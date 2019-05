Facebook sulki israelilaisen yrityksen sivuja – yritti vaikuttaa monen maan vaaleihin valeuutisilla

Yhteisöpalvelu Facebook on estänyt israelilaisen Archimedes-yhtiön toiminnan. Facebook kertoo sulkeneensa 65 Archimedekselle kuulunutta tiliä, 161 sivustoa ja kymmeniä ryhmiä.

Archimedes on Tel Avivissa toimiva konsultti- ja lobbausyhtiö. Facebookin mukaan se on levittänyt sivuillaan valeuutisia ja harhauttavia ilmoituksia, joilla on yritetty vaikuttaa eri maiden vaaleihin.

Yhtiön Facebook-sivuilla kirjoittajat ovat esimerkiksi ottaneet käyttöön tietyn vaaliehdokkaan henkilöllisyyden. Sivuilla on myös levitetty halventavaa tietoa vastaehdokkaista. Lisäksi yhtiön kirjoittajat ovat tekeytyneet paikallisiksi toimittajiksi, jotka ovat "vuotaneet" tietoja poliitikoista.

Sivuilla oli yhtyeensä 2,8 miljoonaa seuraajaa.

Yhtiön kohteena ovat olleet erityisesti Saharan eteläpuolisen Afrikan maat, mutta toimintaa on ollut myös Kaakkois-Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Tärkeimmät kohdemaat ovat olleet Nigeria, Senegal, Togo, Angola, Niger ja Tunisia, kertoo israelilainen Haaretz-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Archimedes on mainostanut itseään sosiaalisen mediavaikuttamisen asiantuntijana ja kykyään "muuttaa todellisuutta". Yhtiö on kertonut kykenevänsä "voittamaan kampanjoita maailmanlaajuisesti".

Facebookin mukaan yhtiö on käyttänyt valemainoksiin noin 800 000 dollaria. Archimedes-yhtiön toiminta alkoi vuonna 2012.

Facebookilla on voimakas paine siivota sivuiltaan valeuutiset ja muu politiikkaa vääristävä materiaali. Yhdysvaltain tiedusteluelimet ovat paljastaneet, että Venäjä käytti Facebookia hyväkseen vaikuttaakseen Yhdysvaltain presidentinvaaleihin vuonna 2016.

