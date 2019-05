KCNA: Pohjois-Korea kärsii äärimmäisestä kuivuudesta

YK:n raportin mukaan Pohjois-Korean kuivuustilanne voi heikentyä entisestään touko-syyskuun aikana. Kuva on vuodelta 2017.

YK:n raportin mukaan Pohjois-Korean kuivuustilanne voi heikentyä entisestään touko-syyskuun aikana. Kuva on vuodelta 2017. Exithamster / AOP

Pohjois-Koreassa kevät on ollut vähäsateisin lähes 40 vuoteen ja maa kärsii äärimmäisestä kuivuudesta, kertoo Pohjois-Korean virallinen uutistoimisto KCNA. Sen mukaan lunta tai vettä on satanut alkuvuodesta vain 54,4 millimetriä, mikä on vähiten vastaavana ajanjaksona sitten vuoden 1982.

Maan viljasadot olivat huonot jo viime vuonna, ja YK:n järjestöt varoittivat viime kuussa, että lähes puolet pohjoiskorealaisista tarvitsee kiireellisesti lisää ruokaa. Järjestöt arvioivat aiemmin, että kuivuuden kaltainen pienempikin takaisku voi pahentaa tilannetta merkittävästi.

YK:n raportin mukaan tilanne voi heikentyä entisestään touko-syyskuun aikana, jos humanitaarista apua ei toimiteta maahan tarpeeksi ja riittävän nopeasti.

Etelä-Korean oli toissa vuonna tarkoitus toimittaa Pohjois-Koreaan noin neljän miljardin euron arvosta elintarvikkeilta Maailman ruokaohjelman kautta, mutta toimitukset peruttiin silloin Pohjois-Korean kiihdytettyä ydinkokeitaan.

Kansainvälisten järjestöjen mukaan jo ennen kuivuutta joka viides alle 5-vuotias pohjoiskorealainen kärsi kitukasvuisuudesta liian vähäisen ravinnon vuoksi.