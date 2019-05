Lintuharrastajat: Raide-Jokerin hakkuut uhkaavat pesintärauhaa – ”Tähän aikaan pienessäkin metsikössä on lintujen pesiä”

Havainnekuva: Raide-Jokeri ylittää Kehä I:n Espoossa.

Birdlife Suomi on huolestunut puunkaadoista, joita aiotaan tehdä Raide-Jokerin tieltä tässä kuussa (siirryt toiseen palveluun). Järjestön mukaan puunkaadot häiritsevät lintujen pesintärauhaa.

Pikaraitiotien rakentamista valmistelevaa puunkaatoa on tarkoitus tehdä Helsingissä Patterimäen länsipuolella, ja Espoossa Otaniemen Maarintiellä ja Vaisalantiellä.

Eilen kerrottiin, että hakkuiden aloittaminen viivästyy Helsingin Pajamäessä, sillä alueelta on löytynyt liito-oravan papanoita.

Birdlife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa kertoo, että lintujen häirintä pesintäaikana on kiellettyä. Tämä on määritelty luonnonsuojelulaissa (siirryt toiseen palveluun) ja EU:n lintudirektiivissä (siirryt toiseen palveluun).

Arkiomaan mukaan Raide-Jokerin -tyyppiselle rakennustoiminnalle ei voi saada edes poikkeuslupaa.

– Tässä ei ole kysymys metsätaloudesta vaan rakentamisesta, ja se voidaan kohtuullisen pienellä vaivalla ajoittaa muuhun aikaan kuin lintujen pesimäaikaan. Vuodessa on kahdeksan muuta kuukautta, jolloin ne puunpoistot voidaan tehdä, Arkiomaa toteaa.

Ely-keskuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun)metsissä tulisi välttää toimenpiteitä lintujen tärkeimpään pesimäaikaan 15.4.–31.7.

Arkiomaa kertoo, että Birdlife Suomi on ottanut asiassa yhteyttä muun muassa apulaispormestari Anni Sinnemäkeen, Raide-Jokerin johtoryhmään ja projektiryhmään. Arkiomaa sanoo pyytäneensä järjestöaktiiveja kartoittamaan linnustoa Raide-Jokerin puunpoistoalueilla.

– Peruslähtökohta on, että osoitetaan, että siellä pesii lintuja. Käytännössä se on selvä asia, koska tähän aikaan pienessäkin metsikössä on lintujen pesiä.

Arkiomaa sanoo järjestön harkitsevan yhteydenottoa Ely-keskukseen hakkuiden keskeyttämiseksi.

”Valitettavasti joudutaan kaatamaan joitakin puita”

Raide-Jokerin ympäristöasiantuntija Niina Salojärvi toteaa, että puita joudutaan kaatamaan, jotta Raide-Jokeri pysyy aikataulussaan. Raide-Jokerin rakentamisen olisi määrä alkaa kesäkuun alussa (siirryt toiseen palveluun).

– Valitettavasti joudutaan kaatamaan joitakin puita nyt lintujen pesimäaikana. Lintujen pesimäajat ovat kyllä meillä tiedossa, ja ne otetaan yleisesti ottaen huomioon rakentamisessa, Salojärvi sanoo.

Puiden kaatoja pyrittiin tekemään jo ennen pesimäaikaa, kuten esimerkiksi Helsingin Viikissä, jossa puita kaadettiin jo maaliskuussa.

Raide-Jokerin uudesta hankesuunnitelmasta päättäminen kuitenkin venyi Espoon kaupunginvaltuustossa huhtikuun loppuun, minkä vuoksi myös osa hakkuista siirtyi.

– Kaikissa paikoissa emme kerta kaikkiaan pystyneet tekemään puiden kaatoa pesimäajan ulkopuolella. Rakentaminen alkaa kesäkuun alussa ja jotta pysymme rakentamisaikataulussa, niin puita on pakko kaataa nyt, Salojärvi toteaa.

Raide-Jokeri tehnyt puustokatselmukset

Salojärvi kertoo, että hakkuista on keskusteltu sekä Espoon ja Helsingin kaupunkien kanssa että Uudenmaan Ely-keskuksen kanssa. Salojärven mukaan alueilla, joilla puita on suunniteltu kaadettavaksi, on tehty myös puustokatselmukset.

– Lintuja ei saa häiritä pesimäaikana tahallisesti ja katselmuksissa ei ole havaittu linnun pesiä, niin on koettu, että voimme tehdä välttämättömät puunkaadot.

Helsingin Pajamäessä Patterinmäellä puustokatselmus oli viime viikolla ja Espoossa se on tarkoitus tehdä huomenna perjantaina.

Salojärvi toteaa, että suunnitellut hakkuut saattavat vielä keskeytyä, jos Birdlife Suomi tekee Ely-keskukselle vaatimuksen hakkuiden keskeyttämisestä.

– Kyllä se on mahdollista, jos löytyy linnunpesiä, joita emme ole havainneet.

