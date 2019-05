Kyberrikollisten kopla sai saaliiksi sata miljoonaa euroa – uhreina pienyrityksiä ja vammaisia lapsia auttava järjestö

Kansainvälisen rikollisliigan toiminta on pysäytetty suurella monikansallisella poliisioperaatiolla, kertoo Euroopan poliisijärjestö Europol.

Operaatiossa paljastettiin kyberrikollisten liiga, joka oli onnistunut saamaan saaliikseen jopa sata miljoonaa euroa. Liiga toimi Yhdysvalloissa, Bulgariassa, Saksassa, Georgiassa, Moldovassa ja Ukrainassa.

Liigan uhrit olivat pääasiassa pieniä yrityksiä, mutta mukana on muun muassa vammaisia lapsia auttava hyväntekeväisyysjärjestö.

Liiga käytti GozNym-nimistä haittaohjelmaa, joka tunkeutui uhrien nettipankkijärjestelmiin, jolloin rikolliset saattoivat tyhjentää uhrin tilin. Liiga mainosti osaamistaan alamaailman käyttämillä keskustelupalstoilla.

Poliisit aloittivat liigan toiminnan pysäyttämisen vuonna 2016. Tuolloin Saksan johtamassa operaatiossa suljettiin liigan käyttämiä palvelimia Ukrainassa.

Liigan jäsenet olivat erikoistuneet omiin tehtäviinsä. Liigan johtaja oli georgialainen ja ohjelmiston kehittäjä venäläinen. Salausohjelmien laatijat tulivat Moldovasta ja Kazakstanista, kun taas pankkitilien tyhjentämiseen erikoistuneet liigan jäsenet olivat Bulgariasta ja Ukrainasta. Mukana oli myös muun muassa rahanpesun erikoisosaajia ja "muuleja", jotka kuljettivat rahaa valtioista toiseen.

Järjestön jäsenet on saatu kiinni ja he joutuvat oikeuden eteen eri maissa. Vain viisi Venäjän kansalaista on yhä pakosalla. Yksi heistä on GozNymin kehittäjä.

