Ameer Al-Kulabi pänttäsi 14 tuntia päivässä ja järjestää ylioppilasjuhlat vastaanottokeskuksessa – tuli Suomeen ummikkona 4 vuotta sitten

Ylioppilaslakki on jo käyty ostamassa valmiiksi 100 kilometrin päästä Joensuusta saakka. Kesäkuun ensimmäisenä päivänä Ameer Al-Kulabi, 20, painaa sen päähänsä Lieksan lukion salissa. Hän on yksi tämän kevään uusista ylioppilaista.

Nuorukaisen ylioppilaskokeiden tulokset ovat lukion parhaimmistoa. Se on melkoinen saavutus, sillä neljä vuotta sitten Al-Kulabi ei puhunut vielä sanaakaan suomea. Hänelle valkolakkiin kiteytyy paitsi oma, myös koko perheen tulevaisuus.

Perhe siirrettiin Lieksaan

Irakilainen Ameer Al-Kulabi tuli 16-vuotiaana perheensä mukana Suomeen vuonna 2015. Perhe haki turvapaikkaa ja sijoitettiin asumaan Kaakkois-Lappiin Kemijärvelle. Kaikki oli uutta, mutta eniten ihmetytti se, miten vähän Kemijärven kaduilla näkyi ihmisiä.

Perheen esikoispoika Ameer aloitti saman tien suomen kielen opiskelun vastaanottokeskuksen järjestämässä koulutuksessa. Tähtäin oli selvä alusta saakka: Al-Kulabi halusi ensin lukioon ja sen jälkeen yliopistoon. Seitsemän kuukauden kieliopintojen jälkeen Al-Kulabi haki ja pääsi Kemijärven lukioon.

– Alussa oli todella vaikea seurata opetusta kielen vuoksi. Noin vuoden ajan tuntui, että tästä ei tule mitään, Al-Kulabi kertoo. Nyt hän antaa haastattelua sujuvasti suomeksi.

Lieksan lukiosta valmistuu tänä keväänä 29 ylioppilasta. Al-Kulabin arvosanat ovat koulun parhaimpien joukossa. Ilkka Klemola / Yle

Kun Kemijärven vastaanottokeskus suljettiin, Al-Kulabi perheineen siirrettiin Lieksaan Pohjois-Karjalaan. Opinnot jatkuivat nyt toisen syrjäisen pikkukaupungin lukiossa. Lukion toisella luokalla jotakin loksahti kohdalleen kielitaidon kanssa, ja Al-Kulabi alkoi napsia loistavia arvosanoja erityisesti matemaattisista aineista.

– Englannin kielessä oli eniten kirimistä, sillä osasin sitä ennestään hyvin vähän ja lukiossa taso on jo kova.

Al-Kulabin opiskeluinto ei ole laantunut. Suomen Punaisen Ristin teettämän tuoreen selvityksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) turvapaikanhakijoiden ensisijaisena toiveena on työllistyä, jotta he voisivat olla riippumattomia yhteiskunnan tuista ja elättää itsensä sekä perheensä. Sama toive on myös Al-Kulabilla.

Juhlat järjestetään vastaanottokeskuksessa

Tänä keväänä Al-Kulabin urakka tuli päätökseensä hienoin tuloksin: hän kirjoitti eximian eli toiseksi korkeimman arvosanan pitkästä matematiikasta, fysiikasta ja kemiasta. Kesäkuun alussa Lieksan vastaanottokeskuksessa järjestetään sen historian ensimmäiset ylioppilasjuhlat.

– Emme ole vielä päättäneet, mitä juhlissa tarjotaan, Al-Kulabi kertoo.

Menestys ei ole tullut helpolla. Välillä pelkkä kouluun pääseminen on ollut hankalaa, sillä vastaanottokeskus sijaitsee seitsemän kilometrin päässä Lieksan keskustasta, eikä busseja kulje säännöllisesti.

Al-Kulabi kertoo tehneensä kotiläksyjä vähintään pari tuntia päivässä. Lukulomalla tahti kiristyi äärimmilleen, ja Al-Kulabi pänttäsi erityisesti fysiikkaa ja suomen kieltä jopa 14 tuntia päivässä.

– Sen jaksoi, kun tavoite oli selkeä koko ajan, Al-Kulabi toteaa.

Opiskelu on ollut totista ja vienyt käytännössä kaiken ajan, mutta silti päällimmäisenä mielessä lukiosta ovat hienot yhteiset kokemukset, kuten vanhojen tanssit ja penkkarit. Al-Kulabi haluaa erityisesti kiittää lukion opettajia saamastaan tuesta.

Vanhemmat ovat painottaneet Al-Kulabille opiskelun tärkeyttä. Ari Tauslahti / Yle

Opiskelussa kiinni koko tulevaisuus

Ameer Al-Kulabin koulupolku on ollut kiemurainen. Hän kertoo käyneensä Irakissa peruskoulun. Sen jälkeen perhe asui neljä vuotta Turkissa, jossa Al-Kulabi pääsi seuraamaan opetusta, mutta ei saanut suorittaa opintoja virallisesti. Myös turkin kielen Al-Kulabi oppi nopeasti, ja puhuu nyt sujuvasti sekä suomea että turkkia. Perheen kotikieli on arabia.

Syksyllä on edessä todennäköisesti muutto pois Lieksasta. Al-Kulabi on hakenut Tampereen yliopistoon opiskelemaan tietojenkäsittelytiedettä ja saattaa päästä sisään jo ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Opintojen jälkeen tavoitteena on työpaikka teknologiayrityksessä, mieluiten Suomessa.

Al-Kulabin nuoremmat sisarukset käyvät peruskoulua Lieksassa. Perheen turvapaikkaprosessi on vielä kesken. Vanhemmat ovat kannustaneet kaikin tavoin lapsiaan opiskelussa.

– He sanovat, että siitä on kiinni koko perheen tulevaisuus. Eli paineet ovat aikamoiset, Al-Kulabi sanoo.

