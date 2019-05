Hurjan euroviisuvuoden jälkeen Softengine on levyttänyt, keikkaillut, kutistunut trioksi ja jäänyt tauolle – soolouraa kokeileva laulaja lupaa kuitenkin bändin palaavan

Euroviisumenestys jäi Suomella tänäkin vuonna laihaksi.

Viisi vuotta sitten Kööpenhaminassa kävi paremmin. Tuolloin nuori bändi Etelä-Pohjanmaalta tuli semifinaalissa kolmen parhaan joukkoon ja pääsi kirkkaasti finaaliin.

Softengine sai lopulta finaalissa peräti 72 pistettä ja sijoitus oli yhdestoista. Sitä pidetään Suomen toiseksi kovimpana sijoituksena heti Lordin jälkeen, kun se suhteutetaan osanottajamaiden määrään. Maiden lukumäärä kun on kasvanut melko huimasti alkuvuosista.

Softengine jututettavana Kööpenhaminassa. Yle

"Olihan se kevät ihan hullu"

Vuonna 2011 perustettu Softengine pääsi todelliseen tulikokeeseen euroviisuissa, joissa tehtiin myös kaikkien aikojen katsojaennätys – finaalia seurasi 195 miljoonaa tv-katsojaa ympäri maailmaa.

Softengine voitti kappaleella Something Better Uuden Musiikin Kilpailun helmikuussa 2014 ja valittiin samalla Suomen euroviisuedustajaksi.

Softengineä vietiin paikasta toiseen euroviisuhuuman aikana ja sen jälkeenkin. Viisumenestys poiki nuorille seinäjokelaisille levytyssopimuksen, keikkoja pukkasi ympäri Suomea ja bändin muutamaa kappaletta striimattiin huimia määriä suoratoistopalveluissa.

– Olihan se kevät ihan hullu. Koko musaskeneen pääseminen tuntui siltä, kuin olisi joku kupla puhjennut. Koko aika on vähän hämärän peitossa, eikä tavallaan edes muista siitä paljoa. Mutta olihan se mahtavaa, bändin laulaja-kitaristi Topi Latukka muistelee.

Softengine kohtasi kotiyleisönsä Seinäjoella. Anssi Leppänen / Yle

Bändi tauolla

Pohjalaisbändi ei lähtenyt kisaan nöyristellen.

– Itseluottamus meillä on ollut kunnossa aina, ja olemme me pitäneet itseämme maailman parhaana bändinä. Ei me tietysti tiedetty mistään yhtään mitään, kun lähdimme kisaan. Teimme vain parhaamme siellä, Topi Latukka hymyilee.

Sijoitus kirveli Latukkaa aluksi.

– Me olimme yhdeksänsiä siinä kohtaa, kun annettiin viimeiset pisteet, mutta tipuimme yhdenneksitoista. Olin niin toivonut että me olisimme TOP10:ssä. Jälkeen päin sijoitus on kyllä tuntunut hyvältä.

Nelijäseninen Softengine loppuvuonna 2014. Sony Music

Softengine kutistui nelijäseniseksi vuonna 2014 basistin jättäessä yhtyeen ja edelleen trioksi vuonna 2017 kosketinsoittajan siirtyessä omiin projekteihinsa.

Tällä hetkellä Softengine on ollut jo pidempään tauolla ja Topi Latukka kokeilee siipiään soolouralla. Uutta materiaalia laulajalta on tulossa tällä viikolla.

– Kiersimme Suomen muutaman kerran läpi ja alkoi vähän väsyttää. Pojat tekevät hetken omia juttujaan ja minä teen sooloa. Olemme kyllä koko ajan yhteydessä että mitä teemme seuraavaksi, ja jatketaan ihan varmasti vielä, Latukka lupaa.