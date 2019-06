Kevytkannabis versoo laillista bisnestä Brysselissä, kauppiaan varasto ratsattu moneen kertaan: "Vähän kuin alkoholiton olut"

Suomessa elintarvikkeiksi tarkoitettujen kevytkannabistuotteiden myyminen on laitonta. EU-pykälät eivät anna aukotonta vastausta.

BrysselEdelläkävijän osa on aina vaikea. Tämän on saanut kokea Kevin Goumet, joka perusti viime heinäkuussa Belgian ensimmäisen ns. kevytkannabistuotteita myyvän kaupan Brysseliin.

– Meille tehtiin useita kotietsintöjä. He takavarikoivat kukkia, öljyjä ja muita tuotteita, Goumet selittää liiketoiminnan alkuaikoja.

Goumet'n omistamassa Street Shop -kaupassa Ixelles'n kaupunginosassa myydään kannabidiolia eli CBD:tä. Sitä tehdään samasta kasvista kuin kannabista, mutta CBD:ssä on vain häviävän vähän kannabiksen päihdyttävää aineosaa eli psykotrooppia.

Belgiassa kannabiksen myynti on kiellettyä, mutta CBD-tuotteiden myynti sallittua. Kotietsinnät johtuivat Goumet'n mukaan siitä, että viranomaisilla oli vaikeuksia tehdä eroa näiden ulkoisesti hyvin samankaltaisten tuotteiden välillä.

Kauppa käy ja houkuttelee alalle kilpailijoita

Nyttemmin tilanne on tasaantunut. Viimeisin kotietsintä kauppaan tehtiin viime marraskuussa, ja Goumet sai varastonsa takaisin tammikuussa. Sen jälkeen kauppa on käynyt mukavasti. Niin mukavasti, että Street Shop on saanut kilpailijoitakin.

– Moni näkee tämän alan eldoradona. Tämä on vähän kuin ne värikkäät kännyköiden kuoret, kun niitä ryhdyttiin aikanaan myymään joka paikassa, Goumet sanoo.

Brysselissä on jo useita alan liikkeitä. CBD:tä voi tilata netistä laillisesti kotiinsakin, tarvitsematta jalkautua kivijalkapuotiin. Street Shopin asiakaskunta on Goumet'n mukaan tavallista nuorehkoa väkeä: Ostajia, jotka ovat aiemmin hankkineet CBD:tä katukaupasta ja siirtyvät nyt lailliselle puolelle.

– Tämä on vähän kuin ostaisi alkoholitonta olutta, Goumet mainostaa.

CBD:n suosio perustuu sen rentouttavaan vaikutukseen. Jotkut käyttävät sitä myös kivunlievitykseen. Koska siinä ei ole psykotrooppeja, sen käyttäjä ei Goumet'n mukaan "jää jumiin sohvalle".

Street Shop -kauppa sijaitsee Ixelles'n kaupunginosassa Brysselissä. Petri Raivio / Yle

Hamppukauppias puhuu CBD:n laillistamisen puolesta kuin kuka tahansa elinkeinoelämän lobbari.

– On yhteiskunnan kannalta hyvä, että tällaiset tuotteet laillistetaan. Kaupankäynnistä voidaan periä arvonlisäveroa. Ja työpaikkojen luomisen kautta tämä voi tuottaa valtavasti yhteiskunnalle, Goumet sanoo.

Päätösvalta pitkälti jäsenmailla

Kannabidiolin oikeudellinen asema on kuitenkin kaikkea muuta kuin selkeä. Esimerkiksi Suomessa sitä ei saa myydä elintarvikkeena eikä poltettavana missään muodossa.

Goumet myy vain kasvinosia, jotka on tarkoitettu poltettavaksi sätkässä tai vaporisaattorissa. Belgian viranomaiset eivät salli esimerkiksi ravintolisiksi tarkoitettujen CBD-uutteiden myyntiä.

Belgian elintarviketurvallisuusviranomainen vetoaa kiellossaan EU:ssa käynnistettyyn prosessiin, jonka tarkoitus on selvittää CBD:n turvallisuutta elintarvikekäyttöön.

CBD-uutteet halutaan lisätä ns. uuselintarvikelistalle, jonka elintarvikkeet vaativat myyntiluvan. Listalle ottaminen vaatii kuitenkin perusteelliset testit, joita odotellessa tuotteita ei periaatteessa saisi kaupata.

– CBD-uutteita pidetään uuselintarvikkeina, koska niitä ei ole käytetty ennen vuotta 1997. Tällaisten tuotteiden markkinoimiseen tarvitaan lupa, sanoo tiedottaja Anca Paduraru Euroopan komissiosta.

Samaan listaukseen vetoaa myös Suomen valvova viranomainen Ruokavirasto, joka tulkitsee että uuselintarvikeprosessi estää myymästä minkäänlaisia CBD-tuotteita. Tämän sai huomata Hamppusampo-yritys, joka ehti aloittaa kevytkannabiksen myynnin mutta lopetti sen alkuunsa viranomaisten huomautuksen jälkeen.

Kevin Goumet esittelee poltettavaa CBD:tä Street Shop -kaupassa Brysselissä. Petri Raivio / Yle

Komission mukaan asia ei ole näin yksioikoinen. Jäsenmailla on myös valta sallia CBD-tuotteet alueellaan. Etenkin hampunsiemenistä tehty öljy, hamppu ja kasvinosat ovat EU:n puolesta vapaasti myytävissä, jos jäsenmaat haluavat ne sallia.

– Se on jäsenmaiden toimivallassa. Mutta uutteet katsotaan uuselintarvikkeiksi, Paduraru sanoo.

Jäsenmaat saavat itse päättää myös Goumet'n Street Shopin hittiartikkelista eli poltettavasta CBD:stä.

– Vain ruoka, joka on tarkoitettu ihmisten syötäväksi, katsotaan elintarvikkeeksi. Hengitettävät tuotteet, joissa on CBD:tä, ovat jäsenmaiden omien markkinointisääntöjen alaisia, Paduraru sanoo.

Ei ihme, että Belgian viranomaisilla on ollut tulkintavaikeuksia. Kannabidiolin tuottaminen on kuitenkin yksiselitteisesti kielletty Belgiassakin. Tästä syystä Goumet joutuu tuomaan tuotteensa muualta Euroopasta, kuten Sveitsistä, Espanjasta, Italiasta ja Itävallasta.

– Minulla on yhä tullissa 10–15 kilon paketti, jota ei haluta luovuttaa meille, koska he pitävät sitä kannabiksena, Goumet kertoo.

Street Shop -kaupassa pieni määrä CBD-kukkaa maksaa vajaat 20 euroa. Petri Raivio / Yle

Päihdyttävälle aineelle harkitaan ylärajaa

Laillisen CBD:n erottaa laittomasta kannabiksesta sen THC-pitoisuus. Kannabidioli on Belgiassa sallittua, jos päihdyttävää THC:ta eli tetrahydrokannabinolia on enintään 0,2 prosenttia.

Komission Anca Paduraru kertoo, että EU on parhaillaan selvittämässä elintarvikkeiden THC-pitoisuuksia. Tulosten selvittyä voi olla, että EU päätyy suosittamaan yhtenäistä ylärajaa THC:lle koko unionin alueelle.

– En tiedä vielä onko se tarpeen, mutta yleensä ylärajojen tarkoitus on varmistaa kansalaisten terveys, kun he käyttävät näitä aineita, Paduraru sanoo.

Mutta jos poltettavat CBD-tuotteet eivät kuulu EU:n toimivaltaan, onko unionille sitten samantekevää mitä kansalaiset polttavat?

– EU:n elintarviketurvallisuusnormit ovat maailman tiukimpia. Se, että meillä ei ole toimivaltaa, ei tarkoita sitä, että EU ei välittäisi, Paduraru sanoo.

Hän huomauttaa, että EU:n alueella saa myydä myös alkoholia ja tupakkaa. Se ei tarkoita, että ne olisivat unionin mielestä hyväksi kansalaisten terveydelle.

