Lentovero vai ei? Lisää rajatarkastuksia? Puolueissa on eurovaaleissa eroja, katso vaihtoehdot yhdessä paketissa

Pitääkö Suomen päättää asiat itse vai muiden kanssa? Kuinka tiukasti Suomen täytyy pitää rahoistaan kiinni? Riittääkö se ilmastokriisin pysäyttämiseen, mitä eurooppalaiset ovat jo tehneet?

Esimerkiksi näissä asioissa suomalaiset puolueet ovat Eurooppa-politiikassaan erimielisiä.

Suurin osa puolueista suhtautuu unioniin myönteisesti. Kielteisiä tai herkkiä arvostelemaan unionia ollaan perussuomalaisissa ja kristillisdemokraateissa.

Suomalaiset valitsevat 13 meppiä, jotka solahtavat osaksi 751 jäsenistä parlamenttia ja eurooppalaisten puolueitten parlamenttiryhmiä.

Tiivistimme kotimaisten puolueitten Eurooppa-politiikan keskeisiä piirteitä eurovaaliohjelmien ja Ylen vaalikone (siirryt toiseen palveluun)vastausten perusteella.

SDP: Jos haluat tiukkoja ilmastopäätöksiä ja joka maahan minimipalkan, ehdokkaasi voi olla sosiaalidemokraatti

Eurooppa on sosiaalidemokraattien mielestä niin hieno rakennelma, että sen pitää pyrkiä maailman arvojohtajaksi ja päästä teknologiassa muiden edelle.

Edeltäjä unionin pitää olla myös ilmastopolitiikassa: demarien meppiehdokkaat kannattavat lentämisen verottamista, pelkästään bensalla tai dieselillä kulkevien autojen kieltämistä vuoteen 2030 mennessä ja karjankasvatuksen tukien vähentämistä.

Sosiaalidemokraatit haluaisivat unionin päättävän myös osasta sosiaalipolitiikkaa ja työelämää. Joka maahan tulisi päättää minimipalkka.

Demarit ja heidän eurooppalaiset toverinsa ovat vuosia ajaneet unionissa sitä, että kaikki yritykset maksaisivat veronsa eli verovälttely estettäisiin. Muutkin puolueet ovat ottaneet tämän asiakseen.

Suhde taloudenpitoon on väljempi kuin kokoomuksella ja keskustalla. Puolue toivoo vaaliohjelmassaan, että pankkien yhteinen talletussuoja saataisiin vihdoinkin valmiiksi. Suomen edellinen hallitus suhtautui tähän kriittisesti.

Sosiaalidemokraattien mielestä euromaiden velkasääntöjen jouston varaa kannattaa käyttää, kunhan julkinen talous ei pidemmän päälle velkaannu liikaa. Jokainen maa olisi kuitenkin vastuussa omista veloistaan.

Tämä mielessä sosiaalidemokraatit ehdottavat Suomen hallitusneuvotteluissa, että ottaisimme lainaa investointeihin, jotka sitten maksavat itsensä hiljalleen takaisin.

Puolue arvostelee "kurjistamisen" eli oikeistolaisen talouspolitiikan pitkittäneen Euroopan talouskriisiä. Tosin Kreikan romahtaessa velkojensa alle sosiaalidemokraatit olivat valtiovarainministeripuolueena mukana tekemässä tuota talouskuripolitiikkaa.

Nykyisessä parlamentissa demareita ovat edustaneet S & D -ryhmään kuuluvat Miapetra Kumpula-Natri ja Liisa Jaakonsaari.

PS: Jos Eurooppa ei mielestäsi pidä kiinni päätöksistään ja suhtautuu liian hövelisti muualta tulleisiin, etsi perussuomalainen ehdokas

Perussuomalaiset ovat Suomen EU-kriittisin puolue. He eivät vaadi eroa unionista, mutta näkevät siinä paljon heikkouksia ja puhuvat niistä mielellään. Kaikkien perussuomalaisten meppiehdokkaiden mielestä esimerkiksi Brexit eli Britannian ero EU:sta on briteille hyvä asia.

Perussuomalaiset katsovat olevansa nimenomaan suomalaisten asialla. Mahdollimman moni päätös pitää tehdä mielummin täällä kuin Brysselissä. Eniten hyötyä unionista on vapaakaupan edistämisessä.

