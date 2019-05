Helsingin juhlaviikkojen taiteellinen johtaja Marko Ahtisaari kutsuu nukkumaan konserttiin ja torille kuuntelemaan robottikuoroa

Ahtisaaren tavoitteena on saada Helsingin juhlaviikot näkymään myös sairaaloissa ja vanhainkodeissa.

Marko Ahtisaari aloitti Helsingin juhlaviikkojen taiteellisena johtajana viime elokuussa. Ensimmäinen vuosi on ollut opettavainen.

– Koska en ole aikaisemmin tällaista tehnyt, se on ollut valtavan oppimisen paikka. Nyt on saatu ensimmäinen vuosi pakettiin, ohjelma on tulossa, ja odotetaan miten ihmiset reagoivat siihen.

Helsingin juhlaviikot alkavat elokuun puolivälissä Taiteiden yöllä. Koko festivaalin ohjelmisto alkaa robottikuoron esityksellä Helsingin tuomiokirkon portailla. Sitä varten kerätään kesän aikana yleisöltä erilaisia ääniä teoksen materiaaliksi.

– Taiteiden yönä Senaatintorilta alkaa kuorojen kierros, jossa yli 2000 laulajaa tulee laulamaan. Me päätimme, että sen ihmiskuoron lämmittelijänä voisi olla robottikuoro. Eli koneellisesti tuotettu, vähän niin kuin tekoälykuoro. Tulevina viikkoina ihmiset voivat lähettää sille äänimateriaalia – pitäähän robotille opettaa.

Huvilateltassa nukutaan yön yli

Toisena tärppinä juhlaviikkojen ohjelmistosta Ahtisaari mainitsi Puoli seitsemän -ohjelmassa Huvilateltan Sleep-konsertin. Esitys alkaa perjantai-iltana ja loppuu kahdeksan tuntia myöhemmin lauantai-aamuna.

– Teemme teltan täyteen sänkyjä, ja Hakaniemen Tokoinranta pystytetään myös täyteen pieniä telttoja. Kappale on kahdeksan tuntia pitkä Max Richterin sävellys, joka on tehty unen sykleihin. Ei siellä ole pakko nukkua, mutta kyllähän joskus ihmiset nukahtaa muutenkin konsertissa.

4-3-2-1 -menetelmä

Luovuudesta ja sen ylläpitämisestä puhuttaessa Ahtisaari toivoi ihmisten jakavan enemmän kokemuksiaan siitä, miten arjessa pysyy selväjärkisenä ja luovana. Hän itse on käyttänyt muun muassa 4-3-2-1 -menetelmää.

– Siinä neljä on se, että teet neljä tuntia hyvää, itselle merkityksellistä työtä päivässä, neljäkin riittää.

– Kolme tavoitetta viikossa – kaksi on yleensä työhän liittyviä ja yksi voi olla jotain muuta.

– Kaksi liittyy siihen, että meille tulee jatkuvasti vastaan erilaisia asioita, päivittäin. Ne pitää ensin kirjoittaa ylös, pois viemästä energiaa lyhytmuistista, ja myös varata aika niiden läpikäyntiin joka päivä.

– Ykkönen tarkoittaa sitä, että antaa itselleen joka päivä yhden tosi visaisen kysymyksen, jota on lupa miettiä päivän aikana.

Juhlaviikot sairaaloihin ja vanhainkoteihin

Ahtisaaren ykköskysymys liittyy tällä hetkellä juhlaviikkojen ohjelmistoon ja sen saavutettavuuteen tulevaisuudessa.

– Olen miettinyt sitä, miten juhlaviikot voisi tuoda sairaaloihin ja vanhainkoteihin – niihin paikkoihin, mistä ihmiset eivät pääse tapahtumapaikkoihin.

Katso Marko Ahtisaaren koko haastattelu Yle Areenassa.