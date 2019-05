“Voita kahvit Salvinin kanssa” – italialaiset pelaavat La Legan verkkopeliä ja luovuttavat samalla käyttäjätietojaan puolueelle

Rooma– Voita Salvini -kilpailu on täällä! Tykkää Instagram-, Twitter- ja Facebook-julkaisuistani. Nopein ja eniten tykkäyksiä antanut voi voittaa puhelun tai kahvit minun kanssani! Eikös ole upea palkinto?

Näin puhuu Italian sisäministeri, oikeistopopulistisen La Lega -puolueen johtaja Matteo Salvini eurovaalikampanjavideollaan. (siirryt toiseen palveluun)

Videolla ministeri on pukeutunut visailuohjelman isännäksi: hänellä on kädessään juontajan kortit ja takanaan neljä hymyilevää kilpailijaa. Taustalla soi perinteinen visailumusiikki.

Ebbene sì, finalmente è tornato il... #VINCISALVINI!!!😎

Come funziona?

Fa più punti chi mette più velocemente "Mi piace" ai miei post su Facebook e, da quest'anno, anche su 👉TWITTER e 👉INSTAGRAM.

Cosa si vince? pic.twitter.com/FlDiHcg0ay — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 9. toukokuuta 2019

Videolla Salvini mainostaa omaan kampanjaansa liittyvää verkkokilpailua. Siihen voi osallistua tykkäämällä hänen sosiaalisen median sivuistaan ja julkaisuistaan sekä uudelleentwiittaamalla hänen julkaisujaan Twitterissä.

Mitä nopeammin ja enemmän tykkäyksiä antaa, sitä suurempi todennäköisyys on voittaa kilpailu. Palkinnoksi voi saada oman kuvansa Salvinin sosiaalisen median sivuille. Onnekkainta odottaa puhelu tai jopa kahvihetki itsensä ministerin kanssa.

Vastineeksi osallistumisesta käyttäjä luovuttaa tiettyjä henkilötietojaan, kuten nimen, sukupuolen ja sähköpostiosoitteen.

– Tästäkin videosta varmasti suuttuvat sanomalehdet, intellektuellit, tutkijat ja sosiologit. Mutta koska verkko on vapaa alusta, me voitamme, Salvini kuuluttaa videon lopuksi.

“Pyrkimys lisätä puolueen näkyvyyttä”

Salvinin kampanjavideo on noussut puheenaiheeksi italialaislehdistössä ja sosiaalisessa mediassa. Oppositio ja monet asiantuntijat ovat hyökänneet kampanjaa vastaan.

Italialainen digitaalisen markkinoinnin konsultti Claudio Riccio kertoo, että kyseessä on verkkopelin asuun on naamioitu pyrkimys lisätä Salvinin näkyvyyttä eurovaalien alla. Pelillä houkutellaan käyttäjiä jakamaan ja peukuttamaan Salvinin levittämiä sosiaalisen median sisältöjä.

– Tällaista kutsutaan strategisessa viestinnässä pelillistämiseksi. Pelin tarkoituksena on kerätä puolueelle pelaajien käyttäjätietoja, profiloida niitä ja käyttää niitä poliittiseen mobilisaatioon, Riccio analysoi Ylelle.

Puolue saa edullisesti käyttöönsä tuhansia käyttäjätietoja, joiden avulla saadaan suora yhteys potentiaalisiin äänestäjiin. Niitä hyödynnetään esimerkiksi jakamalla ihmisille erilaisia “call-to-actioneja” eli toimintapyyntöjä, joissa kehotetaan äänestämään tiettyä ehdokasta tai lahjoittamaan kampanjaa varten rahaa.

– Britanniassa ja Yhdysvalloissa monet puolueet ovat jo käyttäneet tällaisia mainonnan muotoja hyväkseen. Salvini panostaa hurjasti tehokkaaseen sosiaalisen median viestintään, ja tavoittaa siksi paljon enemmän ihmisiä kuin muut italialaispoliitikot, Riccio sanoo.

Tietoturva huolettaa

Facebookia on viime vuosina arvosteltu siitä, että se on auttanut poliitikkoja kohdennetussa vaalimainonnassa verkosta kerättyjen käyttäjätietojen avulla.

Aihe on ajankohtainen, sillä eurovaalien yhteydessä on puhuttu paljon vaalivaikuttamisesta. Facebook joutui Italiassa viime viikonloppuna (siirryt toiseen palveluun) sulkemaan kymmeniä sivuja, joiden todettiin levittävän virheellistä tietoa esimerkiksi maahanmuuttokysymyksiin liittyen.

Moni näistä sivuista jakoi myös sisältöjä, joissa ilmaistiin tukea Italian hallituspuolueille.

Italialaismedia on myös muistuttanut (siirryt toiseen palveluun) Salvinin verkkopeliin liittyvistä tietoturvariskeistä. Ennen maaliskuussa 2018 järjestettyjä Italian parlamenttivaaleja hakkeriryhmä hyökkäsi Matteo Salvinin kampanjasivuille. Silloin hakkerit saivat haltuunsa puolueen vastaavanlaisesta kilpailusta keräämiä käyttäjätietoja ja julkaisivat niitä.

Mies ja imago. Sisäministeri Matteo Salvini on yksi italiaisen politiikan näkyvimmistä hahmoista. RICCARDO ANTIMIANI / EPA

Italian seuratuin poliitikko

Salvini tunnetaan Italiassa poliitikkona, joka hyödyntää taitavasti sosiaalista mediaa. Jatkuvat suorat verkkolähetykset, kannattajien kanssa otetut selfiet ja vastustajille ilkkuvat iskulauseet ovat muodostuneet hänen tavaramerkeikseen. Myös televisiossa ministeri Salvini on saanut kuluvan hallituskauden aikana televisiossa puoluejohtajista ylivoimaisesti eniten ruutuaikaa. (siirryt toiseen palveluun)

Sosiaalisessa mediassa Salvini on kuin onkin italialaispoliitikoista ylivoimaisesti seuratuin: hänellä on Twitterissä yli miljoona seuraajaa ja Facebookissa 3,6 miljoonaa tykkääjää. Se on lähes puolet enemmän kuin toisen hallituspuolue Viiden tähden liikkeen johtajalla, työministeri Luigi Di Maiolla. Salvinin sosiaalisen median strategian takana on työryhmä, jota johtaa tunnettu viestinnän asiantuntija Luca Morisi. (siirryt toiseen palveluun)

Toisaalta myös jotkut Salvinin vastustajat ovat käyttäneet näitä viestintämuotoja häntä vastaan. Esimerkiksi toukokuun alkupuolella kaksi naista pyysi La Legan kannattajatapahtumassa Salvinia kanssaan selfieen. Kuvanottohetkellä naiset yllättäen suutelivat (siirryt toiseen palveluun) ja Salvini päätyi tilanteen keskelle.

Myöhemmin naiset kertoivat kuvan toimineen protestina Salvinin antifeminististä ja seksuaalivähemmistöjä syrjivää ajatusmaailmaa vastaan.

Lue lisää:

Italian populistijohtaja julkaisee somessa kuvia spagettiannoksestaan ja lainaa Mussolinia – Tutkija: Kuin naapurin mies, joka viljelee väkivaltaista puhetta

Äänestätkö eurovaaleissa ensimmäistä kertaa? Katso tästä, mitä asiantuntijat kertoivat valeuutisista ja muista vaikutuskeinoista

Läntiset yhteiskunnat ovat mätiä ja Notre Damen polttivat keltaliivit – nämä ja muut valheet leviävät valeuutisista elävissä ryhmissä