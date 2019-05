Minimalistinen viisusuosikki ja yhdeksänkertainen venäläinen – tässä tärpit Euroviisujen toiseen semifinaaliin

Tel Avivissa nähdään tänään torstaina Euroviisujen toinen semifinaali. Lavalle nousevat 18 maan edustajat, joista kymmenen valitaan finaaliin.

Kisaa voi seurata TV2:ssa ja Yle Areenassa klo 22.00 alkaen.

Pistelaskussa yhdistetään yleisöäänet ja kansallisten raatien antamat äänet.

Suomi kisasi jo viisujen ensimmäisessä semifinaalissa, joten suomalaiset eivät voi tänä iltana äänestää. Tässä kuitenkin viisi esitystä, jotka tänään kannattaa katsoa.

1) Sveitsi – Luca Hänni: She Got Me

Harvemmin osaa odottaa latinorytmejä Sveitsistä. Sellaisia kuitenkin tarjoilee Luca Hänni, joka nousi pinnalle voittamalla Deutchland sucht den Superstar -kykykilpailun vuonna 2012.

Hännin kappale on mukaansatempaavaa latinopoppia ja ikään kuin viisuihin sovitettu Despacito. Lavaesityksessä nähdään biisin "dirty dancing" -lausahduksen mukaan viimeisen päälle hiottu koreografia ja luotetaan 24-vuotiaan laulajan söpöyteen.

Thomas Hanses / eurovision.tv

2) Ruotsi – John Ludvik: Too Late for Love

Ruotsalaiset ne vaan osaavat, mikä ei tosin yllättäne ketään. John Ludvikin biisi on hyväntuulista poppia, jossa on gospelvivahteita.

Lavalla luotetaan laulun voimaan ja esitys on alkuun erittäin pelkistetty. Ludvik nähdään tummalla lavalla yksinkertaisessa valaistuksessa. Esitys kasvaa loppua kohti, kun lavalle saadaan neljä taustalaulajaa. Yhteislaulun voimaa ja samalla tyylikästä.

Thomas Hanses / eurovision.tv

3) Venäjä – Sergey Lazarev: Scream

Venäjällä supersuosittu Sergey Lazarev palaa Euroviisuihin muutaman vuoden tauon jälkeen. Tällä kertaa viisubiisiksi on valikoitunut mahtipontinen Scream.

Jo vuoden 2016 viisuissa Lazarevin lavaesitys oli viimeisintä teknologiaa hyödyntävä pläjäys, jossa rahaa ei oltu säästelty. Tällä kertaa laulaja nähdään lavalla yhdeksänkertaisina pelikuvina. Välillä Sergei näyttää olevan kuin suihkukopissa. Lievästä pateettisuudesta huolimatta Lazarev laulaa upeasti.

Andres Putting / eurovision.tv

4) Hollanti – Duncan Laurence: Arcade

Euroviisujen voittajasuosikki numero yksi on Hollannin Duncan Laurence kappaleella Arcade. Laulaja-lauluntekijä on säveltänyt viisukappaleen itse ja se kertoo hänen edesmenneestä ystävästään.

Biisin musiikkivideon (siirryt toiseen palveluun) yksinkertainen tunnelma on yritetty sovittaa viisulavalle, jossa nähdään vain muusikko ja piano. Sininen ja simppeli tausta tukee vahvaa biisiä.

Thomas Hanses / eurovision.tv

5) Azerbaidžan – Chingiz: Truth

Toisen semifinaalin päättää Chingiz, jonka kappaleen lavatoteutus on kisan näyttävimpiä. Esityksen aluksi kaksi robottia tekevät laulajalle sydänoperaatiota, jonka jälkeen sydän siirtyy sykkimään taustascreenille.

Lavalla nähdään monenlaisia visuaalisia kikkailuja loppuun asti, mikä tekee esityksestä kiinnostavan. Lavashow'n myötä Azerbaidžan on noussut korkealle kärkikahinoihin.