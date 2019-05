Kaukosta ja Vesasta tuli pari aivan sattumalta – nyt konkari mentoroi nuorta tutkapariaan kohti bridgen MM-titteliä: "Ura on erittäin lupaava"

Vesa Fagerlund ja Kauko Koistinen ovat kaksi Suomen bridgekentän kärkinimeä. Molemmat löytyvät rankinglistan top 3:sta, joskin sijoitus voi välillä vaihdella näiden paikkojen kesken.

Parina, eli partnerina, pelaavat miehet kulkevat kilpailuissa niin kotimaassa kuin maailman kovimmilla pelikentillä Pohjois-Amerikassa.

27-vuotias Vesa Fagerlund on bridgepiireissä nuori mies, mutta hän on silti ehtinyt pelaamaan jo yli 15 vuotta ja saavuttaa yli 15 Suomen mestaruutta. Bridgeen 11-vuotias Vesa jäi koukkuun, kun ensimmäinen peli-ilta päättyi voittoon.

– Bridge on hyvin sosiaalinen peli. Sen myötä sai oman kaveriporukan, jonka kanssa pääsi pelaamaan yhdessä, kuvailee Fagerlund pelin kiehtovuutta.

Bridge on myös älypeli ja se tarjosi sopivasti uusia haasteita korttipelejä jo aiemmin harrastaneelle Fagerlundille.

Bridgessä pari on kaikki kaikessa

Bridge on paripeli (siirryt toiseen palveluun), jossa oikean parin kanssa pelaaminen on menestymisen ehto.

– Pari on kaikki kaikessa. Bridgessä voitetaan tai hävitään sen mukaan, miten parina pelataan hyvin yhdessä. Sinun pitää myös huolehtia siitä, että parisi pelaa hyvin, jotta voit pärjätä. Aina sekä hyvät että huonot suoritukset ovat siitä kiinni, miten parin kanssa pelataan, Fagerlund painottaa.

Vesa Fagerlundilla on tällä hetkellä paras mahdollinen pari. Pöydässä vastapäätä istuu Kauko Koistinen, joka on aloittanut bridgen pelaamisen jo paljon ennen Vesa Fagerlundin syntymää. Hänellä on pelivuosia takana pian 50, ja SM-kultamitali on miehen kaulaan ripustettu 33 kertaa. Tuorein on SM-parikilpailun (siirryt toiseen palveluun) voitto maaliskuussa.

Kauko Koistisen ja Vesa Fagerlundin edustama joukkue voitti jo kolmannen kerran toukokuussa järjestetyn Salo Open -kisan parikilpailun. Anne Savin / Yle

Myös Koistista viehättää bridgen sosiaalisuus ja älylliset haasteet.

– Tässä saa ystäviä ja harrastuksen eliniäksi. Sinulla on aina ystäviä, kun pelaat bridgeä, etkä ole koskaan yksin.

Vaikka pelivuosia Koistisella on kertynyt reippaasti, niin hän ei silti ole mielestään valmis bridgen pelaajana.

– Jos on vähääkään kunnianhimoinen, niin sitten voi kehittää itseään loputtomiin. Bridgessä ei ole koskaan valmis.

Sattuma saattoi yhteen

Vesa Fagerlund ja Kauko Koistinen ovat pelanneet yhdessä yli viisi vuotta. Fagerlundin vakiopari joutui aikanaan peruuttamaan pelimatkansa Amerikkaan, joten tilalle tarvittiin toinen partneri. Koistiselle tarjous oli mieluinen, sillä se tarkoitti lisää kilpailumatkoja ulkomaille.

Peliparina Fagerlund oli Koistiselle vieras, joskin takana oli yksi katkera tappio nuorelle miehelle

– Tiesin, että herra osaa kyllä pelata, mutta en sen tarkemmin tuntenut taitoja enkä pelityyliä, myöntää Koistinen.

Kaukolla riittää todella paljon sellaisia kikkoja, joiden kanssa Suomen bridgekerma on ihmeissään. Vesa Fagerlund

Se tarkoitti pikaista pelitaktiikan opettelua. Parilla on käytössään 70-sivuiset ohjeet tarjoussysteemistä, mikä on isossa roolissa bridgessä. Kauko Koistinen harmittelee, että "vanhalle miehelle" on vaikeampaa kuin nuorelle muistaa asioita ulkoa. Eikä uusien temppujen opettelukaan ole kuulemma helppoa.

