Yle seuraa hallitusneuvotteluja: Suomi ei ota yksin käyttöön lentoveroa, Sipilä rahoittaisi radat hankeyhtiömallilla

Säätytalossa aletaan päästä torstaina tositoimiin. Puolueiden puheenjohtajat ryhtyvät iltapäivällä pohtimaan talouden raameja. Siis sitä, miten julkiset menot lähivuosina rahoitetaan, nostetaanko veroja vai otetaanko velkaa.

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä rahoittaisi ratatöitä hankeyhtiömallilla. Sipilän hallitus perusti alkuvuodesta Pohjolan Rautatiet -yhtiön rataverkon kehittämistä varten. Suomen valtion omistamista Nesteen osakkeista osa siirtyi Pohjolan rautatiet -yhtiölle.

– Kaikki isot ratahankkeet on mahdollista toteuttaa tällä mallilla. Meillä on yhtiö jo perustettu ja siellä on sata miljoona rahaa, Sipilä sanoi.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi iltapäivällä, että päätöksiä liikennehankkeista ei ole vielä tehty eikä puheenjohtajien pöydässä ole päästy yksityiskohtiin teistä ja junaradoista.

– On tärkeää, että Suomessa on hyvät kulkuyhteydet, jotta päästään korkeampaan työllisyysasteeseen. Suomessa löytyy myös paljon teitä, joista täytyy pitää huolta, Henriksson sanoi.

Puheenjohtajien pöydässä alkoi tänään kello 15 taloustilanteen läpikäynti, mitä ennen hallitusneuvottelujen vetäjä, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne piti puheen Suomen suurimman palkansaajajärjestön SAK:n edustajiston kokouksessa.

Rinteen mukaan on "iso näkymä", että väyläverkostossa päästään "pomppaamaan loikka eteenpäin nopeammin kuin mitä on kuviteltu". Rinteen mukaan loikka koskee rautateitä, tieväyliä sekä "varmaan" meri- ja -sisävesiväyliäkin.

Rinne ja Haavisto eri linjalla lentoverosta

Rinne otti SAK:n kokouksessa kantaa myös kotimaiseen lentoveroon, jota uusi hallitus ei hänen mukaansa ota käyttöön.

– Jos lentovero tehdään, sen täytyy olla vähintään Euroopan mittakaavaassa ja koskettaa kaikkia lentoyhtiötä samalla tavalla, Rinne sanoi.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto sanoi keskiviikkona, että lentovero on hallitusneuvotteluissa "ilman muuta" pöydällä vihreiden esittämänä.

– Lentovero on tyypillisesti sellainen, joka pitäisi kehittää kansainvälisesti, mutta jossain sitä pitäisi alkaa kokeilla, Haavisto totesi.

Rinne kertoi, että tiistaina hallitusneuvottelujen eri pöydistä pitäisi tulla valmista tekstiä, jotta puheenjohtajat pääsevät arvioimaan niitä keskiviikkona ja torstaina. Hän toisti, että hallitusohjelma olisi valmis ensi viikon perjantaina, ja puolueet voisivat sitten päättää ministerien nimistä.

– Lähtökohtani on, että tulee riittävästi ministereitä ja avustajia, että asiat hoituvat ja kenenkään ei tarvitse tappaa itseään työllä, Rinne sanoi SAK:n kokouksessa.

Mikä junarata ensin?

Hallitusneuvotteluissa on on pohdittu muun muuassa Turun ja Tampereen ratojen nopeuttamista. Tunnin juna Turkuun on kuitenkin vielä kaukainen haave. Rata on vanha, mutkainen ja huonokuntoinen.

– Voi olla, että ratahankkeista löytyy neuvotteluissa yhteistä liimaa, sanoi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

– Minä kannatan henkilökohtaisesti, tietenkin olen kannattanut jo pitkään Turun rataa, mutta tämä on kokonaisuus, mitä pitää katsoa yhdessä.

Hallitusneuvottelija Rinne ei halunnut kertoa mitään yhtä täsmällistä. Hän kommentoi tilannetta aamulla.

– Infrahankkeet on tärkeitä, kun suhdanteita halutaan tasoittaa. Aika montakin hanketta ollaan panemassa käyntiin, Rinne sanoo.

– Se viesti, mikä eri pöydistä nyt tulee on, että yhteisymmärrys on löydettävissä. En ala paljastamaan, mistä asioista on sovittu.

Rinne lupasi jo tiistaina joitakin ratkaisuja teiden, ratojen ja vesiväylien parantamiseen. Torstaina Helsingin Sanomat kertoi tarkemmin suunnitelmista (siirryt toiseen palveluun). Lehden mukaan suunnitelmissa on edistää ainakin kolmea uutta nopeaa junarataa sekä rakentaa ja korjata väyliä sadoilla miljoonilla euroilla.

"Himoverottaminen" ei käy vihreille

Kysymys kuuluukin nyt, millä Rinteen tulevan hallitukset investoinnit rahoitetaan?

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto totesi, että vihreät eivät halua olla mukana hallituksessa, jossa ryhdytään “himoverottamaan” kansalaisia. Jostakin rahat infrahankkeisiin pitäisi kuitenkin löytää.

– Veroaste ei voi kovin paljon nousta. Tavoitteemme on, että tuloverotusta muutetaan ympäristöverotuksen suuntaan, Haavisto sanoi.

SDP on pitänyt esillä veropohjan tiivistämistä ja se voisi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi veronkiertoon puuttumista. Harmaaseen talouteen puuttuminen on kuitenkin ikuisuushanke, jonka nimiin kaikki hallitukset ovat aina vannoneet.

Yhteisymmärrys vallitsee vain siitä, että työllisyysastetta nostamalla valtion kirstuun kilahtaa entistä enemmän veroeuroja.

Tunnin juna Turkuun, parempi rata Tampereelle ja itärata ovat kaikki vihreille tärkeitä hankkeita. Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto uskoo, että hankkeille on saatavissa EU-rahaa. Niistä on mahdollisuus löytää myös yhteistä tahtoa.

Haavisto ei halunnut kuitenkaan ottaa kantaa siihen, missä päin Suomea lapio ensimmäisenä isketään maahan.

Vihreiden ja keskustan välillä on Haaviston mukaan yhä isoja erimielisyyksiä liittyen ympäristökysymyksiin. Ne koskevat esimerkiksi hakkuita ja Kemiin suuniteltavaa sellutehdasta.