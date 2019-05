Suosittu migreenilääke teki paluun apteekkeihin – hinta moninkertaistui

Kuvassa kaksi samanlaista lääkepakkausta, joista toinen on ostettu joulukuussa ja toinen maaliskuussa. Hintaero on kymmeniä euroja.

Kuvassa kaksi samanlaista lääkepakkausta, joista toinen on ostettu joulukuussa ja toinen maaliskuussa. Hintaero on kymmeniä euroja. Satu Krautsuk / Yle

Migreenilääke sumatriptaanin toimitusvaikeudet ovat helpottaneet. Kääntöpuoli on, että lääkkeen hinta on samalla noussut jopa lähelle alkuperäisvalmisteen Imigranin hintoja.

Sumatriptaani-tabletteja saa kahdessa eri vahvuudessa. Lääkettä käytetään migreenikohtauksen katkaisuun.

Apteekkariliiton mukaan etenkin 50 milligramman vahvuisen lääkkeen hinta on noussut kevään aikana merkittävästi. Lääkkeiden hintalautakunnan tilastoista selvää, että kuuden pillerin pakkauksen viitehinta oli viime syksynä alle viisi euroa. Huhtikuun alussa se oli noin 23 euroa.

Saman lääkkeen hinta ostajalle vaihtelee tällä hetkellä reippaasti valmistajasta riippuen. Esimerkiksi Tevan 12 pillerin lääkepakkaus maksaa ilman Kela-korvausta tällä hetkellä noin 30 euroa, kun Sandozin valmisteen hinta on noin 44 euroa.

Lääkkeen molempia vahvuuksia on ollut kevään aikana saatavilla apteekeissa huomattavasti paremmin kuin vielä alkuvuonna. Tuolloin pulaa oli 50 milligramman vahvuisista pillereistä, joka on apteekkien mukaan suositumpi.

"Kyrsii todella paljon"

Kotkan ja Kouvolan apteekeista kerrotaan, että myös asiakkaat ovat huomauttaneet hintojen noususta. Hinnat ovat aiheuttaneet keskustelua myös sosiaalisen median migreeniyhteisöissä.

Hinnannousu sapettaa 31-vuotiasta Jutta Järvensivua. Hänellä on ollut sumatriptaani käytössään jo 15 vuotta.

– Suoraan sanottuna kyrsii todella paljon. Olin pitkään tosi onnellinen, että minulle toimiva lääke oli kohtuuhintainen. En ole enää, orimattilalainen Järvensivu sanoo.

Järvensivu on kärsinyt kovista päänsäryistä lapsesta saakka. Nuorena hänellä todettiin hormonaalinen migreeni, joka paheni viime syksynä.

– Minulla on käytössäni pari eri kohtauslääkettä, mutta sumatriptaani auttaa ehdottomasti parhaiten. Zolmitriptaania olen käyttänyt, kun sumatriptaania ei ole saanut, mutta sekin on kallista.

Järvensivu kertoo, että monet migreenikot ovat alkaneet hamstrata lääkkeitä uusien toimitusvaikeuksien pelossa.

– Olen itsekin ostanut niitä varastoon aiemmin. Nykyään harvemmin, koska hinta on niin korkea. Pelko ilman lääkettä jäämisestä on kuitenkin niin suuri, että lääkkeitä on pakko ostaa vähän varalle.

Epätyypillinen tilanne

Rinnakkaislääketeollisuus ry:n mukaan lääkeyritykset myyvät aiemmin edullista lääkettä korkealla hinnalla kilpailutilanteesta johtuen.

Lääkkeiden viitehinnat määritellään neljä kertaa vuodessa, jolloin lääkeyritykset ilmoittavat toistensa hinnoittelusta tietämättä pakkauskohtaiset tukkuhintansa. Niiden päälle tulee apteekin toimitusmaksu, minkä jälkeen hinnasta vähennetään Kela-korvaus.

50 milligramman vahvuisten sumatriptaanitablettien hinnat vaihtelevat valmistajasta riippuen. Taulukossa Imigran Radis on alkuperäisvalmiste, muut edullisempia rinnakkaisvalmisteita. Duodecimin lääketietokanta

Jos lääke on viitehintaa kalliimpi, asiakas joutuu maksamaan lääkkeen hinnan ja viitehinnan välisen erotuksen.

– Asiakkaan näkökulmasta on ikävää, että hinta on noussut. Toisaalta pystymme näin varmistamaan, että valmistetta saadaan Suomeen, sanoo Rinnakkaislääketeollisuus ry:n toiminnanjohtaja Heikki Bothas.

Lääkkeen raaka-aineen saatavuus on parantunut, mutta se on edelleen tiukilla. Siksi raaka-ainetta haltuunsa saavat lääkeyhtiöt voivat määrittää lääkkeen hinnan. Bothas arvioi, että sumatriptaanin hinta ei enää juuri nouse.

– Tilanne on epätyypillinen, koska taustalla on saatavuushäiriö. Sen parannuttua on oletettavaa, että hinnat laskevat vastaavasti. Tällä hetkellä raaka-ainetta on tarjolla niin vähän, että lääkeyrityksillä on ollut varaa nostaa hintoja.

Suomella pieni markkina ja huono sijainti

Sandozin sumatriptaanivalmisteet ovat selvästi muita rinnakkaislääkkeitä kalliimpia lukuun ottamatta pienintä 50 mg:n pakkauskokoa. Sen suurin 100 mg:n pakkaus maksaa jopa tuplasti enemmän kuin edullisin vastaava valmiste.

Sandoz on osa Novartis Finlandia, jonka mukaan sumatriptaanin kaikkia vahvuuksia on tällä hetkellä saatavilla tukussa. Yhtiö ei halua kommentoida sitä, hyödynnetäänkö 50 milligramman vahvuisen lääkkeen hinnoissa sen suosiota.

– Hinnoittelu on monimutkainen prosessi enkä voi avata sitä. Vaihtelu on luonnollista. Lääkkeet ovat kuitenkin peruskorvattavia ja hinnat mahtuvat hintalautakunnan asettaman hintakaton alle, sanoo Novartis Finlandin viestintäpäällikkö Sanna Melin.

Rinnakkaislääketeollisuus ry:n toiminnanjohtaja Heikki Bothas huomauttaa, että huonompiakin vaihtoehtoja on: lääke voisi olla vielä kalliimpi tai sitä ei saataisi Suomeen lainkaan. Lääkkeiden hintoja seuraa hintalautakunta, joka estää hintojen nousun pilviin.

– Meillä on pieni markkina ja Suomen sijainti ei ole kaikkein houkuttelevin. Jos meillä olisi säädelty systeemi, joka ei joustaisi hinnoissa kysynnän mukaan, lääke jäisi tulematta Suomeen, Bothas toteaa.

Vain muutamia tehtaita

Sumatriptaania valmistavia tehtaita maailmalla on maailmalla vain muutamia. Sanna Melinin mukaan saatavuushäiriöt voivat johtua hyvin erilaisista syistä toimitusketjussa.

– Saatavuushäiriöitä voi aiheuttaa esimerkiksi raaka-ainepula tai joskus jopa luonnonkatastrofit tuotantoalueilla. Kun kysyntä on koko maailmassa sama, kilpailua on enemmän eikä lääke-eriä riitä tietyille alueille, Melin toteaa.

Hintakilpailun piiriin kuuluvien lääkkeiden hinnat ovat olleet Suomessa yleisesti laskussa.