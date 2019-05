Joukkoliikenteen asiantuntija: "Liikenneprojekteja ei ole tarpeen tehdä kiireellä"

– On realistista lyhentää matka-aikoja kolmeen suuntaan, mutta välttämättä ei ole tarpeen tehdä investointiprojekteja kiireellä tai ainakaan ilman perusteellista suunnittelua, sanoo raide- ja joukkoliikenneasiantuntija Antero Alku Ylen Radio Suomen Päivä -ohjelman haastattelussa.

Suomen seuraava hallitus on käynnistämässä nopeiden junaratojen suunnittelua Helsingistä Turkuun, Tampereelle sekä itäiseen Suomeen mahdollisesti Porvoon ja Kouvolan kautta, kirjoittaa Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun). Hallitusohjelmasta neuvottelevat puolueet aikovat lisäksi rakentaa ja korjata väyliä sadoilla miljoonilla euroilla.

Kaikkiaan ratahankkeet maksaisivat arviolta 11,4 miljardia euroa ja valmistuisivat vasta yli kymmenen vuoden kuluttua.

Antero Alku arvioi, että Espoon ja Salon välisestä oikoradasta olisi hyvä aloittaa.

– Se on avainasia, koska reitti lyhenisi 35 kilometriä.

Toinen aloitusvaihtoehto olisi lentorata, joka tarjoaisi Helsinki-Vantaan lentokentälle yhteyden muualta Suomesta, ja helpottaisi Keravan Kytömaan kohdalla etelään menevän raideverkoston ruuhkia. Lahden oikorata liittyy Kytömaan kohdalla päärataan.

– Nuo ovat niitä, mistä rakentamisen voisi aloittaa, sanoo Alku.

– Muuten aloittaisin siitä, että katsellaan ratojen kuntoa, korjataan huonot paikat ja tehdään parannuksia.

Hallitustunnustelija, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ei paljastanut Säätytalossa pitämässään tiedotustilaisuudessa, millaisia liikennehankkeet ovat suunnitteilla.

– Infrahankkeet on tärkeitä, kun suhdanteita halutaan tasoittaa. Aika montakin hanketta ollaan panemassa käyntiin, Rinne sanoo.

– Se viesti, mikä eri pöydistä nyt tulee on, että yhteisymmärrys on löydettävissä. En ala paljastamaan, mistä asioista on sovittu.

