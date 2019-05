Kaaokseen ajautuneeseen Venezuelaan hierotaan sopua Norjassa

Syvään taloudelliseen ja poliittiseen kriisiin ajautuneen Venezuelan kriisiä yritetään sovitella Norjassa. Norjan yleisradioyhtiön NRK:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) neuvotteluja on käyty jo useita päiviä ja osapuolet palaavat tänään torstaina Venezuelaan.

Neuvotteluihin osallistuu sekä Venezuelan hallituksen että opposition edustajia. Neuvotteluja käydään Oslossa, mutta tarkempaa paikkaa ei ole kerrottu julkisuuteen.

Norjan ulkoministeriö ei halua kommentoida neuvotteluja, mutta NRK:n mukaan ministeriö on osallisena tapaamisessa. Oslon neuvotteluja on pohjustettu Kuubassa.

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro puhui kannattajilleen maan pääkaupungissa Caracasissa. MIGUEL GUTIERREZ/EPA

Ilmapiiri Venezuelassa on ollut keväällä erittäin jännittynyt. Oppositio on Juan Guaidón johdolla vaatinut maahan vapaita vaaleja ja presidentti Nicolás Maduro on syyttänyt oppositiota vallankaappausyrityksistä.

Useat maat pitävät Guaidóa Venezuelan väliaikaisena johtajana. Norja ei ole tunnustanut Guaidóa siirtymäkauden presidentiksi, joten maa nähdään neutraalina neuvottelupaikkana, kirjoittaa NRK.

Lähes neljäsosa Venezuelan väestöstä, eli noin seitsemän miljoonaa ihmistä, tarvitsee YK:n mukaan kipeästi humanitaarista apua.

