Monet'n maalaus myytiin huutokaupassa ennätyshintaan – Mäntässä on samaan sarjaan kuuluva teos, jota "ei myydä koskaan"

Ranskalaisen taidemaalari Claude Monet'n maalaus on myyty New Yorkissa huutokaupassa yli 110 miljoonalla dollarilla eli lähes 100 miljoonalla eurolla. Kyse on ensimmäisestä ranskalaisen impressionistin teoksesta, josta on maksettu yli 100 miljoonaa dollaria.

Ensimmäisen kerran teos huutokaupattiin vuonna 1986. Omistaja maksoi silloin siitä 2,5 miljoonaa dollaria. Omistajan henkilöllisyyttä ei ole paljastettu.

Maalaus kuuluu Monet'n Heinäsuovat-sarjaan, jossa on toistakymmentä teosta. Monet maalasi ne talvella 1890-1891 kotonaan Givernyssä Ranskassa. Sarjan maalaukset sijoittuvat samaan maisemaan eri vuorokauden- ja vuodenaikoina.

New Yorkissa myydyn teoksen Monet maalasi vuonna 1890.

Heinäsuovat-sarjaan kuuluva toinen maalaus myytiin marraskuussa 2016 noin 73 miljoonalla eurolla.

Samaan sarjaan kuuluva teos myös Suomessa

Samaan Heinäsuovat-sarjaan kuuluva Monet'n maalaus on myös Serlachius-museoiden kokoelmassa Mantässä. Onko siis Mäntässäkin nyt esillä sadan miljooonan arvoinen taulu?

Serlachius-museoiden johtaja Pauli Sivonen sanoo, että taiteen hinta määräytyy sillä hetkellä, kun joku haluaa taideteoksen ostaa.

– Voisihan meidän taulustammekin saada saman hinnan, mutta maalauksemme ei ole myynnissä eikä sitä koskaan myyntiin laiteta, Sivonen sanoo.

Sivosen mukaan on suomalaisten etu, että Monet'n teos on ja pysyy Suomessa kaikkien nähtävissä eikä ole esimerkiksi piilotettuna johonkin yksityiseen kokoelmaan. Mäntän Heinäsuova on esillä museossa paraikaakin.

New Yorkissa kaupatun teoksen huutajaa Sotheby's ei ole paljastanut.

Muita Heinäsuovat-sarjaan kuuluvia teoksia on esillä muun muassa Metropolitanin museossa New Yorkissa ja D'Orseyn museossa Pariisissa.

Lähteet: AFP, AP, Reuters