Valtakunnan virallinen tuohtuja puski kiukulla sisään käsikirjoittajakouluun – stand up -koomikolle kiukku on myönteinen voima

Stand up -koomikko Kaisa Pylkkänen kertoo, miten puski kiukulla sisään lontoolaiseen käsikirjoituskouluun

All Female Panelin Kaisa Pylkkänen teki pitkään käsikirjoituksia muille ennen kuin rohkeni itse lavalle.

Kaisa Pylkkänen on käsikirjoittaja ja stand up -koomikko, jolla on kaksi harrastusta: Euroviisut ja suivaantuminen. Jo vuosia sitten hän sai tuttaviltaan liikanimen "valtakunnan virallinen tuohtuja", eikä siitä ole tarvinnut luopua.

Pylkkänen suivaantuu päivittäin, niin isoista kuin pienistäkin jutuista:

Kun hän aamulla avaa Hesarin, pää räjähtää.

Kun huoltoasemalla ei ole laktoositonta maitoa vaan vain kermaa, pää räjähtää.

Ja sitten taas Pylkkäsen some laulaa: sinne on hyvä purkaa tunteet.

– En tietenkään ole täysin vakavissani, että maailma loppuu näihin asioihin. Mutta aina voi pyrkiä parempaan! Ei tunteita kannata hautoa, nehän vaan pahenee siitä.

Kiukku on Pylkkäselle ennen kaikkea myönteinen, eteenpäin vievä voima. Hän hankki 1990-luvun alussa Lontoossa jopa opiskelupaikkansa silkalla kiukulla.

– Marssin kouluun sisään kesken lukuvuoden ja vaadin päästä keskustelemaan. Säikähtänyt, hätääntynyt respan tyttö kyseli, että haluanko järjestää tapaamisen dekaanin kanssa ja minä ilmoitin kyllä, odotan tässä.

Keskustelu järjestyi taksissa, kun dekaani siirtyi toiselle kampukselle. Taksimatkan aikana Pylkkänen vakuutti hänet taidoistaan ja pääsi sisään kouluun.

Stand up antaa tilan omille mielipiteille

Lontoossa Kaisa Pylkkänen ihastui myös stand up -komediaan, mutta ei koskaan kuvitellut, että hän itse nousisi lavalle. Korkeintaan olisi kiva kirjoittaa juttuja muille.

Pylkkänen tekikin Suomeen palattuaan pitkän uran käsikirjoittajana. Hän on kirjoittanut muun muassa Salattuja elämiä, Itse Valtiaita ja Uutishuone -draamasarjan.

Mutta stand up ei jättänyt rauhaan. Pylkkäsen teki mieli tehdä jotain täysin omannäköistä – käsikirjoittaminen kun on aina ryhmätyötä ja täynnä kompromisseja. Samalla hän ymmärsi, että stand up -juttuja ei voi kirjoittaa muille.

– Sitten suutuin taas jostain sananvapauskysymyksestä, että mitä saa ja ei saa sanoa, saako olla puolueellinen vai ei, ja nousin lavalle. Muistan ensimmäisestä keikasta vain fyysisen paniikkitilan.

Kaveriporukoiden klubeilla ei ollut tilaa naisille

Mutta yleisö nauroi ja homma imaisi mukaansa heti koko käden. Nykyään Pylkkänen muodostaa All Female Panel –koomikkokollektiivin yhdessä Ida Grönlundin, Saana Peltolan, Anna Rimpelän ja Eeva Vekin kanssa.

He ovat vetäneet Helsingissä jo pari vuotta kerran kuussa stand up -klubia, jolla esiintyvät vain naiset.

Tämä siksi, että ala oli pitkään miesvaltainen ja miesten valloittamia klubeja oli jo lukuisia: kun miehet kaveriporukalla järjestivät klubeja, naiset unohtuivat illoista kerta toisensa jälkeen.

– Ajattelimme, että nyt lopetamme valittamisen asiasta ja teemme itse jotain. Aluksi meiltä kysyttiin, että onko tämä joku poliittinen liike tai feministinen manifesti. Ensin kiertelimme aihetta, mutta sitten totesimme, että totta kai se on, hyvänen aika. Mitä sitä kiertelemään.

Nyt porukan huumoria voi kuunnella myös Ylen All Female Panel -podcastissa.

Naiskoomikko-sanasta Pylkkänen ei silti tykkää.

– Miksi se pitää erikseen mainita? Totta kai eroamme miehistä siinä, että puhumme asioista naisnäkökulmasta. Tai omasta näkökulmastamme, liittyy se naiseuteen tai ei.

Huumori klubeilla – ja podcastissa – on silti suunnattu kaikille sukupuoleen katsomatta. Ja se on varmaan, että kaikki saavat nauraa itselleen, niin yleisö kuin esiintyjätkin.

Kuuntele All Female Panel -podcastia täältä.

Katso Kaisa Pylkkäsen koko haastattelu Puoli seitsemän -ohjelmassa: