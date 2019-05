WHO: Vitamiinipillerit eivät ehkäise dementiaa – Näistä tutuista keinoista sen sijaan on hyötyä

Suomessa kaikissa ikäryhmissä on ihmisiä, joiden pitäisi liikkua enemmän. Sopiva määrä liikuntaa auttaa pienentämään dementiariskiä.

Suomessa kaikissa ikäryhmissä on ihmisiä, joiden pitäisi liikkua enemmän. Sopiva määrä liikuntaa auttaa pienentämään dementiariskiä. AOP

Riittävästi liikuntaa, terveellinen ruokavalio, ei tupakkaa, alkoholia vain kohtuudella, korkean verenpaineen ja diabeteksen hyvä hoito.

Näillä tutuilla keinoilla voi tutkitusti vähentää riskiään sairastua dementiaan, WHO listaa (siirryt toiseen palveluun).

Sen sijaan B- ja E-vitamiini- tai rasvahappolisistä ei ole näyttöä muistisairauksien ehkäisyssä.

– Kaikkien tähänastisten tutkimusten mukaan ei ole selkeää tieteellistä näyttöä, että eri vitamiinilisät yksistään ennaltaehkäisivät [muistisairauksia], sanoo suosituksien valmistelussa mukana ollut professori Miia Kivipelto.

Havainto on mielenkiintoinen, sillä erilaisia vitamiinilisiä käytetään paljon, hän sanoo.

Vitamiinipillereitä ei kuitenkaan kannata tämän perusteella heittää pois. Esimerkiksi B12-vitamiini on hermoston toiminnalle tärkeä, mutta jos syö suositusten mukaan, riittävä määrä pitäisi yleensä tulla ravinnosta.

Monipuolinen ruokavalio on kaiken lähtökohta, Kivipelto sanoo.

– Ruuassa vitamiinit ovat monesti sellaisessa suhteessa, että keho saa käytettyä ne parhaalla tavalla hyväkseen.

Näin vähennät riskiä sairastua dementiaan Lisää liikuntaa

Vältä alkoholia ja tupakkaa

Syö terveellisesti ja monipuolisesti

Pidä verenpaine kurissa

Hoida diabetesta

Pidä kolesteroliarvot kurissa

Vältä ylipainoa

Työllistä aivojasi

Sosiaaliset suhteet ovat yhteydessä terveyteen ja hyvinvointiin, mutta riittävää näyttöä sosiaalisten suhteiden muistisairauksia ehkäisevästä vaikutuksesta ei vielä ole

Masennusta ja heikentynyttä kuuloa kannattaa hoitaa WHO:n suositusten mukaan, mutta riittävää näyttöä niiden hoidon muistisairauksia ehkäisevästä vaikutuksesta ei ole

Riittävää näyttöä B- ja E-vitamiinilisien tai monityydyttämättömiä rasvoja sisältävien ravintolisien dementiaa ehkäisevästä vaikutuksesta ei ole Lähde: WHO

Toisaalta esimerkiksi iäkkäillä B12-vitamiinin puute on yleistä, koska se ei aina imeydy hyvin, ja vegaanista ruokavaliota noudattavilla sitä ei välttämättä saa ruuasta tarpeeksi.

Silloin vitamiinilisän käyttö on perusteltua.

Määrien kanssa kannattaa kuitenkin olla tarkkana.

Jos joutuu käyttämään paljon lääkkeitä, ravintolisistä kannattaa kysyä neuvoa lääkäriltä, Kivipelto neuvoo.

Tiukka tieteellinen seula

Dementian eli muistiin, muihin kognitiivisiin kykyihin ja käyttäytymiseen vaikuttavien muistisairauksien ehkäisykeinojen listaus on ensimmäinen laatuaan.

WHO:n suositukset perustuvat vahvaan tieteelliseen näyttöön.

Ennen kuin Maailman terveysjärjestö suosittelee jotakin, sen pitää läpäistä todella tiukat kriteerit, Miia Kivipelto sanoo.

