Myös Joensuu saa omat kaupunkipyörät tänä kesänä – sama järjestelmä on käytössä esimerkiksi Tampereella

Joensuu ottaa käyttöön kaupunkipyörät tänä kesänä. Kaupunkilaisten ja matkailijoiden käyttöön tulee 85–90 kolmivaihteista pyörää. Niille pystytetään 15 asemapaikkaa ympäri kaupunkia. Kaupunkipyörät tulevat kesä–heinäkuun vaihteessa, ja niiden käyttö on maksullista. Toistaiseksi päätös pyöristä on tehty vain tälle vuodelle.

Joensuun kaupunkipyörät toimittaa Easybike (siirryt toiseen palveluun)-yritys. Pyörät toimivat mobiilisovelluksella, ja ne saa käyttöön esimerkiksi älypuhelimella. Käyttäjän täytyy ensin rekisteröityä järjestelmään ja ladata rahaa sovelluksen tilille.

Pyörien idea on, että niillä poljetaan kerrallaan maksimissaan 30 minuutin matkoja. Kertamaksu puolelta tunnilta on yhden euron ja päivämaksu on viisi euroa. Lisäksi tarjolla on esimerkiksi 30 päivän ja 90 päivän lippuja. Jos pyörää käyttää kerrallaan yli 30 minuuttia, joutuu maksamaan lisämaksua. Opiskelijoille hinnat ovat halvemmat.

Joensuun kaupunkipyöräkokeilun rahoittavat Pohjois-Karjalan Osuukauppa, Joensuun Popmuuskot, Punamusta Media, Riveria, Itä-Suomen yliopisto, Fazer ja Joensuun kaupunki.

– On mielenkiintoista nähdä, miten tällainen markkinaehtoinen järjestelmä toimii Joensuun kokoisessa kaupungissa, toteaa Joensuun kaupungin kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen.

Kaupunkipyörät ovat nyt buumi

Monet kaupungit ottavat nyt käyttöön kaupunkipyöriä. Kuopio hankki tänä keväänä ensimmäisenä Suomessa 150 sähköpyörää kaupunkilaisten ajettavaksi. Helsingissä kaupunkipyörät ovat ahkerrammassa käytössä kuin missään muualla maailmassa. Turussa Föli-fillareilla ajetaan nykyisin ympäri vuoden, ja niitä on käytössä yli 300. Tulevalle kesälle kaupunkipyöriä tulee myös muun muassa Lappeenrantaan, Ouluun, Lahteen ja Iisalmeen.

Joensuussa arvellaan, että esimerkiksi opiskelijat ja matkailijat ovat kiinnostuneita kaupunkipyörien käytöstä. Ilosaarirockin aikaan heinäkuun puolivälissä pyöräjärjestelmä on kokonaisuudessaan käytössä.

– Pyöräily on parasta. Se on sekä ympäristöystävällistä että hauskaa. Hienoa, että tännekin saadaan yhteiskäyttöisiä pyöriä, sanoo Joensuun Popmuusikoiden vastaava tuottaja Petri Varis.

Kuopio hankki sähköavusteisia kaupunkipyöriä täksi kesäksi. Opiskelijat Ville Simola ja Aku Kukkola testasivat pyöriä tuoreeltaan. Antti Karhunen / Yle

Joensuu on jo aiemmin julkistautunut pyöräilykaupungiksi. Joensuun kaupungin mukaan (siirryt toiseen palveluun) noin kolmannes kaikista arjen matkoista kaupungissa tehdään pyöräillen. Pyöräilyn osuus on yli kolminkertainen maan keskiarvoon verrattuna. Joensuun keskustan uudistamisessa pyöräilijät on huomioitu muun muassa rakentamalla katettuja pyöräparkkeja.

Millaisia kokemuksia sinulla on kaupunkipyöristä? Osallistu keskusteluun. Keskustelu suljetaan 16.5. klo 19.