Analyysi: Onko autoilu tulevaisuuden Helsingin statussymboli? Keskustatunneli repii puolueita eri suuntiin

Helsingin keskustan alittavan keskustatunnelin suunnittelu ei ole yksinkertaista hommaa.

Näin voi päätellä ainakin siitä, että hankkeen käsittely näyttää viivästyvän.

Jo tämän viikon alussa piti tulla tieto, milloin Helsingin keskustan ali kaivettava keskustatunneli, eli uudelta nimeltään maanalainen kokoojakatu, tulee Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn. Mutta tieto ei tullut vielä torstaina iltapäivään mennessä.

Vieläkään ei siis tiedetä ehtiikö suunnitelma käsittelyyn ennen kesää, kuten sen piti.

Tällä erää näyttää siltä, että kaupungin virallisten tunnelisuunnitelmien julkaiseminen siirtyy kesälomien jälkeiseen aikaan.

Miksi hanke viivästyy?

Viivästyminen ei ihmetytä, kun tietää, että tunnelia ei odota mikään selvä poliittinen voitto.

Suuret linjat menevät edelleen tunnelin kannattajissa näin: Vasemmistoliitto ja vihreät vastustavat. Kokoomus ja Piraattipuolue kannattavat. RKP, Liike Nyt ja siniset sekä perussuomalaiset ovat varovaisesti tunnelin kannalla. Ja yllättävää kyllä, myös SDP on nyt varovaisesti myötämielinen. Viimeksi SDP kaatoi tunnelihankkeen.

Nyt SDP:n Eveliina Heinäluoma sanoo, että kaikki liikkumistavat tulee ottaa pääkaupungissa huomioon.

– Päätöksenteossa pitää valita se ratkaisu, joka on liikenteen sujuvuuden kannalta paras ratkaisu.

Viivästyminen voi siis johtua vain siitä, että poliitikoille esiteltävä tunneli halutaan tehdä esittelyvaiheeseen niin hyvin, että se saisi taakseen mahdollisimman monta puoluetta. Ajatuksella "kaikille jotain".

Todellisuudessa nämäkään lupailut eivät välttämättä riittäisi siihen, että puolueet hyväksyisivät tunnelin rakentamisen.

Miksi edes "kaikille jotain" ei riitä?

Tunnelipäätöksessä poliitikkoihin vaikuttavat heidän omat ideologiset ajatuksensa. Eli vastaukset muun muassa siihen millaista Helsinkiä halutaan rakentaa ja millaista Helsingin liikenteen halutaan olevan.

Haluaako kaupunki viestittää, että omalla autolla ajaminen on hyväksyttävää vai ei? Miten päästöjä saadaan leikattua nykyisestä? Kuinka paljon elinkeinoelämää tulee tukea? Mikä on tulevaisuuden status-symboli pääkaupungissa?

Vastaukset näihin kysymyksiin ovat puolueilla kaukana toisistaan. Ja tämä tekee keskustatunneli-asiasta niin vaikean.

Erityisen syvällä jokaisen puolueen identiteetissä on muun muassa kysymys statuksesta. Mikä on hyvää statusta kellekin? Eli käytännössä: mikä on tavoittelemisen arvoista elämää? Millainen on tavoittelemisen arvoinen maailma?

Valtuusto ottaa kantaa, onko autoilu statusta

Ideologiset eroavaisuudet tulevat selvästi esille muun mussa eteläisen Helsingin liikennesumppua ratkottaessa. Jätkäsaaren, Hernesaaren ja Länsisataman liikenne pitäisi ratkoa jotenkin. Suuret ruuhkat riivaavat aluetta jo nyt.

Jopa osa vihreistä myöntää, että keskustatunneli olisi tähän ongelmaan hyvä ratkaisu. Mutta silti tunnelin rakentaminen voi olla vihreille aina liikaa.

Helsingin kaupunginvaltuusto siis tavallaan tunnelipäätöksellään määrittelee myös sitä, onko auto, päästöillä tai ilman, tulevaisuuden Helsingissä ja koko pääkaupunkiseudulla status-symboli vai ei.

Lautakuntaan vain yksi esitys?

Selvää on kuitenkin se, että keskustatunnelin jatkosta on käyty viime aikoina useita palavereja.

Lautakuntaan halutaan nimittäin viedä tunnelista enää vain yksi, maksimissaan kaksi vaihtoehtoa.

Vielä tammikuussa muun muassa Helsingin valtuustolle esiteltiin valtuustoseminaarissa seitsemän eri vaihtoehtoa tunnelista ja kävelykeskustasta.

Seitsemän vaihtoehtoa on kuitenkin koettu sekaviksi, joten lautakunnalle halutaan enää näyttää maksimissaan kaksi.

Nämä kaksi, tai yksi, vaihtoehtoa kaupunki muokkaa itse noista seitsemästa aiemmin esitellystä vaihtoehdosta.

Lopullisiin esityksiin otetaan vain parhaat palat esitetyistä seitsemästä vaihtoehdosta.

Ylen saaamien tietojen mukaan lautakunnalle mahdollisesti esitetään, että tunneli voitaisiin rakentaa osissa. ** **Yksi yhteys kerrallaan, sillä yhteyksiä muun muassa satamiin on tulossa paljon. Näin rakennuskustannukset jakautuisivat pidemmälle ajalle.

On mielenkiintoista nähdä, kuinka lähellä kaupungin uusi ehdotus tulee lopulta olemaan syksyllä 2017 Ylen julkaiseman Lemminkäisen tekemää suunnitelmaa.

Rakennusliike Lemminkäisen suunnitelma keskustatunnelista on erilainen kuin aiemmin päätöksessä olleet tunnelit. Lemminkäisen tunneli yhdistäisi satamia ja parkkihalleja Helsingin keskustan alla. Yle Uutisgrafiikka

Tunnelin poliittinen käsittely Ensimmäisen lautakuntakäsittelyn jälkeen vain yksi vaihtoehto valitaan jatkoselvittelyihin. Jatkoselvittelyssä valitusta yhdestä tehdään rakennustekniset yleissuunnittelut ja tarkentavia laskelmia muun muassa tunnelin vaikutuksista liikenteelle ja yrityselämälle. Tehdään myös rahoituslaskelmia. Tarkentavia laskelmia on tarkoitus tehdä syksyllä 2019. Keväällä 2020 tunnelihanke menisi uudelleen lautakuntaan ja sen jälkeen kaupunginhallitukseen ja lopulta valtuustoon.

