Huippusuosittu Game of Thrones päättyy – fanit purkavat jo luopumisen tuskaansa somessa: "Tuntuu avioerolta"

Harva, jos yksikään, tv-sarja on saavuttanut yhtä sitoutuneen fanijoukon kuin HBO:n Game of Thrones.

Kahdeksan tuotantokautta jatkunut Westerosin fantasiamaailmaan sijoittuva sarja saa huipennuksensa varhain maanantaiaamuna, kun jakso ilmestyy HBO Nordicin suoratoistopalveluun.

Esimerkiksi Facebookin Game of Thrones -Suomi-fanit (siirryt toiseen palveluun) -ryhmässä ihmiset jakavat tunteitaan viimeisen jakson aattona.

– Olen muun muassa vetänyt olkkarissa voitontanssia ja kiljunut miehelleni vääryyden voittaessa, Ilona Hintukainen kertoo ryhmässä.

Tyhjiö tulee, ja mikään ei voi korvata Hanna Parviainen

Sarjan päättyminen on siis kova paikka tosifaneille, jotka ovat seuranneet sarjan juonitteluja, taisteluja ja hahmojen kasvua sarjan alusta saakka. Facebook-ryhmässä surutyö on jo käynnissä.

– Mulle tämä tulee olemaan vähän kuten avioero. Epäuskoista pelkoa siitä, mitä tulevaisuus tuo. Ja löytyykö enää koskaan "hyvää kumppania" arkea jakamaan, vuodattaa Juho Koli .

– Ei aavistustakaan, mitä teen. Tyhjiö tulee, ja mikään ei voi korvata, Hanna Parviainen kirjoittaa.

George R. R. Martinin Tulen ja jään laulu -kirjasarjaan perustuva Game of Thrones on ollut osaltaan herättämässä ihmisten fantasian nälkää. HBO Nordic

Vaikka faneilla on luopumisen tuskaa, ovat monet jo siirtäneet katseen muihin fantasiamaailmoihin. Osalle sarjan päättyminen on suorastaan helpotus. Moni pitää viimeistä kautta suorastaan epäonnistuneena päätöksenä upealle sarjalle.

– Ajattelin täyttää tyhjiön lukemalla kirjat loppuun ja järjestämällä pitkään suunnitelmissa olleen LOTR-maratonin. Ehkäpä myös innostun lukemaan muuta fantasiaa, Jaana Herranen pohtii.

– Sarjan päätyttyä vapautuu vuorokaudesta huomattava määrä aikaa, jolloin ei tarvitse lukea fanifoorumeita, teorisoida muiden fanien kanssa tai etsiä uusintakatselussa jaksoista vihjeitä, jotka selittäisivät avoimeksi jääneet kysymykset, Katja Hietala kirjoittaa.

Game of Thrones vei fantasiaa valtavirtaan

Väitöskirjatutkija Markus Laukkanen tietää, miksi Game of Thronesin loppuminen aiheuttaa niin suuria tunteita. Lappalainen tutkii Tampereen yliopistossa fantasiafiktiota osana internetajan kulttuuria.

– Game of Thronesin faniyhteisö on varmasti yksi suurimmista ja aktiivisimmista. Siihen on vaikuttanut sarjalle tyypillinen yllätyksellisyys: jos tarina olisi ennalta arvattava, ei faneilla olisi spekuloitavaa.

Laukkasen mukaan aikuisille suunnatulle fantasialle on kova tilaus. Game of Thronesia alkoi fanittaa ikäluokka, joka on kasvanut Harry Pottereiden kanssa ja katsoneet nuorena Lord of the Rings -elokuvia.

– He kaipaavat nyt aikuisenakin fantasiaa, mutta sen pitää olla aikuiseen makuun tehtyä. Game of Thrones yhdistää fantasian ja poliittisen suhmuroinnin aikuisille sopivalla tavalla.

Game of Thrones on herättänyt katsojissa pelkoa, inhoa ja ihastusta jo kahdeksan vuoden ajan. HBO Nordic

Laukkasen mukaan Game of Thrones on muiden hittisarjojen kanssa tehnyt fantasiasta salonkikelpoista.

– Jotain kertoo se, että Game of Thronesista puhutaan vakavasti otettavana ilmiönä esimerkiksi New York Timesissa, Helsingin Sanomissa ja Ylellä.

Entä miltä tutkijasta nyt tuntuu, kun sarja päättyy?

– Toivon, että sarja tavoilleen tyypillisesti yllättää meidät kaikki.

Mitä Game of Thrones on merkinnyt sinulle? Millä täytät sarjan jättämän fantasiatyhjiön elämässäsi? Kerro kokemuksesi. Keskustelu suljetaan sunnuntaina 19.5. kello 20.00.