Venäjän kauppapakotteet jakavat perussuomalaisten mielipiteet. Puolet ehdokkaista olisi valmiita jo keventämään pakotteita, jotka Eurooppa asetti Venäjälle Krimin valtauksen ja Ukrainan sodan takia.

Mitään yhteisten arvojen Eurooppaa perussuomalaiset eivät halua, eikä puolueen mielestä unionin arvojen rikkojia tarvitse rangaista. Toisaalta kristilliset arvot kelpaavat meppiehdokkaille.

Rajojen ylittäminen papereita näyttämättä ei perussuomalaisten mielestä ole tärkeää. Sisärajojen tarkastuksia kannattaa lisätä, jotta paperittomat maahantulijat pysäytetään.

Ilmastoasioissa perussuomalaiset ovat valmiita tekemään unionin yhteistä politiikkaa. Mutta millaista politiikkaa? He eivät halua lentoveroa, lihantuotannon tukien vähentämistä tai bensa-autojen kieltämistä 2030 mennessä. Eurooppa on puolueen mielestä tehnyt jo oman osansa päästöjen vähentämisessä ja nyt on muiden vuoro..

Eurooppaan muualta tuotavasta tavarasta pitäisi periä hiilitulleja. Se tarkoittaa, että tuotteista, joiden valmistuksessa on käytetty hiiltä, joutuisi maksamaan Euroopan rajalla. Tulleihin suhtautuvat myönteisesti myös ainakin Euroopan vasemmistopuolueet.

Perussuomalaisilla on nykyisessä parlamentissa kaksi meppiä konservatiivisessa ja osin epäilevästi unioniin suhtautuvassa ECR-ryhmässä, Jussi Halla-aho ja Pirkko Ruohonen Lerner. Puolue suunnittelee liittyvänsä osaksi EU:hun kriittisemmin suhtautuvaa uutta oikeistoryhmää.

Kokoomus: Tarkka tilinpito, vapaus ja demokratia sekä eurooppalaisuuden korostaminen ovat yhteistä kokoomuksen ehdokkaille

Kokoomus pitää itseään Suomen johtavana Eurooppa-puolueena. Moni asia hoituu heidän mielestään paremmin Euroopan kuin kotimaasta ratkaistuna. Esimerkiksi ilmastosta, turvallisuusasioista, maahanmuuton hallinnasta ja maailmankaupasta ratkaisut on järkevä tehdä yhdessä.

Yhteisten sisämarkkinoiden olisi toimittava sujuvasti, jotta yrittäminen ja kaupankäynti sujuu. Koska euromaiden taloudet ovat riippuvaisia toisistaan, myös sääntöjä pitää noudattaa. Kokoomuksesta löytyy tarkan euron vahtijoita ja velkaantumista tai budjettivajetta ei katsota hyvällä.

Kokoomuslaiset suhtautuvat epäillen siihen, että Euroopan pankit yhdessä onnistuisivat turvaamaan asiakkaiden talletukset. On parempi edetä hitaasti kuin niin, että Suomi vahingossa joutuisi kriisitilanteessa maksamaan muiden laskuja.

Ilmastopäästöjä kokoomus vähentäisi kunnianhimoisesti. Silti sen meppiehdokkaista enemmistö ei kiirehtisi siirtymistä pois bensa- ja diesel-autoista, ei vähentäisi karjankasvatuksen tukia eikä verottaisi lentämistä.

Vaikka kokoomuslaiset kannattavat puolustusasioiden hoitamista eurooppalaisella tasolla, heidän mielestään unioni ei tarvitse yhteistä armeijaa.

Kokoomuksen ehdokkaat tuntevat omikseen kristilliset arvot. He haluavat unionin pitävän huolta siitä, että Eurooppa säilyy demokraattisena ja kunnioittaa perusoikeuksia. Oikeusvaltion periaatetta rikkovia maita pitää rankaista tukien menettämisellä.

Kokoomuksen mepit ovat Sirpa Pietikäinen,** Petri Sarvamaa** ja Henna Virkkunen EPP-ryhmässä. Ryhmään mahtuu sekä arvoliberaaleja että konservatiivisia meppejä. Nykyisessä parlamentissa EPP on suurin ryhmä.

