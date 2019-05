Taideopiskelijat jättävät Imatran – uudet tilat ovat ilmapiiriltään erilaiset kuin ennen: "Kiinnostavaa nähdä, miten se vaikuttaa työskentelyyn"

Hannu Leskinen on tehnyt Golden girl -näyttelytyönsä kierrätysmuovista kuumailmapuhaltimen avulla.

Imatralla on koulutettu taiteilijoita yli seitsemänkymmentä vuotta. Taiteilijat jättävät jäähyväiset kaupungille kahdella taidenäyttelyllä.

Essi Pitkänen valmistuu kuvataiteilijaksi tänä keväänä Imatralta. Pitkänen esittelee omaa Tässä se oli -teostaan, joka on mukana viimeisessä näyttelyssä Siitolan kartanon pihapiirissä.

– Tämä on tavallaan hautamuistomerkki tälle päättyvälle koululle. Koin tärkeäksi tehdä jotain sellaista, joka viittaa siihen mitä minä olen kokenut täällä, sanoo Kiteeltä kotoisin oleva Essi Pitkänen.

Yksi kuvataiteen opetustiloista Imatralla on Siitolan vanha navettarakennus. Pitkäsen mielestä alue on soveltunut täydellisesti kuvanveistoon ja opiskeluun.

– Tämä on vanha alue ja täällä on oma tunnelmansa. Ollaan hieman rähjäisiä ja se sopii täydellisesti taiteen tekemisen luonteeseen.

Loppu ei ole kaiken loppu

Pihapiirissä toimii myös kuvanveiston opiskelijoiden ylläpitämä Galleria Taidebunkkeri.

Galleria järjesti avoimen kutsunäyttelyn Loppu-nimisen näyttelyn. Kutsuun vastasi yli 80 taiteilijaa, joilla kaikilla on yhteys Imatran kuvataiteen koulutukseen vuosikymmenien ajalta. Näyttelyssä on esillä taidetta monipuolisesti eri tekniikoilla toteutettuna.

Kuvataideopiskelijat Tomi Åberg ja Essi Pitkänen ovat saaneet arvokasta osaamista opiskelijoiden ylläpitämästä Galleria Taidebunkkerista. Sirkka Haverinen / Yle

Tomi Åberg opiskelee kuvataidetta kolmatta vuotta. Syksyllä Åberg jatkaa opintojaan Lappeenrannan Skinnarilan kampuksella. Hän jättää Imatran haikein mielin, mutta uskoo, että uusissa ja moderneissa tiloissa on hyvääkin.

– Ainakin kuutioita tulee lisää. Vaikka neliöitä on vähemmän, niin korkeutta on enemmän ja se mahdollistaa monenlaisen tekemisen, sanoo 23-vuotias Tomi Åberg.

Hän on jo muuttanut Imatralla olleesta soluasunnosta yksiöön Lappeenrantaan.

Tomi Åberg esittelee lyijystä tehdyn näyttelytyönsä Amon-Ra ja Akhenat Sirkka Haverinen / Yle

Muutto muiden opiskelijoiden pariin

Kuvataideopiskelijat aloittavat syksyllä opiskelun aivan toisenlaisessa ympäristössä. Saimaan ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutuspäällikkö Eija Mustonen on suunnitellut uusia tiloja opettajien kanssa.

Uudet opetustilat ovat entisiä yliopiston työlaboratorioita. Kuvataideopetus on Skinnarilan kampuksella Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston kainalossa ja ammattikorkeakoulun muiden opetuslinjojen yhteydessä.

Kuvataiteen koulutuspäällikkö Eija Mustonen esittelee Saimaan ammattikorkeakoulun kuvataiteen opinnäytetyönäyttelyä Imatran taidemuseossa. Sirkka Haverinen / Yle

– Meillä on ollut mainiot tilat täällä Imatralla. Skinnarilan kampuksella ollaan Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston kainalossa. Siellä meillä on ilmapiiriltään erilaiset tilat kuin aiemmin. On kiinnostavaa nähdä, miten se vaikuttaa työskentelyyn, kertoo koulutuspäällikkö Eija Mustonen.

Saimaan ammattikorkeakoulun kuvataiteilijoiden järjestämä Loppu-näyttely on katsottavissa Siitolan kartanon ympäristössä ja Imatrankosken liikehuoneistossa. Kuvataiteen opinnäytetyönäyttelyyn voi tutustua Imatran taidemuseossa.