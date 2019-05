EU-vaalien kärkiehdokkaat esittäytyvät suuressa vaalitentissä – Yksi heistä voi nousta komission johtoon

EU-vaalien eurooppalaiset kärkiehdokkaat ovat tänään keskiviikkona yhteisessä vaalitentissä Brysselissä.

Vaalitentti televisioidaan ympäri EU:ta. Suomessa sitä voi seurata suorana Yle TV1:ssä sekä Areenassa alkaen kello 21.30. Illan vaaliväittelyä pohjustaa Ylen EU-erikoistoimittaja Susanna Turunen.

Vaalitenttiä ja liveanalyysia siitä voi seurata tässä jutussa kello 21.30 alkaen.

Tentittävät edustavat kuutta EU-parlamentin ryhmää. He ovat vasemmiston Nico Cué, vihreiden Ska Keller, konservatiivien ja reformistien Jan Zahradil, liberaalidemokraattien Margrethe Vestager, Euroopan kansanpuolueen Manfred Weber ja sosiaalidemokraattien Frans Timmermans.

Yksi tentin juontajista on Ylen Pariisin-toimittaja Annastiina Heikkilä. Muut juontajat ovat Saksan yleisradioyhtiön ARD:n Markus Preiss ja Ranskan yleisradioyhtiön France Télévisionsin Emilie Tran-Nguyen.

Vaalitentissä ehdokkaat kertovat, miten he johtaisivat komissiota. Muita teemoja lienevät muun muassa maahanmuutto, ilmastonmuutos ja tasa-arvo.

He ovat kuusi kärkiehdokasta:

1. Nico Cué, Euroopan vasemmistopuolue

Nico Cué. Jose Camo / European Left

62-vuotias Cué on espanjalainen eläkkeelle jäänyt metallityöntekijä ja ammattiyhdistysaktivisti.

Hänen perheensä muutti Belgiaan Francon diktatuurin aikana. Nico Cué työskenteli belgialaisen FGTB-ammattiliiton pääsihteerinä vuodesta 2006 vuoteen 2019.

2. Ska Keller, Euroopan vihreä puolue

Ska Keller vaalitilaisuudessa Berliinissä huhtikuussa 2019. Filip Singer / EPA

37-vuotias Keller on saksalainen poliitikko, joka on ollut EU-parlamentin jäsen kymmenen vuotta. Hän on toinen europarlamentin Vihreät/EVA-ryhmän puheenjohtajista. Keller on koulutukseltaan islamintutkimuksen, turkologian ja juutalaistutkimuksen maisteri.

3. Jan Zahradil, Euroopan konservatiivien ja reformistien allianssi

Jan Zahradil taidenäyttelyn avajaisissa Strasbourgissa tammikuussa 2019. EPA

56-vuotias Zahradil on tšekkiläinen poliitikko. Hän on ollut EU-parlamentissa vuodesta 2004 ja johtanut Euroopan konservatiivien ja reformistien allianssia vuodesta 2009. Ennen EU-uraansa Zahradil oli kuusi vuotta Tšekin parlamentissa. Koulutukseltaan hän on insinööri ja hän on työskennellyt myös tutkijana sekä pääministerin neuvonantajana.

4. Margrethe Vestager, Euroopan liberaalidemokraattinen puolue (ALDE)

Margrethe Vestager Euroopan komission tiedotustilaisuudessa Brysselissä maaliskuussa 2019. Stephanie LeCocq / EPA

51-vuotias Vestager on tanskalainen EU:n nykyisen komission kilpailukomissaari. Ennen nousuaan nykyiseen tehtäväänsä Vestager istui Tanskan parlamentissa 13 vuotta. Hän on toiminut myös talous- ja sisäministerinä sekä opetusministerinä. Koulutukseltaan Vestager on kauppatieteiden maisteri.

5. Manfred Weber, Euroopan kansanpuolue (EPP)

Manfred Weber. Sven Simon / EPA

46-vuotias Weber on saksalainen EPP-ryhmän johtaja. Hän nousi EU-parlamenttiin vuonna 2004 ja EPP-ryhmän johtoon vuonna 2014. Koulutukseltaan Weber on insinööri ja ennen EU-parlamenttiin valintaansa hän johti perustamaansa konsulttiyritystä.

6. Frans Timmermans, Euroopan sosialidemokraattinen puolue (PES)

Frans Timmermans SPD:n tapaamisessa Tuebingenissä toukokuussa 2019. Ronald Wittek / EPA

58-vuotias Timmermans on hollantilainen EU-komission ensimmäinen varapuheenjohtaja. Hänet valittiin tehtävään vuonna 2014. Sitä ennen Timmermans oli Hollannin parlamentissa ja kaksi vuotta myös ulkoministerinä. Koulutukseltaan hän on ranskan kielen ja kirjallisuuden maisteri.

Tenttiin osallistuvat poliitikot ovat puolueiden asettamia kärkiehdokkaita EU-komission tulevaksi puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja valitaan vaalituloksen perusteella. Nykyinen puheenjohtaja on luxemburgilainen Jean-Claude Juncker.