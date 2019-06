Tamperelainen Sofia, 10, voitti paikan Venäjän valtion kuuluisalle kesäleirille – Krimiläinen leirikeskus on kokenut muodonmuutoksen valtauksen jälkeen

Sofia Konovalova on syntynyt Suomessa ja asuu Tampereella.

Krimillä sijaitseva leirikeskus on yksi Venäjän suursatsauksista valloitetulla niemimaalla.

ARTEK / GURSUF Lavalla poika laulaa antaumuksella neuvostoiskelmää. Hän on sonnustautunut siniseen verryttelypukuun samoin kuin hänelle suosiotaan osoittavat leiritoverit lavan edessä.

Merenlahdella toinen ryhmä lapsia purjehtii aurinkoisen Mustanmeren poukamassa.

Tervetuloa Artekiin, Venäjän kuuluisimpaan leirikeskukseen. Tänne pääsy on leiriläisille edelleen saavutus, kuten se oli neuvostoaikanakin.

Venäjän valtio investoi Artekiin edelleen miljoonia euroja. Grigori Vorobjov

Siniseen verryttelypukuun on sonnustautunut myös 10-vuotias tamperelainen Sofia Konovalova. Hän on Krimillä ensi kertaa.

– Olen tosi paljon tykännyt täällä olemisesta, hän kertoo.

Tänä vuonna Artek ottaa vastaan runsaat 43 000 lasta. Se on ennätys. Suurin osa lapsista ja nuorista saapuu Venäjältä, mutta kuten Sofian tapauksessa, myös ulkomaat ovat edustettuina.

Yksi leireistä on nimeltään Merileiri, ja siellä asutaan aivan rannan tuntumassa. Grigori Vorobjov

Leirille pääsijät valitaan alueellisissa kilpailuissa. Tapa on samankaltainen kuin neuvostoaikoina. Tuolloin lapsen täytyi olla joko ansioitunut tai hänen vanhempiensa piti kuulua neuvostoeliittiin, jotta leiripaikka Artekissa olisi mahdollinen.

Artekissa leiritoiminnan maksaa Venäjän valtio.

Venäjän ulkopuolella leirille pääsevät valitaan kilpailuissa, joita järjestävät venäläiset säätiöt. Ne ovat ainakin näennäisesti erillään Venäjän valtiosta. Syy on Artekin sijainti, joka on vallatulla Krimin niemimaalla.

– Artek on lasten maa, eikä tässä maassa ole osavaltioita, kansalaisuuksia tai politiikkaa, luonnehtii Artekin johtaja Konstantin Fedorenko.

Artekin johtaja Konstantin Fedorenko korostaa leirin kansainvälisyyttä. Grigori Vorobjov

Tapahtumat ja leirit ovat yksi tapa, jolla ulkomailla asuvia venäläistaustaisia lapsia ja nuoria pidetään kiinni venäjän kielessä ja kulttuurissa. Sofia Konovalovankin äiti on alun perin Venäjältä ja isä Ukrainasta.

– Täällä koko ajan puhutaan, että lapset tulevat eri maista, ja se on tosi hyvä asia, Konovalova tuumaa ja lisää sitten, että leirillä hän on saanut jo paljon uusia ystäviä.

Leiriläiset osallistuvat erilaisiin kulttuuriohjelmiiin. Grigori Vorobjov

Venäläissäätiöt järjestävät karsinnat

Yksi Artekiin lapsia luotsaavista säätiöistä on Živaja klassika eli Elävä klassikko, jolla on toimintaa kuudessakymmenessä eri maassa. Sen toiminnan ytimessä ovat venäläinen kirjallisuus ja lausunta.

Säätiön rahoitus tulee muun muassa Venäjän suurimmalta metallialan jättiyhtiöltä Nornickeliltä sekä Kremlin rahoittamalta Presidentin stipendit -säätiöltä. Nornickelin omistajiin kuuluvat muun muassa oligarkit Vladimir Potanin, Oleg Deripaska ja Roman Abramovitš.