Keskusta: Jos eurooppalaiset arvot ja elävä maaseutu kiinnostavat, puolueesi voi olla keskusta

Keskustalaiset korostavat eurovaaliohjelmassaan, kuinka tärkeä on yhtenäinen Eurooppa, sananvapaus, tasa-arvo ja esimerkiksi turvapaikanhakijoiden auttaminen. Keskusta muistuttaa usein, että sen ollessa pääministeripuolue Suomi liittyi Euroopan unioniin.

Juha Sipilän hallituksen aikana unioni joutui toinen toistaan seuraaviin kriiseihin, joista yksi oli pakolaiskriisi. Keskustan mielestä turvapaikanhakijoita autetaan ja pakolaisia otetaan vastaan. Samaa mieltä ovat suurista puolueista myös sosiaalidemokraatit ja kokoomus. Seuraavan turvapaikanhakijakriisin varalta pitäisi päättää, miten maat sitoutuvat auttamaan toisiaan tulijoista huolehtimisessa.

Suomalaisten maataloustuotteiden vienti Venäjälle tyssäsi, kun Eurooppa rankaisi Venäjää Ukrainan sodasta tulleilla ja Venäjä asetti vastatullit. Melkein puolet keskustalaisista ehdokkaista haluaisi jo keventää pakotteita.

Keskusta korostaa maataloutta EU-politiikassa. Kotimainen ruoantuotanto on tärkeää ja syrjässäkin pitää voida asua. Näihin keskustalaiset haluavat riittävästi rahaa unionin budjetista.

Ilmastopolitiikassa myös keskusta haluaa EU:n vähentävän tuntuvasti ilmastopäästöjään. Toisaalta samaan aikaan pitäisi pystyä käyttämään metsää, sillä puolueessa on paljon metsänomistajia. Keskusta haluaa Euroopan olevan keksimässä, miten hiilidioksipäästöt saadaan talteen. Kansainväliset ilmastotutkijat tosin arvelevat, että tästä ei ole vähentämään päästöjä vielä pariinkymmeneen vuoteen.

Keskustan euroedustajia ovat tällä hetkellä Alden ryhmän Elsi Katainen ja *Mirja Vehkaperä. *Ryhmä on hyvin liberaali ja suhtautuu myönteisesti unionimaiden yhteistyön lisäämiseen. Keskustan mepit kuuluvat ryhmän varovaisempaan laitaan ja osa aiemmista mepeistä olisi jopa sopinut paremmin konservatiivisempaan ryhmään..

Vihreät: Jos maapallo ei mielestäsi kestä nykymenoa ja haluaisit enemmän Eurooppaa, saatat löytää ehdokkaasi vihreistä

Vihreät on Suomen puolueista se, joka olisi valmis ottamaan loikan kohti syvempää Euroopan unionia. Heidän ehdokkaidensa enemmistö olisi valmiita eurooppalaiseen armeijaan. He olisivat valmiita ottamaan vastuuta myös taloudesta yhdessä – unioni voisi ottaa käyttöön yhteisen rahoitusmarkkinaveron ja työttömyysvakuutusjärjestelmän.

Lähes kaikki heistä haluaisivat sukupuolikiintiöt pörssiyrityksiin ja minimipalkan joka maahan.

Ympäristöasioissa vihreät ovat ehdottomia. Puolue haluaa taloudesta ekologisesti kestävää. He suosisivat raiteita ja verottaisivat lentämistä. Kaikki ehdokkaat haluavat eroon uusista bensa- ja dieselautoista 2030 mennessä. Ilmastopäästöjä on vähennettävä ja suunta kerta kaikkiaan käännettävä.

Euroopassa vihreät ovat profiloituneet voimakkaasti myös demokraattisten arvojen puolustajina. Se tarkoittaa oikeusvaltion korostamista. Vihreät ehdokkaat pitävät vaalikoneessa Venäjää uhkana Euroopalle eivätkä halua purkaa pakotteita.

Euroopan vihreiden ryhmässä istuu yksi suomalainen vihreä, Heidi Hautala.

Vasemmistoliitto: Huolestuttaako ilmasto ja suuryritysten valta? Ehdokkaasi on ehkä vasemmistoliitosta

Vasemmistoliitto ja sen europarlamenttiryhmä GUE on pitkään puhunut siitä, että suuryritykset olisi saatava aisoihin ja verovälttely estettävä. Yksi vastaus olisi säätää yhteisöveropohjasta yhdessä eli päättää, mistä yritysten on joka maassa maksettava veroa.

