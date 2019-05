Norja vahvisti tiedot Venezuela-neuvotteluista – Guaidó: Yhteisymmärrystä ei ole saavutettu

Neuvotteluja on käyty useiden päivien ajan Oslossa.

Norjan ulkoministeriö vahvistaa mediatiedot Oslossa käytävistä Venezuela-neuvotteluista, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK (siirryt toiseen palveluun). NRK uutisoi torstaina, että Venezuelan hallituksen ja opposition edustajat ovat etsineet Oslossa sopua taloudelliseen ja poliittiseen kriisiin jo useita päiviä. Tarkkaa neuvottelupaikkaa ei ole kerrottu julkisuuteen.

Myös Venezuelan oppositiojohtaja Juan Guaidó vahvistaa osapuolten käyneen keskusteluja Norjan johdolla. Hänen mukaansa keskusteluja on käyty jo kuukausia ja tämän viikon tapaaminen Oslossa oli jo toinen, kertoo Aftenposten-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Guaidón mukaan on kuitenkin liian aikaista puhua konkreettisista neuvotteluista. Osapuolet eivät torstaina Caracasissa puhuneen Guaidón mukaan ole saavuttaneet yhteisymmärrystä mistään sopimuksesta.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) Venezuelan YK-suurlähettiläs Jorge Valerokin vahvistaaOslossa käydyt neuvottelut, muttei halua kertoa niistä tarkemmin.

Venezuelan tilanne kärjistyi tänä keväänä

Useat maat pitävät Juan Guaidóa Venezuelan väliaikaisena johtajana. Norja ei kuitenkaan ole tunnustanut Guaidóa siirtymäkauden presidentiksi, joten maa nähdään neutraalina neuvottelupaikkana.

Ilmapiiri Venezuelassa on kiristynyt tänä keväänä entisestään ja oppositio on Guaidón johdolla vaatinut vapaita vaaleja. Presidentti Nicolás Maduro on syyttänyt oppositiota vallankaappausyrityksestä.

Lähes neljäsosa Venezuelan väestöstä, eli noin seitsemän miljoonaa ihmistä, tarvitsee YK:n mukaan kipeästi humanitaarista apua.

