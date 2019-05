Suunnitteletko mökin vuokrausta kesäksi? Vielä ehtii, mutta jos haluat mökin etelästä, voi olla jo kiire

Kesämökkien vuokraus käy parhaillaan vilkkaana.

Vapaana on vielä jonkin verran mökkejä, varsinkin jos on valmis tinkimään sijainnista tai ajankohdasta. Jos mökin kuitenkin haluaa veden ääreltä, eteläisestä Suomesta juhannukselle tai heinäkuun viikoille, valinnanvaraa on jo vähemmän.

Teimme testihaun Suomen suurimman mökkivälittäjän Lomarenkaan verkkosivuille. Halusimme vuokrata saunallisen mökin nelihenkiselle perheelle viikoksi heinäkuun loppupuolelta. Haku tehtiin 17.5.

Vapaana oli vielä 1 716 mökkiä koko Suomesta. Halvin mökki sijaitsi Rukalla Kuusamossa, eikä ollut lähellä vesistöä. Sen hinta oli toimitusmaksuineen 254,46 euroa. Kallein mökki oli 25 hengen talo veden äärellä, sekin Rukalla Kuusamossa. Hintaa tälle mökille tuli kaikkiaan 11 210,38 euroa.

Lappi onkin hyvin edustettuna kesälle vapaina olevissa vuokramökeissä. Testihaun perusteella noin 40 prosenttia vapaana olevista vuokramökeistä sijaitsee juuri Lapissa. Suomen mökkirikkaimmassa maakunnassa Varsinais-Suomessa vapaita mökkejä oli kyseisillä hakukriteereillä jäljellä enää 11.

Kesällä sesonkia ovat juhannus, heinäkuun loppu ja elokuun alku, mutta niillekin löytyy vielä vapaata. Juha Purhonen

Lomarenkaan liikentoimintajohtaja Juha Purhonen kertoo, että heidän välittämistään mökeistä noin puolet on jo tulevalle kesälle vuokrattu. Vauhti on ollut hieman kiivaampaa kuin viime vuonna. Lomarenkaan kautta tehdään kesäsesongin aikana kaikkiaan noin 23 000 varausta. Ensimmäiset varaukset tulevat jo vuotta aikaisemmin.

– Kesällä sesonkia ovat juhannus, heinäkuun loppu ja elokuun alku, mutta niillekin löytyy vielä vapaata. Koskaan kaikki mökkimme eivät ole varattuna, Purhonen sanoo.

Valtaosa asiakkaista haluaa kesällä vesistön äärellä olevalle mökille. Kun hakuun laittaa kriteeriksi enintään sadan metrin etäisyyden vesistöön, putoaa vapaiden mökkien määrä alle kolmannekseen.

– Toinen suosittu juttu ovat tapahtumapainotteiset alueet, joissa on esimerkiksi juhannusjuhlia. Kuivan maan mökit ovat kesällä haasteellisimpia vuokrata, mutta jos ne sijaitsevat lähellä pääkaupunkiseutua tai muuta asutuskeskusta, niillekin löytyy yleensä ottajia, Purhonen sanoo.

Mökkejä vuokrataan monissa muissakin kanavissa, joten teimme testihaun myös Airbnb:hen. Sen kautta koko Suomessa vuokrattavissa oli vielä 306 mökiksi tai lomamökiksi luokiteltua kohdetta.

Mökkiyrittäjä Jarkko Rantala tietää, että mökeiltä vaaditaan yhä enemmän. Paula Collin / Yle

Ulkomaalaisten määrä kasvaa

Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 kaikkiaan 507 200 kesämökkiä. Mökkivaltaisin kunta oli Kuopio, jossa oli 10 800 mökkiä. Seuraavaksi eniten kesämökkejä oli Mikkelissä, Paraisilla, Lohjalla ja Savonlinnassa.

Paraisilla ja Sauvossa mökkejä vuokraava yrittäjä Jarkko Rantala Merirantalasta sanoo, että ihmiset ovat yhtä kiinnostuneita mökkeilystä kuin ennenkin. Mökkeily tuntuu kuuluvan suomalaiseen kulttuuriin.

Nuoriso ei halua enää lähteä mihinkään kidutusleirille omalle mökille tai huonokuntoiselle vuokramökillekään. Esko Valkonen

Kasvava ryhmä vuokramökeillä ovat ulkomaalaiset asiakkaat.

– Meidän liikevaihdostamme 35–40 prosenttia on ulkomailta. Eniten tulee Baltian maista ja muualta Euroopasta, Rantala sanoo.

Mikkeliläinen mökkiyrittäjä Esko Valtonen Kaidan Kihosta panee vieläkin paremmaksi. Heidän asiakkaistaan peräti 90 prosenttia tulee ulkomailta.

Esko Valkosen kokemuksen mukaan varsinkin nuoret asiakkaat kaipaavat kaikki palvelut, ja niistä ollaan myös valmiita maksamaan. Petri Vironen / Yle

Nykypäivän asiakkaita yhdistää se, että mökiltä vaaditaan yhä enemmän.

– Varsinkin nuoret aikuiset haluavat täyden palvelun, siivotun mökin kaikilla mukavuuksilla. Nuoriso ei halua enää lähteä mihinkään kidutusleirille omalle mökille tai huonokuntoiselle vuokramökillekään, Valkonen sanoo.

Samaa mieltä on Jarkko Rantala.

– Kesämökin pitää olla samalla tavalla varusteltu kuin omakotitalon.

Rantala on havainnut lisääntyvää kiinnostusta myös mökkien vuosivuokrauksessa. Hän uskoo sen liittyvän juuri siihen, että monet haluavat mökkeilyltä nykyään erilaisia asioita kuin ennen. Ihmiset ovat tyytyväisiä, kun vuokramökillä joku muu hoitaa mökin kunnossapidon ja itse saa keskittyä rentoutumiseen.

Vuokraatko sinä mökin kesällä? Millainen vuokramökin tulee mielestäsi olla ja mikä on sopiva hinta? Voit keskustella aiheesta klo 18 asti.

Lue lisää:

Tutkija: Suomalainen mökkeily on erityislaatuista - “Sitä minäkin aina mietin, että miksi tänne metsän keskelle tullaan hyttysten syötäväksi”

Suomalaisten on pakko päästä mökille – Lue, oletko keskivertomökkeilijä vai tilasto-oikku