Herätys: Rekrybotti helpottaa työhaastatteluja, Rinne kokoaa hallitusta, May väistymässä, sää jatkuu poutaisena suuressa osassa maata

Pikainen chatti voi poikia kutsun työhaastatteluun

Työnhaku on työlästä puuhaa. Pahimmillaan hakijalle jää vain paha mieli, kun sähköpostiin kilahtaa jälleen yksi torjuntaviesti. Rekrybotti tekee avoimia työpaikkoja selaavalle alustavan työhaastattelun ja säästää niin hakijan kuin yrityksen aikaa. Jo parikymmentä Suomessa toimivaa yritystä on ottanut botin osaksi rekryjään.

Rinne jatkaa puheenjohtajien kanssa neuvonpitoa iltapäivällä

Hallitusta kokoavien puolueiden puheenjohtajat jatkavat neuvotteluja vasta perjantaina iltapäivällä. Markku Ulander / Lehtikuva

Hallitusta kokoavien puolueiden puheenjohtajat jatkavat neuvotteluja vasta perjantaina iltapäivällä. Neuvottelujen vetäjä Antti Rinne (sd.) vakuutti torstai-iltana neuvottelujen edenneen hyvin. Torstaina puheenjohtajat kävivät läpi talouden kuvaa, mutta Rinne kieltäytyi kertomasta, minkä verran tulevalla hallituksella on taloudessa liikkumavaraa.

Pääministeri May väistymässä kesäkuun brexit-äänestyksen jälkeen

May on aiemmin luvannut astua syrjään, jos parlamentti ensin hyväksyy hänen erosopimuksensa. Julien Wardand / EPA

Britannian pääministeri Theresa May on luvannut asettaa aikataulun hänen seuraajansa valitsemiseksi kesäkuun alussa pidettävän brexit-äänestyksen jälkeen, kertovat brittiviestimet. Mayn syrjäyttämisestä on huhuttu Britanniassa brexit-neuvottelujen pitkittymisen takia. Eilen entinen ulkoministeri Boris Johnson vahvisti pyrkivänsä pääministeriksi, kun paikka avautuu.

Sää jatkuu poutaisena ja aurinkoisena suuressa osassa maata

Yle

Aamu on laajalti selkeä ja lämpötila lähtee kylmän yön jälkeen jälleen nopeasti nousuun. Päivällä sää jatkuu poutaisena ja aurinkoisena suuressa osassa maata. Vain Lapissa on pilvisempää ja pilvisillä alueilla myös melko viileää. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.