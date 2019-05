Vasemmistolaiselle Syrizalle povataan tappiota Kreikan EU-vaaleissa – "Kansa köyhtyi", kritisoi puolueen entinen kannattaja

AteenaKuusikymppinen vasemmistolainen pienyrittäjä Nikos Giorgopoulos ilmoittaa poskiensa punertavan häpeästä vielä haastatteluhetkelläkin.

Niin vaikeaa on myöntää, että hän äänesti paitsi itse vasemmistoliitto Syrizan valtaan vuonna 2015, mutta myös houkutteli parikymmentä tuttuaan samalle kannalle.

– Kannan nyt heidänkin arkensa kurjistumista harteillani, Giorgopoulos murehtii.

Vielä neljä vuotta sitten Giorgopoulos oli takuuvarma, että Syriza tekee mullistuksen Kreikan ensimmäisenä vasemmistohallituksena ja pelastaa maan konservatiivien ja sosialistien noudattamalta EU:n talouskurilta.

– Mikään Syrizan lupaama ei lopulta toteutunut. Kansa köyhtyi enemmän ja maa velkaantui lisää, Giorgopoulos puuskahtaa.

Syriza muuttui kansanäänestyksen jälkeen

Valtaosa kreikkalaisista pitää Syrizan pahimpana virheenä sitä, että pääministeri Alexis Tsipras hyväksyi Kreikan kolmannen lainaohjelman tiukat ehdot. Ratkaisu oli vastoin kesällä 2015 järjestetyn kansanäänestyksen tulosta.

Ehtojen seurauksena keskiluokan arki vaikeutui huomattavasti menoleikkauksista ja lisäveroista.

Ateenalaisen Nikos Giorgopoulosin perheyritys myy verhokaihtimia. Hänen mukaansa Syrizan kaudella 70 prosenttia yrityksen tuloista on mennyt valtiolle. Sara Saure

Tsiprasin takinkääntö muutti Giorgopoulosin mukaan Syrizan.

– Syrizan kausi ei ole ollut vasemmistopolitiikkaa vaan jatkoa edelliselle uusliberalistiselle hallitukselle. Kreikan vasemmistolle Syrizan muutos on tehnyt niin suurta hallaa, että äänestäjät eivät luota enää vasemmistopuolueisiin, joita maassa on paljon, yrittäjä pohtii.

Giorgopoulos kertoo ajelehtivansa nyt ilman poliittista kotia.

– En kerta kaikkiaan tiedä, mitä voin enää äänestää. EU-vaaleissa etsin politiikassa kokemattomia ehdokkaita, millä hyvänsä hinnalla.

Äänestäjät ovat palaamassa konservatiivien helmoihin

Erityisesti Giorgopoulosia surettaa, että Syrizan epäonnistuminen on hyödyttänyt Kreikkaa vuosikymmeniä sosialistien kanssa vuoronperään johtanutta keskustaoikeistolaista Uusi demokratia -puoluetta. Mielipidemittaukset ennustavat konservatiiveille selvää voittoa EU-vaaleissa sekä saman päivän alue- ja paikallisvaaleissa.

Pääoppositiossa oleva Uusi demokratia vetääkin vaaleja Syrizan vastaisena kansanäänestyksenä.

– On sietämätöntä ajatella, että kreikkalaiset haluavat takaisin poliittiseen järjestelmään, joka saattoi maan konkurssiin.

– Äänestäjien muisti on lyhyt, mutta on Syrizan oma vika että Uusi demokratian -puolueen kansaa kosiskelevat lupaukset vetoavat nyt itsensä petetyksi tunteviin ihmisiin, Giorgopoulos sanoo.

Ateenan pormestariksi pyrkivän ja gallupeja johtavan konservatiivisen Uusi demokratia -puolueen ehdokkaan Kostas Bakoyannisin vaalikioski on kaupungin sydämessä. Sara Saure

Vaalien alla konservatiivit lupaavat kreikkalaisille lisätyöpaikkoja ja verojen vähentämistä. EU-vaaleissa tärkein äänestyskriteeri onkin Kreikan taloustilanne kahdeksan vuoden lainaohjelmien jälkeen.

Syrizasta Pasok-puolueen seuraaja?

Vaikka Syrizaa on kritisoitu populismista, ei politiikan tutkimuksen professori Gerasimos Moshonas Ateenan Panteion- yliopistosta luonnehdi puoluetta täysin populistiseksi.

– Vain osaa Syrizan keulahahmoista leimaa hätäisyys, pintapuolisuus ja populistinen profiili. Myös vanhalla valtapuolueella, sosialistisella Pasokilla oli tämä piirre, Moshonas selittää.