Suosituksia varten on hänen mukaansa käyty tarkasti läpi mittava määrä tutkimuksia, joista monet on tehty Suomessa.

– Aina välillä nostetaan esiin eri tekijöitä, kuten vitamiinilisiä tai nyt viimeksi kuulon heikentymisen hoitoa dementian ehkäisyssä.

Suosituksessa kuitenkin todetaan, ettei esimerkiksi kuulolaitteen käytön vaikutuksista dementiariskiin ole vielä tarpeeksi tieteellistä näyttöä. Toisaalta heikentyneen kuulon tutkiminen ja hoito ovat tärkeitä muista syistä.

– Suositus linjaa, mistä riskitekijöistä on eniten näyttöä ja mitä pitää vielä tutkia, Kivipelto sanoo.

Pienistäkin muutoksista hyötyä

Muistisairauksia todetaan WHO:n mukaan lähes 10 miljoonalla ihmisellä joka vuosi. Järjestö arvioi, että vuonna 2050 dementiaa sairastavia olisi 50 miljoonaa.

Muistisairauksien etenemistä pysäyttävää tai parantavaa lääkettä ei ainakaan vielä ole käytössä.

Siksi sairastumisen ehkäisyllä tai edes sen myöhentämisellä on suuri merkitys ja elintapoihin kannattaa kiinnittää huomiota.

Esimerkiksi Välimeren ruokavalio on tutkitusti terveellinen.

Pienilläkin muutoksilla esimerkiksi ruokavaliossa voi saada aikaan isoja vaikutuksia, Miia Kivipelto sanoo.

– Rasvan laatu, vihannesten, kasvisten ja kalan käytön lisääminen, suolan vähentäminen, kuidun lisääminen, hän luettelee hyödyllisiä ravintomuutoksia.

Monissa länsimaissa muistisairauspotilaiden määrän kasvu on jo elintapojen parantumisen myötä hidastunut.

Suomessa esimerkiksi tupakointi on jo vähentynyt menneistä vuosista, mutta parannettavaa on silti. Kaikissa ikäryhmissä on ihmisiä, joiden pitäisi liikkua enemmän.

– Siihen, että kaikki söisivät viisi annosta kasviksia, vihanneksia ja hedelmiä päivässä, on vielä aika vaikea päästä.

Lue myös: Ravitsemussuositukset: Kasviksia ja kalaa enemmän – punaista lihaa, rasvaa ja alkoholia vähemmän

Ikä on suurin riskitekijä

Eniten muistisairauksien riskiä kasvattaa ikä. 65 ikävuoden jälkeen riski sairastua muistisairauksiin kaksinkertaistuu viiden vuoden välein.

Kaikki ikääntyneet eivät kuitenkin sairastu. Aiemmin ajateltiin, että ainoat riskitekijät ovat korkea ikä ja geenit.

Nyt tiedetään, että riskitekijöitä on muitakin, ja niihin voidaan vaikuttaa, Miia Kivipelto sanoo. Vähintään 30 prosenttiin muistisairauksista liittyy muita riskitekijöitä, joihin voi vaikuttaa.

Niitä ovat liikunnan ja ruokavalion lisäksi verenpaineen, kolesterolin ja diabeteksen hallinta. Merkitystä on myös painolla, sosiaalisilla suhteilla, mielekkäällä tekemisellä ja masennuksella.

Muistisairauksia ehkäistään WHO:n mukaan tehokkaimmin, kun yhdistetään eri riskitekijöiden hallinta. Näin tehdään esimerkiksi Kivipellon johtamassa suomalaisessa FINGER-tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun), jota sovelletaan jo yli 20 maassa.

Vaikka noudattaisi kaikkia WHO:n suosituksia, ei silti voi olla varma siitä, ettei muistisairaus jossain kohtaa iskisi. Elintapoja muuttamalla sairastuminen voi kuitenkin siirtyä myöhemmäksi.

