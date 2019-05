Tuomioistuin määräsi Belgian ex-kuninkaan antamaan DNA-näytteen sakon uhalla

Belgialainen muutoksenhakutuomioistuin on määrännyt entisen kuninkaan Albert II:sen antamaan DNA-näytteen. Jos ex-kuningas ei anna näytettä, hän joutuu maksamaan sakkoja 5 000 euroa jokaiselta päivältä, jona hän kieltäytyy näytteen antamisesta.

Uutistoimisto AP:n mukaan Delphine Boel on yrittänyt saada kuninkaan myöntämään isyyden jo vuosia. Hänen tarinansa on usein joutunut otsikoihin. Aiemmin tehty isyystesti on osoittanut, ettei hän ole laillisen isänsä Jaques Boelin tytär.

Belgialainen taiteilija Delphine Boel lähtee oikeudesta Brysselissä, Belgiassa, 21. helmikuuta 2017. Stephanie Lecocq / EPA

Ex-kuningas Albert ei ole koskaan kieltänyt julkisesti olevansa Boelin isä. Hän on kuitenkin kieltäytynyt antamasta DNA-näytettä, vaikka tuomioistuin antoi siitä määräyksen viime lokakuussa.

84-vuotias kuningas luopui kruunustaan terveydellisistä syistä poikansa Philippen hyväksi vuonna 2013.