Syrizaa onkin arvosteltu siitä, että se on avautunut EU-vaaleissa kohti entisen Pasokin hengenheimolaisia. Nyt puolue osallistuu vaaleihin vasemmiston ja keskustavasemmiston yhteisellä "Edistyksellisellä liittoumalla".

Laitavasemmistosta kohti keskustaa kulkenutta pääministeripuoluetta kutsutaankin jo Pasokin kopioksi.

– Päätös suuntautua keskustavasemmistoon voi lupailla Syrizalle noin kymmenen prosentin lisäkannatusta, niin ettei vaalitappio olisi liian karvas. Näin Syriza säilyisi Kreikan poliittisen näyttämön keskiössä Uusi demokratiaa -puoluetta vastaan, Moshonas arvelee.

”Tsipras on valmis antamaan kaiken eurolle” lukee vaalien alla vallankumouksellisen liikkeen kyltissä. Syriza luokitellaan laitavasemmiston Eurooppa-myönteisimmäksi puolueeksi. Sara Saure

Professori Moshonas muistuttaa, että Syriza ansaitseee myös kehuja. Hänen mielestä puolue on onnistunut lieventämään talouskriisin aiheuttamaa humanitaarista kriisia ja tukemaan vähävaraista kansanosaa.

Tälle ja ensi vuodelle on tiedossa lisähelpotuksia, kun muun muassa elintarvikkeiden, sähkön ja turismille tärkeän ravintola-alan arvonlisävero alenee. Vanhuksille myönnetään lisäksi vuodessa ylimääräinen eläke.

– Kreikkalaisten tulojen tukeminen on positiivista ja vaikuttaa varmasti Syrizan vaalitulokseen. Mutta mukana on myös vaalitaktikointia, mikä tuo mieleen Pasokin, Moshonas sanoo.

Myös sosialistit kalastelivat aikanaan äänestäjiä lupaamalla palkkioita ja etuja valtion virkamiehille.

Eurooppa ei hetkauta nuoria EU-vaaleissa

Ensimmäistä kertaa äänestävä 18-vuotias Eleni Ifanti toivoo hänkin Syrizan lähtöä.

Hän ei vain tiedä, mitä äänestää tilalle.

– Nuorilla on kaikissa maissa suurin rooli vaaleissa, mutta tietävätkö he lopulta, mikä on tuloksen kannalta parhaaksi, Ifanti pohtii.

Kreikassa suuri kysymys kuuluu, innostuvatko noin 500 000 ensimmäistä kertaa äänioikeutettua nuorta vaaliuurnille. Äänensä saavat EU- ja paikallisvaaleissa antaa myös 17-vuotiaat.

– Vuonna 2015 Syriza oli nuorten muotipuolue. Nyt vastaavaa ei ole, Ifanti toteaa.

Ensimmäistä kertaa äänestävä Eleni Ifanti haluaa EU-vaaleilla muutosta Kreikan sisäpolitiikkaan. Euroopasta käytävää keskustelua hän ei ole seurannut. Sara Saure

EU-vaalit eivät Ifantia niinkään kiinnosta, mutta koska ne sattuvat samalle päivälle paikallisvaalien kanssa, hän äänestää kaikissa vaaleissa.

– Euroopan tulevaisuus kiinnostaisi meitä enemmän, jos oma tulevaisuutemme olisi ensin ratkaistu. Syrizan läpiviemä opetusuudistus tuo kotikylääni vain ongelmia lakkauttamalla opintolinjoja.

– Kreikasta ei löydy koulutusta vastaavia töitä. Synkkää täällä on nuorille, Ifanti summaa.

Oppositio haluaa ennenaikaiset parlamenttivaalit

Vielä hallituskautensa alkutaipaleella Syriza nautti mielipidemittauksissa yli 80 prosentin suosiota. Nyt puolue on EU-vaaligallupeissa reilun 20 prosentin kannatuslukemissa.

Keski-Kreikasta ylöspäin Syrizan suosio on tippunut radikaalisti Pohjois-Makedonian nimisopimuksen vuoksi. Vankalla kannatusalueellaankin, maan suurimmassa läänissä Attikan niemimaalla puolueen arvellaan pärjäävän kehnosti.

Merkittävä syy tähän on viranomaisten puutteellisesti hoitama, sata kuolonuhria vaatinut maastopalo Attikan itärannikolla viime kesänä.

Pääoppositio vaatiikin, että Tsipras aikaistaa heti EU- ja paikallisvaalien tulosiltana ensi syksyn parlamenttivaaleja.

Kun yrittäjä Nikos Giorgopoulos ajattelee Kreikan tulevaisuutta, hänellä nousevat kyyneleet silmiin.

– Kaikkea on kokeiltu. Tämä maa valitsee aina väärin, Giorgopoulos huokaa.