Toukokuussa Venäjällä muistetaan toisen maailmansodan veteraaneja, ja myös Artekissa teema on esillä. Grigori Vorobjov

Elävä klassikko -säätiö järjestää alueellisia karsintoja, joiden voittajat pääsevät ilmaiseksi kolmiviikkoiselle leirille Mustanmeren rannalle.

Tälle leirille osallistuu kaikkiaan kolme suomalaista lasta. He saivat paikkansa palkintona Helsingissä järjestetystä lausuntatapahtumasta.

Sofia Konovalova sai kolmannen sijan.

Leiri perustettiin tuberkuloosin takia

Päivät Artekissa ovat täynnä tekemistä. Aamuherätys on varttia yli seitsemän ja nukkumaan mennään puoli yhdeltätoista.

– Me käydään tosi paljon erilaisia retkillä ja saadaan tietää erilaisia juttuja, Konovalova kertoo.

Artekissa työskentelee 3 500 ihmistä, joista 500 on ohjaajia. Ohjelmaa on urheilusta kulttuuriin, askartelusta lausuntaan.

Konovalova on valinnut valinnaisaiheekseen kuvataiteet.

Artekin tarina alkoi liki sata vuotta sitten, kun ensimmäiset venäläislapset tuotiin Krimin niemimaan merelliseen ilmastoon parantelemaan tuberkuloosia.

Toiminta kasvoi erityisesti neuvostoaikana, jolloin Artek tunnettiin kansainvälisenä pioneerileirinä. Tänne tuotiin myös Neuvostoliiton arvovieraat. Presidentti Urho Kekkonen kävi tutustumassa Artekiin vuonna 1962.

Ennen kuin Venäjä valtasi Krimin, Artekissa oli leiritoimintaa myös ukrainalaisvoimin. Tosin silloin leireille saapui etupäässä valtion sosiaalista tukea saavia lapsia.

Leiriläiset ovat raapustaneet nimensä krimiläisiin kiviin jo vuosikymmenten ajan. Grigori Vorobjov

Artekissa on komeat puitteet. Yhdeksän kymmenestä neuvosto- ja sittemmin ukrainanaikaisista leirirakennuksesta on remontoitu. Uudistuksiin on kulunut runsaat 170 miljoonaa euroa.

Alueella on muun muassa kuusi ruokalaa, 15 urheilukenttää, kolme tenniskenttää, uimahalli, rantoja, puistoja ja stadion.

Leirikeskuksen alue on isompi kuin Monaco, 218 hehtaaria. Merenrantaa on seitsemän kilometriä. Puitteet näyttävät enemmän laadukkaalta matkailukeskukselta kuin lasten leiritoiminnalta.

Leirialueella liikutaankin golfautoilla tai Artekin logoilla varustetuilla henkilöautoilla. Retkille lähdetään omilla Artekin busseilla.

Turvatoimet ovat järeät. Alueelle ei pääse ilman lupia, ja autot tarkistetaan perusteellisesti porteilla.

Katja Semjonova saa Artekissa esiintymiskokemusta. Grigori Vorobjov

Teatterilavan hämärästä Krimin auringonpaisteeseen säntää 16-vuotias Katja Semjonova. Hän on juuri saanut lausuntaesityksensä päätökseen tuomariston edessä. Hän näyttää helpottuneelta.

– Uskon, että onnistuin hyvin, hän sanoo.

Semjonova on kotoisin Leningradin alueelta ja hän on Artekissa konkari, leirillä jo kolmatta kertaa. Hän haaveilee näyttelijän urasta ja näkee leirikokemustensa edesauttavan unelmansa toteuttamisessa.

Iso asia on myös se, että venäläisten suosikkirunoilija Aleksandr Puškin vietti aikaansa Krimin niemimaalla.

– Ajattelen, että hyvä luoja! Hänkin käveli näissä maisemissa! Ehkä jonain päivänä minutkin muistetaan, ja se on hyvin inspiroiva ajatus, Semjonova nauraa.