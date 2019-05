Tuoko loppuviikko kesän? Ylen meteorologi: "Päivä päivältä aina pari astetta edellistä lämpimämpää"

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan viikonloppua kohti sää lämpenee koko maassa ja selkenee Pohjois-Lappia lukuunottamatta.

Ylen meteorologi Joonas Koskela, kuinka voimakkaasti lämpötilat eri puolilla Suomea nyt nousevat?

– Ilmamassa Suomen yllä lämpenee vähitellen ja samalla päivälämpötilat kohoavat eri puolilla maata siten, että päivä päivältä on aina pari astetta edellistä lämpimämpää. Lämpeneminen jatkuu siten, että sunnuntaina lämpötila voi kohota lähelle 25 astetta Lounais-Suomessa. Pohjois-Lapissa on pilvistä ja selvästi viileämpää ilmaa.

Selkenemisen ja lämpenemisen taustalla on korkeapaine, jonka sanotaan pitävän sään enimmäkseen poutaisena. Mistä korkeapaine tällä kertaa tulee, ja mistä johtuu, että se vaikuttaa myös ilman lämpötilaan?

– Korkeapaine on vähitellen vahvistunut Suomen länsipuolelle ja pyörähtää sieltä loppuviikon kuluessa Suomen yli kaakkoon. Samalla ilmamassa Suomen yllä lämpenee ja sää jatkuu pääosin aurinkoisena, minkä vuoksi päivälämpötilat pääsevät kohoamaan.

Sään lämpimäksi kokemisen kannalta keskeisiä ovat myös tuulet. Miten tyyntä tai tuulista lähipäivinä on?

– Loppuviikon aikana tuulet ovat varsin heikkoja suurimmassa osassa maata, puuskissakin enintään kohtalaista. Rannikkoseuduilla tuuli kuitenkin käy päivisin mereltä, minkä vuoksi rannikoilla on sisämaata viileämpää.

Kirkkaan sään haittapuoli on usein voimakas ultraviolettisäteily. Kuinka polttavaa auringonpaistetta on odotettavissa?

– Keskipäivän tienoilla UV-säteily on loppuviikolla Etelä-Suomessa kohtalaista. Eli viikonloppuna aurinkoisesta säästä nauttiessa on hyvä muistaa ihon suojaaminen.

Viikonvaihteessa sään kuitenkin ennustetaan muuttuvat epävakaisemmaksi lounaasta lähestyvän matalapaineen takia.

– Länsi-Euroopassa kehittyy viikonlopun aikana laaja matalapaineen alue, jonka myötä etelästä virtaa lämmintä ja kosteaa ilmaa Suomeen alkuviikolla. Itse matalapaine jää näillä näkymin selvästi Suomen lounaispuolelle, mutta siihen liittyvä rintama sateineen voi ulottua Etelä- ja Keski-Suomen ylle alkuviikolla.

Huhtikuussa monella säähavaintoasemalla rikottiin lämpötila- ja kuivuusennätyksiä. Miltä näyttää, jatkuuko sama suunta myös toukokuussa?

– Ei ole odotettavissa ainakaan lämpöennätyksiä. Alkukuu on ollut kovin kolea ja sateitakin on tullut monin paikoin ihan reilusti. Ja ennusteissa on sateita jatkossakin.