Ulkoa opettelun sijaan Vesa Fagerlund pitää tärkeänä, että yhteisistä ohjeista keskustellaan ja niitä käydään yhdessä läpi, jotta tilanteet tulevat tutuiksi.

– Ne sopimukset on kirjattuina sen takia, että me pelataan yhdessä niillä. Keskusteluyhteys on kaikista tärkein ja että ajatellaan samalla tavalla ja pelataan samalla tavalla, Vesa Fagerlund sanoo.

Kokenut Kauko kehittää nuorta pelaajaa

Kauko Koistisella on pitkä etumatka bridgen pelaajana, mutta hän ihailee nuoren peliparinsa taitoja.

– Yleensähän bridgen pelaajan paras ikä on 40 ja 50 ikävuoden välissä, koska kokemus on tärkeää. Vesa on yllättävän hyvin oppinut tätä teoreettista pohjaa. Paremmin kuin minä aikanaan, naurahtaa Koistinen.

Pelaaminen Kauko Koistisen kanssa on ollut yksi onnenpotku, mitä tarvitaan matkalla menestykseen.

– Aina kun pelaa erilaisten partnereiden kanssa, erityisesti huippuhyvien, oppii monia pieniä kikkoja. Kaukolla riittää todella paljon sellaisia kikkoja, joiden kanssa Suomen bridgekerma on ihmeissään. Ja itsekin olen ollut monta kertaa, Fagerlund myöntää.

Oppejaan Koistinen ei ole varsinaisesti jaellut parilleen.

– Pelin tuoksinassa ehkä on tarttunut jotain, mutta en ole tietenkään yrittänyt opettaa, koska olemme aika tasavertaisia pelaajia kuitenkin.

Puhetta bridgestä siis riittää, mutta välillä puheeseen livahtavat molempien miesten vahvuudet.

– Vesa tenttaa minua urheilusta ja minä häntä historiasta. Siinä ovat molempien vahvat lajit, avaa Koistinen.

Pelimatkoilta potkua tulevaisuuteen

Vesa Fagerlund ja Kauko Koistinen käyvät kolmesti vuodessa pelaamassa Pohjois-Amerikassa (siirryt toiseen palveluun). Siellä käydään bridgemaailman kovimmat pelit, ja mukana on ammattilaisia ja sellaisiksi pyrkiviä.

Myös Vesa Fagerlund toivoisi kohdalleen isoa voittoa, joka voisi avata tietä ammattilaiseksi.

– Jossain vaiheessa olisi kiva voittaa joko Euroopan mestaruus, maailmanmestaruus tai Amerikan mestaruus. Ne ovat tällä hetkellä kaikista kovatasoisimpia kilpailuja.

– Minua kiehtoo se, että pääsee haastamaan itsensä maailman parhaita vastaan ja osoituksena omasta hyvyydestä ja taidoista olisi se, että pystyisi voittamaan, sanoo Fagerlund.

Bridge on yksi vaativimmista korttipeleistä. Anne Savin / Yle

Mestaruustavoite on asetettu maltillisesti monen vuoden päähän, sillä aikaa Fagerlundilla on.

– Se voi tulla kymmenen tai viidentoista vuoden päästä, tai jo aikaisemmin. Eihän sitä koskaan tiedä, mutta se vaatii myös onnea, taitoa ja kovaa työtä.

– Minusta ei voi saavuttaa mitään, ellei aseta tarpeeksi kovia tavoitteita. Se on semmoinen sopiva: unelma pitää olla riittävän korkealla, pohtii Fagerlund.

Partneri Kauko Koistinen näkee Fagerlundilla olevan edellytyksiä tavoittaa haaveensa.

– Hyvältä vaikuttaa, koska hän on vasta kolmekymppinen ja bridgen pelaajan paras ikä on 40 jälkeen. Ura on erittäin lupaava.

Hänellä on vain yksi neuvo maailmanmestaruutta tavoittelevalle: "Jäitä hattuun!"