Vasemmistoliitto ei ole hyväksynyt tapaa, jolla muu Eurooppa on kohdellut talouskriisimaita ja "kurjistanut" niiden kansalaisia. Siksi puolue haluaa muuttaa kokonaan unionin talous- ja rahapolitiikan: Sen mielestä kaikkien maiden pankkien olisi suojattava ihmisten talletukset yhteisellä järjestelmällä.

Euroopan keskuspankin pitäisi voida antaa lainaa myös pankkien sijaan myös tavallisille ihmisille. Jonkin maan joutuessa vararikkoon sen velat järjesteltäisiin niin, että ihmiset pystyvät jatkamaan elämäänsä ilman tiukkaa talouskuria.

Ilmastoa on vasemmistoliiton ehdokkaiden mielestä suojeltava kaikin keinoin. Lentämisen tai bensa-auton sijaan pitäisi kulkea junalla. Raiteita voisi rakentaa Suomesta Berliiniin Tallinnan-tunnelin kautta. Vasemmistoliiton meppinä GUE-ryhmässä on istunut kuluvalla kaudella Merja Kyllönen.

RKP: Jos maahanmuutto on mahdollisuus ja ruotsinkielinen elävä maaseutu lähellä sydäntä, RKP:sta voi löytyä ehdokas

RKP sanoo olevansa Suomen Eurooppa-myönteisin puolue.

Myönteisyys näkyy esimerkiksi siinä, kuinka puolue suhtautuu maahanmuuttoon. Se ei ole uhka vaan mahdollisuus. Puolueen mielestä unioniin tulijat pitää jakaa oikeudenmukaisesti ja turvapaikkapolitiikan on oltava humaania. Ulkorajoja kannattaa silti vahvistaa, jotta tiedetään, kuka on liikkeellä ja millä asialla.

RKP korostaa jämptiä taloudenpitoa, jossa maat huolehtivat omasta taloudestaan. Myös pankkien talletussuojajärjestelmää pitää rakentaa harkiten.

Ilmastopolitiikassa RKP ajaa keskustan ja kokoomuksen tavoin hiilipäästöjen leikkaamista kunnianhimoisesti – 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Puolue kuitenkin huolehtisi myös maataloustuottajista.

Nykyisessä parlamentissa istuva meppi Nils Torvalds oli ryhmänsä Alden neuvottelijana, kun Suomi ajoi metsätaloutensa etua esimerkiksi maankäytön epäsuoria vaikutuksia koskevassa ILUC-direktiivissä ja LULUCF-asetuksessa, jolla säädellään hakkuita ja hiilinieluja.

KD: Jos EU on periaatteessa myönteinen asia mutta valta on paremmissa käsissä Suomessa kuin Brysselissä, valitset ehkä kristillisdemokraatit

KD on liukunut kannoissaan lähelle perussuomalaisia esimerkiksi maahanmuutto- ja ilmastopolitiikassa. Puolueen mielestä nyt on muun maailman vuoro vähentää ilmastopäästöjä eikä päästöjen leikkaaminen saa mennä yritysten kilpailukyvyn edelle. Ehdokkaista juuri kukaan ei estäisi bensa-autoilua eikä leikkaisi tukia karjankasvatukselta.

Maahanmuutosta ja rajojen valvonnasta vastuun tulisi olla jäsenmaissa, ei unionilla. Puolue vaatii kansainvälisten sopimusten muuttamista niin, että Eurooppaan tulleet voidaan palauttaa lähtömaihinsa. Enemmistö ehdokkaista lisäisi tarkistuksia sisärajoilla.

Kristilliset arvot ovat ehdokkaiden mielestä unionin perusta. EU ei saisi ulkopolitiikassaan ottaa kantaa esimerkiksi Israelin ja Palestiinan väleihin.

Demokratiaa ja oikeusvaltiota puolue korostaa. Työvoiman vapaassa liikkumisessa maasta toiseen puoluetta häiritsee se, että työntekijät saavat samoja sosiaalietuuksi kuin omat asukkaat.

Puolue ei halua antaa EU:lle lisää valtaa millään alalla. Se ei halua euromaille yhteistä budjettia eikä pankeille yhteistä talletussuojaa.

Talouspolitiikassa kristillisdemokraatit ovat tarkkoja sopimusten noudattamisesta. Tässä puolue on eurooppallaisen puolueensa EPP:n linjalle – tosin tällä hetkellä puolueella ei ole omaa meppiä.

