vuotta sitten 63 prosenttia romanialaisista vastaajista ilmoitti luottavansa EU:hun. Tämän kevään mittauksessa luku oli 50 prosenttia.

Saksan liittokansleri Angela Merkel otettiin vastaan lämpimästi Sibiun kaupungissa Romaniassa. Robert Ghement / EPA

Luottamus unioniin on hupenemisestaan huolimatta kuitenkin pysynyt koko ajan selvästi korkeampana kuin luottamus Romanian omiin viranomaisiin ja hallitukseen. Viime vuonna vain 23 prosenttia romanialaisista ilmoitti luottavansa maansa hallitukseen.

– Romanialaisille EU merkitsee elämänlaatua, arvoja, rauhaa ja yhdessäoloa. He ymmärtävät, että yhdessä eurooppalaiset voivat tehdä asioita, joita emme pysty tekemään yksin, Stefănută sanoo.

Hän itse kuuluu Romanian EU-myönteiseen eliittiin: Stefănută on käynyt kouluja ulkomailla ja puhuu viittä eri kieltä. Hän väittää silti puhuvansa tavallisten romanialaisten puolesta: Äänestäjiin kuuluu esimerkiksi rekkakuskeja, jotka ovat huolissaan työmahdollisuuksiensa kapenemisesta läntisessä Euroopassa EU-sääntöjen tiukentamisen takia.

Ja romanialaisnaisia, jotka tekevät Italiassa hoitotyötä ilman lomia tai muitakaan EU:n edellyttämiä etuja.

Nicolae Stefănută arvioi, että hänen läpimenonsa mahdollisuus on noin 50-50.

