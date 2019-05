"Uusi peluri puumarkkinoille" – Pohjoisen metsänomistajat odottavat kiinalaisten sellutehdasta

Lapin uudet sellutehdassuunnitelmat ovat jo metsänomistajien haaveissa. Kuitupuun kysyntä on ollut paikoin kehnoa.

Monitoimikone ajaa puita pinoihin Posion yhteismetsän palstalla. Siellä on tehty päätehakkuu. Pinoissa on tukkia, pikkutukkia ja ohuinta eli kuitupuuta, joka menee selluntekoon.

Posiolta kuitupuu viedään nyt lähimmälle sellutehtaalle Kemiin parin sadan kilometrin päähän. Erityisesti Itä-Lapissa kuitupuun kysyntä on ollut kehnoa siitä pitäen kun Kemijärven sellutehdas lopetettiin 11 vuotta sitten. Pientä piristystä on tuonut Äänekosken uusi suurtehdas, joka on siirtänyt kysyntää myös pohjoiseen.

Nyt pohjoisten metsänomistajien odotuksia nostavat Lapin uudet sellutehdashankkeet. Kemijärvelle odotetaan kokonaan uutta Boreal Biorefin sellutehdasta kiinalaisvoimin ja Kemiin yli kaksi kertaa nykyistä enemmän kuitupuuta käyttävää Metsä Groupin uutta tehdasta.

"Pohjois-Suomessa on totuttu viime vuosina huonoon kuitupuutilanteeseen ja kaikkea puuta ei ole saatu kaikin paikoin edes kaupaksi mitä olisi haluttu", sanoo Posion yhteismetsän toiminnanjohtaja Markus Laatikainen. Tapani Leisti / Yle

– Tehtaiden tulolla on varmasti erittäin positiivinen vaikutus puumarkkinaan. Metsänomistajakenttä odottaa molempia hankkeita, sanoo Posion yhteismetsän toiminnanjohtaja Markus Laatikainen.

Itä-Lapissa yli kymmenen vuotta jatkunut kehnohko kuitupuun kysyntä on vähentänyt harvennushakkuita. Harvennushakkuita tarvitaan, sillä ilman niitä eivät kasva tukitkaan, jotka tarvitsevat tilaa ja valoa.

Posion yhteismetsä on toiminut kuusi vuosikymmentä.

Toiminnanjohtaja Laatikaisen mukaan alussa yhteismetsän puuvaranto oli 1,1 miljoonaa kuutiota. Nyt varanto on 1,8 miljoonaa kuutiota. Kuuden vuosikymmenen aikana yhteismetsä on myynyt puuta 1,5 miljoonaa kuutiota.

Länsiraja hyötyy Ruotsista

Länsi-Lapissa Ruotsin rajalla puukauppaa on kohentanut perinteisesti vienti Ruotsiin. Tosin viime vuosina usean sahan lopetus Pohjois-Ruotsissa herättää kysymyksiä tukkipuun kysynnän tulevaisuudesta.

Myös Länsi-Lapissa yksityismetsien omistajat odottavat kovasti sekä Kemijärven että Kemin uusien tehtaiden tuloa. Länsi-Rajan metsähoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Veijo Ekonoja sanoo, että odotukset ovat kovat Lapin molempia hankkeita kohtaan.

"Varsinkin kuitupuun hinta on vuosikymmeniä laahannut jäljessä siitä mitä se voisi olla", sanoo Länsi-Rajan metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Veijo Ekonoja. Jarmo Honkanen / Yle

– Se on todella hyvä asia, että saadaan kokonaan uusi peluri puumarkkinoille. Sitä kautta kilpailu toivottavasti lisääntyy ja saadaan vähän puun hintaa paremmaksi, sanoo Ekonoja.

